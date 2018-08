Noi suntem puhoiul, voi sunteti puroiul!

Reprezentantii puroiului dau lectii de rafinament, batjocoresc diaspora de o maniera incalificabila. A vorbi despre “lumpendiaspora” este expresia unui desantat, abominabil rasism social. Este echivalentul contemporan al abjectului slogan fesenist “Noi nu ne vindem tara!”. Nu o vindeti, doar o infeudati infinitei voastre rapacitati. Puhoiul vrea adevar, dreptate si libertate. Puroiul doreste sa eternizeze minciuna, faradelegea si sclavia.

Greu de gasit ceva mai lamentabil, mai jalnic, mai deprimant decat personajele care au devenit umbrele faimei lor din trecut. Fiecare din ratiuni care nu au nimic de-a face cu altruismul civic, si-a abandonat o vocatie. Pot sa ma injure in voie, acestea sunt datele obiective, cele care vor dainui. Nu eu le-am construit, ci ei insisi. Despre caloriferistul putinofil Andrei Marga, cel mai probabil fost informator al Securitatii, nici nu mai are sens sa vorbesc. Fosti disidenti ajunsi pamfletari de pubela, ex-vedete ale jurnalismului democratic transfigurate in denigratori a ceea ce candva le servea drept scut moral, “tribuni” de-odinioara ai societatii civile care se vand pentru stipendiile administrate de canaliile pesedisto-aldiste. Spectacolul e grotesc, dar avem consolarea ca in urma lor nu va ramane decat noroiul insalubru al abjectiei…

Doar o etică a revoltei ne poate întări și inspiră în aceste momente de confruntare cu un regim de o abjecție greu de întrecut. Dictaturile comuniste erau oribile, iar noi știam că sunt infecte. Ceea ce-au reușit succesorii întru Rău ai totalitarismului bolșevic este anestezierea morală a milioane de oameni. O performanță de un infinit cinism având ca efect disoluția conștiinței civice.

Tragicomedia pesedistă se joacă pe un scenariu conceput, încă de la începutul anilor 90, de politrucii Brucan, Iliescu, Marțian Dan, Bârlădeanu, Măgureanu, Iosif Boda și alții ca ei. Unul dintre scenariști era un profesor de marxism-leninism de la Institutul de Construcții, un exaltatat iresponsabil și histrionic cu numele de N. S. Dumitru. Educat, ca și Iliescu, în URSS, Dumitru (prim-vicepreședinte al FSN în iunie 1990) vedea pretutindeni “dușmani ai poporului”. A dispărut de pe firmament, dar a lăsat în urmă o toxică mentalitate a învrăjbirii.

Un laitmotiv al propagandei feseniste era calomnierea, anatemizarea și stigmatizarea exilului românesc. Uzurpatorii nu se sfiau să arunce zoaie în Ion Rațiu, Monica Lovinescu, Virgil Ierunca, Radio Europa Liberă. La ora actuală, discursul anti-diaspora este refuncționalizat în chip pervers. Nu în ultimul rând, de condeiera pesedistă Alina Mungiu Pippidi, de nistorești și de nemernicele antene. Acestui discurs al urii noi îi răspundem cu unul al ironiei, lucidității și speranței, al încrederii în valorile și instituțiile euro-atlantice.

Sintagma “Muie PSD”, devenita slogan national, este deopotriva rezultatul si catalizatorul acestei desteptari civice. Prin ea, se aude vocea vulgului, adica a acelor oameni care nu mai vor sa dezbata la nesfarsit ce si cum. A trecut momentul ambiguitatilor sofisticate. Revolutiile dau glas asteptarilor vulgului. Sunt, ne place sau nu, vulgare. Estetica lor este una diferita de aceea a vremurilor calme. Vulgaritatea lor este, in adancimi, una de un maxim, superb rafinament. Depinde de noi sa-l pretuim cum se cuvine!





