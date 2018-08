​Consiliul Național al PNL și dorințele președintelui Iohannis

Locurile eligibile sunt puține, doritorii mulți din cale afară, foamea de bani și de sinecuri a nomenclaturii peneliste încă și mai mare. Președintele partidului, dl. Ludovic Orban, ar fi dorit să își păstreze pentru sine privilegiul de a stabili lista candidaților, tot la fel cum plănuia să se servească de ședința de azi a Consiliului spre a-și întări controlul asupra filialelor partidului. Visa că ar fi posibilă o modificare la Statut care să îi pună la îndemână instrumentele cu care să poată înlocui după bunul său plac liderii de filiale care nu îi ies din vorbă. Praful și pulberea par să se fi ales din toate aceste planuri.Dl. Orban are de înfruntat nu atât opoziția foștilor pedeliști pe care i-a adus preventiv la ordine săptămânile trecute dl. Vasile Blaga, care se pare că și-a asigurat pentru aceasta un loc eligibil de europarlamentar. Totul are un preț pe lumea asta. Aceștia vor lua cuvântul, vor vorbi despre criza de comunicare din interiorul partidului și cu asta, basta. Primejdia mare vine din partea unor liberali sadea sau pretinși ca atare. În sarcina cărora cade, între altele, și responsabilitatea scorului electoral prost înregistrat de PNL la alegerile locale și parlamentare din anul 2016. Sunt însă indicii că lucrurile au scăpat rău de sub control, se pare că erau semnale că pentru astăzi ar fi fost create condițiile unei lovituri de palat, așa că președintele Iohannis a încercat, la începutul săptămânii, să îi cheme pe peneliști la ordine. S-a întâlnit cu o parte dintre ei, le-a cerut să își păstreze calmul, să redevină raționali.Citeşte restul articolului pe contributors.ro