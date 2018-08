08.08.08. Solidarități retorice, geopolitici ezoterice

Motto: “Astăzi este Georgia, măine va fi Ucraina, poimâine Țările Baltice, iar probabil următoarea va fi Polonia” - Lech Kaczyński, Tbilisi, 12 august 2008

La 8 august 2018 s-au împlinit 10 ani de la începerea agresiunii militare ruse împotriva Georgiei (așa-numitul „război din august”, prin care Moscova a împiedicat, prin mijloace militare, accelerarea reintegrării de facto a Osetiei de Sud în componența țării și a obținut, indirect, suspendarea efectivă a integrării Georgiei în NATO).

În noaptea de 7 spre 8 august 2008, trupele ruse au intrat în Georgia pentru a opri prin forță militară demersurile și acțiunile Tbilisiului, inclusiv/prioritar militare, de a restabili ordinea constituțională în Osetia de Sud. La finalul activităților militare de pe teritoriul Georgiei, Moscova a recunoscut oficial independența Abhaziei și Osetiei de Sud. În momentul de față, independența acestor regiuni este recunoscută de 5 state ONU – Rusia, Venezuela, Nicaragua, Nauru și Tuvalu, precum și de 3 formațiuni autoproclamate independente – Osetia de Sud, Transnistria și Republica Nagorno-Karabah; toate celelalte state ale lumii apreciază că regiunile Abhazia și Osetia de Sud sunt parte a Georgiei și aparțin acestui stat. Bilanțul oficial (georgian) al celor 5 zile de război din 2008 este de cca 400 de morți și peste 2.000 de răniți. În momentul de față, Rusia are încă trupe dislocate în Osetia de Sud și Abhazia, iar majoritatea cetățenilor din Osetia de Sud și Abhazia (20% din teritoriul național al Georgiei) dețin pașapoarte rusești. Războiul ruso-georgian din 2008 este văzut de către experți ca fiind prima manifestare militară explicită a noii politici externe ruse de tip militarist, căreia i-au urmat anexarea Crimeei și intervenția din Donbas (raioanele de est ale Ucrainei).

În cadrul unei conversații telefonice cu președintele Georgiei, secretarul de stat american Mike Pompeo a reiterat “sprijinul ferm al Americii pentru integritatea teritorială și suveranitatea Georgiei”, subliniind că SUA nu vor recunoaște niciodată ocuparea unor teritorii georgiene. Potrivit declarațiilor recente ale fostului președinte al Georgiei din 2008, Mihail Saakașvili, SUA nu au crezut niciodată cu adevărat că Moscova va invada teritoriul Georgiei: “În aprilie 2008, serviciile noastre de informații au prezentat fotografii în care 200 de tancuri rusești cu inscripțiile “Abhazia” s-au aliniat la Soci pe căile ferate, iar americanii au spus că trebuie să fie doar o provocare, care nu merită atenție. În 2008, SUA monitorizau regiunea mult mai puțin decât în perioada URSS. Nici măcar puterea de la Tbilisi nu era convinsă de iminența războiului”.

Înalți oficiali europeni, printre care miniștrii de externe ai Poloniei (Jacek Czaputowicz), Lituaniei (Linas Antanas Linkevičius) și Letoniei (Edgar Rinkēvičs), precum și vice-premierul Ucrainei (Pavlo Rozenko), au fost prezenți la Tbilisi în perioada 6-7 august a.c. pentru a comemora împlinirea a 10 ani de la agresiunea militară rusă împotriva acestei țări. Aceștia au vizitat regiunile ocupate, linia de demarcație „cu teritoriile ocupate” (în vecinătatea localității Odzisi, pe linia de demarcație dintre Georgia și regiunea Osetia de Sud), au depus coroane de flori la Cimitirul Mukhatgverdi și la statuia fostului președinte polonez Lech Kaczyński din Tbilisi și au participat la masa rotundă cu tema “Pace și Securitate – 10 ani de la războiul ruso-georgian”. Cei patru au refăcut astfel, simbolic, vizita istorică în Georgia a președinților celor patru țări (Lituania, Letonia, Polonia, Ucraina) din 12 august 2008, imediat după finalizarea acțiunilor militare din teren, vizită care a punctat (atunci) sprijinul politic și diplomatic al acestora (și prin extensie al Europei) față de Georgia.

