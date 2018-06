PSD ne acordă prezumția de prostie. Gratuit

PSD propagă public o definiție fantezistă a „prezumției de nevinovăție”. Altfel spus, partidul dlui Dragnea a deturnat în folos propriu un anume bun. Nimic nou în asta. Definiția autentică, apărată de CEDO, descrisă în directive europene și în legislația noastră, este cu totul alta, și-i ajută prea puțin. În schimb, enunțul adoptat de Partidul Social Democrat sună astfel: „Oricine e obligat să considere nevinovat un lider PSD până când partidul reușește să-i blocheze dosarul sau să șteargă din lege infracțiunea pentru care a fost condamnat”.

Și, desigur, și după. Ce credeați? De fapt, întrebarea evidentă este ce anume cred ei. E extraordinar, pe undeva. De obicei, întrebi autorul unui plan radical dacă s-a gândit și la ce-ar urma în cazul în care eșuează. Eu întreb, sincer, dacă cineva din conducerea PSD s-a gândit ce urmează să se întâmple dacă planul lor reușește, chiar pe deplin. Sunt convins că la vârful partidului de guvernare, înafară de cei mai slabi de minte, toată lumea înțelege bine care e treaba cu „statul paralel”: un bau-bau ceva mai elaborat, un vechiul retoric inventat de consultanții de comunicare în cârca căruia să pună liderii de partid orice problemă politică, personală sau penală ar avea. Mint, nu e o invenție autohtonă, nu e nici măcar originală; e un import foarte ieftin de la turcii lui Erdogan. În schimb, dacă privind autenticitatea „statul paralel” liderii de la putere n-au nicio iluzie, impresia lăsată de comitetul executiv PSD este că trăiesc cu iluzia colectivă că ar exista un popor paralel. Unul prezumat a fi format din idioți.

Adică, bun, haide să presupunem că dlui Dragnea îi reușește tot planul pe puncte schițat vineri seară. Schimbă sau suspendă tot, legislația penală, primatul legislativ al Parlamentului, pe președinte, pe șefii de parchete, pe șefii de servicii, tot. Nu i se opune nimeni, succesul e deplin. Crede cineva că asta va schimba cumva și alegătorii, în același fel? Că le va suspenda judecata proprie? Nu-l întreb (retoric) neapărat pe dl Dragnea, îmi închipui că are acum alte priorități, și nici pe nulitățile politice care depind total de el, ci pe orice alt lider local și național din partidul acela care speră la o viitoare carieră politică pe cont propriu. Își închipuie vreunul că un votant care până mai ieri era, dacă nu deranjat, măcar indiferent față de situația din punct de vedere penal a șefului PSD, după ce e pus în practică punctul principal al planului de ieri, alegătorul acesta generic își va zice „Da, poate că a fost ceva necurat acolo, dar dacă luăm în calcul articolul cutare al ordonanței de urgență cutare pe 2018, emisă în mod legal și constituțional, și considerând decizia CCR cutare, aplicând desigur și principiul retroactivării legii penale mai favorabile, precum și caracterul primar al legislației delegate, …a, dar asta schimbă totul! E clar! Președintele PSD este complet nevinovat, e un înger alb și integru. Nu știu de ce m-am agitat/se agită lumea atâta. Gata, am închis subiectul definitiv și irevocabil, de acum mă interesează PSD strict din punct de vedere al performanței economice și măsurilor cu caracter social.” Se văd de-acolo, de la vârful partidului, întregi categorii sociale adoptând un discurs pe acest tipic pseudolegalist? Se vede cum va închide el gura oricui va spune „Hoțul de Dragnea a furat banii copiilor din Teleorman, apoi și-a dat lege să scape” ?

De aici se vede altceva. Ordonanțele te pot feri de magistrați, nu și de gura lumii. Acum câteva luni, într-o seară geroasă de iarnă, încercam să explic celor de la „Vă vedem din Sibiu” la „Agora” din fața sediului PSD de ce, la fel ca prezumția de nevinovăție, este o chestie normală și de principiu ca regimul penal mai favorabil să se aplice și în trecut. Or, după ce interpușii dlui Dragnea vor fi semnat un OUG care să-l scape de dosar(e), în virtutatea acestui principiu, vă mărturisesc că mi-ar fi teamă să mai încerc același lucru, chit că am fost între prieteni, concitadini foarte civilizați și pașnici. Pe bună dreptate, chiar dacă ar accepta că are o noimă în general, acești oameni de bun-simț ar înregistra și pervertirea lui grozavă în acest caz. Poate că nu înțeleg deplin principiile legii penale, dar înțeleg foarte bine cum trebuie citită zicala „hoțul neprins e negustor cinstit”. (PSD ar zice probabil că e neconstituțională, încălcând „prezumția de nevinovăție”) N-am auzit vreo vorbă din popor care să susțină că un tâlhar care-și păcălește sau își împușcă potera devine om onest, și mă îndoiesc că dl Dragnea va reuși să schimbe asta, cu tot aparatul lui de propagandă.