În cadrul unei Declarații politice comune, Lituania, Letonia, Polonia și Ucraina și-au reafirmat sprijinul lor pentru integritatea teritorială a Georgiei. Declarația subliniază “sprijinul necondiționat pentru suveranitatea, independența și integritarea teritorială a Georgiei, în granițele sale recunoscute internațional: la 10 ani de la agresiunea militară rusă împotriva Georgiei, Rusia nu a implementat încă angajamentele sale față de Georgia conform acordului de încetare a focului din 12 august 2008. Regiunile georgiene Abhazia și Osetia de Sud / Ținvali sunt încă, de facto, ocupate de Rusia, iar anexarea acestor regiuni continuă”. Se solicită Rusiei respectarea angajamentelor asumate și respectarea dreptului internațional.

Prietenii Georgiei, grup de țări membre ale OSCE din care face parte și România (Canada, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Marea Britanie, Polonia, România, Suedia, SUA, Ucraina), a adoptat o Declarație comună separată (Joint statement of the Group of Friends of Georgia 10 years since the Russian military invasion of Georgia), prin care se solicită inclusiv anularea deciziei Rusiei de recunoaștere a independenței Abhaziei și Osetiei de Sud (anexăm textul Declarației la finalul articolului).

Ministrul de externe al Poloniei, Jacek Czaputowicz, a cerut Tbilisiului mai multă perseverență în parcursul european și implementarea integrală a angajamentelor asumate prin Acordul de Asociere. Alte declarații ale oficialului polonez, făcute în timpul vizitei sale în Georgia: “În cele două regiuni, situația umanitară și securitară se deteriorează constant. Autoritățile georgiene au elaborat un pachet de propuneri cu titlul “A Step to a Better Future”, menite a îmbunătăți nivelul de trai al cetățenilor georgieni din cele două regiuni; Polonia sprijină acest pachet de propuneri. Polonia va continua să sprijine și reforma sectorului militar din Georgia. Nu reușim să vedem disponibilitatea reală a Moscovei de a soluționa conflictul pe care tot ea l-a început. Politica rusească din aceste zile reprezintă o serioasă amenințare la adresa securității postbelice și a ordinii politice în Europa. Atitudinea Moscovei rămâne una confruntaționistă și militaristă. Este datoria comunității internaționale să dezvolte capabilități de apărare pentru a preveni încălcări militare viitoare ale ordinii internaționale. Sprijinim puternic eforturile Georgiei pentru a se adopta o declarație comună privind non-utilizarea forței în cadrul Discuțiilor Internaționale de la Geneva, care ar putea deschide calea pentru crearea altor aranjamente de securitate internațională în conflicte regionale”.

Cu această ocazie, oficialul polonez a amintit cuvintele profetice ale fostului președinte polonez Lech Kaczyński, rostite la Tbilisi, în timpul vizitei sale din 12 august 2008: “Astăzi este Georgia, măine va fi Ucraina, poimâine Țările Baltice, iar probabil următoarea va fi Polonia”.

Președintele Ucrainei, Petr Poroșenko, a declarat că semnalul dat de Moscova odată cu invazia în Georgia, un semnal că “Moscova nu mai dorește să trăiască în termeni de bună vecinătate și să respecte dreptul internațional”, nu a fost auzit. Petr Poroșenko: „Pentru Moscova sunt mai importante ambițiile imperialiste și atracția perenă pentru anexarea de teritorii străine. Oricât de puternic a fost acest semnal, el tot nu a fost auzit de toți”. Oficialul a exprimat sprijinul sincer și solidaritatea Ucrainei față de Georgia: „Suntem obligați să forțăm Kremlinul să înceteze agresiunea împotriva Gruziei, să respecte dreptul internațional și să refacem integritatea teritorială a Ucrainei și Gruziei”.

România a semnat, alături de Suedia, Polonia, Estonia, Lituania și Georgia, o Declarație comună separată, la nivelul miniștrilor de externe.

Ministerele de externe ale unor țări europene (d.e. Polonia) au adoptat declarații politice la nivel național.

MAE român a publicat pe twitter următorul mesaj: “Romania firmly supports the sovereignty and territorial integrity of Georgia within its internationally recognized borders. Georgia’s sovereignty and territorial integrity must be respected. Romania remains a strong supporter of Georgia’s European and EuroAtlantic aspirations”. Într-un mesaj postat pe twitter, MAE slovac subliniază, de asemenea, că “Slovakia recognizes Georgia in its internationally recognized borders, supports its territorial integrity, calls on Russia to pull out its forces. Recent steps by Russia damaging and counterproductive”. Numeroase țări europene au preferat punctarea modestă a comemorării, prin mesaje tip twitter.

Autoritățile de la Tbilisi au solicitat din nou public, la ONU, implementarea Acordului în 6 puncte de încetare a focului de la 12 august, în special retragerea trupelor militare ale Federației Ruse din regiunile ocupate ale Georgiei.







Citeste intreg articolul si comenteaza pe Contributors.ro