Ucraina uitată: eşecul celei de-a doua Revoluţii proeuropene și semnele populismului electoral din 2019

Ucraina este în an preelectoral, pentru prezidenţialele şi parlamentarele din 2019 , care vor marca intrarea mai marelui nostru vecin de la nord şi est într-o nouă etapă a complicatei şi confuzei sale tranziţii;

campaniile electorale din 2019 urmând să fie marcate de apariția unor jucători cu discursuri neconvenționale față de Uniunea Europeană, care vor specula copios nemulțumirea ucrainenilor față de „sprijinul insuficient al Occidentului” în raport cu problemele prin care au trecut. La rândul ei, Uniunea Europeană este nemulțumită de „progresele slabe ale Ucrainei, de corupție și de lipsa de voință politică”. Bula de entuziasm s-a spart așadar, și la Kiev, și la Bruxelles; Nici după a doua Revoluţie, cea a Euromaidanului, din decembrie 2013 – februarie 2014, lucrurile nu au mers prea bine în Ucraina. Amintirea eşecului „Revoluţiei portocalii” din 2004-2005 revine dureros dar alternativele sunt puţine iar figurile vechi şi noi din politica locală nu oferă cine ştie ce speranţe. Oamenii de rând se confruntă mai degrabă cu eşecul guvernării proeuropene de a creşte calitatea vieţii, cu scandalurile de corupţie, dezacordurile frecvente între foştii aliaţi politici, aspectul general de ţară nesigură, cu rate înalte de criminalitate, lipsa oricărei perspective de aderare la Uniunea Europeană şi de recuperare a peninsulei Crimeea, ultimele două fiind, de altfel, promisiuni fundamentale ale candidatului Petro Poroşenko în 2014, actualul preşedinte aflându-se în prezent pe o poziţie slabă (4-5, în jur de 10%) în clasamentul încrederii populaţiei;

În plină agitație privind criza politică italiană, asupra căreia vom reveni cu certitudine săptămânile următoare, să aruncăm o privire asupra Ucrainei, vecinul nostru mai mare și mai greu încercat de la nord și est. Ieșită treptat din radarul interesului european, după performanțele mediocre ale guvernării autointitulate proeuropene de după 2014, după ratarea țintelor de reformă și dovezile de corupție endemică din administrația centrală și locală, Ucraina preelectorală nu arată deloc bine, prevestind un an 2019 urât din punct de vedere politic, cu puține soluții credibile pe plan intern și extern, cu haos în țară și multe tensiuni. Fragmentarea politică excesivă și populismul (în Ucraina, suprapus în mare parte cu naționalismul) par să fie markerii politici ai campaniilor din 2019.

Acordul de Asociere UE-Ucraina din 2014, oricum respins în referendumul olandez din aprilie 2016, nu a produs prea multe rezultate vizibile, în afară de ridicarea vizelor. Mare parte din fondurile europene sunt fraudate sau nu au o reflecţie substanţială în calitatea vieţii oamenilor. Dezamăgirile sunt reciproce. Doar un mic grup de diplomaţi europeni şi experţi de la Bruxelles mai continuă să bată drumul Kievului, nu se ştie cât din convingerea că Ucraina se poate europeniza şi cât din inerţie birocratică.

Însuși faptul că Iulia Timoșenko este pe primul loc în preferințele politice ale ucrainenilor, cel puțin deocamdată, arată că nu a apărut nimic nou, proaspăt și credibil în ultimii 14, 15 ani. Timoșenko pare acum preferata unei societăți dezamăgite, a unui segment rămas în principiu fidel marii opțiuni proeuropene din vremea Revoluțiilor, segment care nu știe însă de cine să se mai apropie și pe cine să mai mizeze, după ce ultimii doi președinți proeuropeni au dezamăgit iar cel prorus a fugit… în Rusia, în timp ce politiciana care în aparență a stat departe de primul nivel al puterii în ultimii ani li se pare unora o posibilă soluție.

Totuși, chiar și opțiunea Timoșenko este dorită de doar 24,6%, adică nu depășește un sfert din numărul votanților. Mulţi spun că Timoşenko este „victimă sigură” în turul al doilea, că este adversarul cel mai uşor de bătut în finala prezidenţialelor, pentru că se sprijină pe un nucleu relativ fix de proeuropeni idealişti rămaşi din epoca Revoluţiei portocalii, dar nu mai are de unde să crească în turul al doilea. După ea, vin opțiuni mult sub 20%. Populistul radical Oleh Liașko, pe care presa occidentală îl compară cu un Jirinovski ucrainean, jucând tare pe cartea „anti-corupției” (dar trăgând sfori în parlament în interesul oligarhilor), vine al doilea, cu 15,5%, iar partidul său pare să fie susținut de circa 13-14% dintre votanți. Ce să faci cu asemenea procentaje? Nu poate ieși nimic bun, nu se anunță nicio coaliție credibilă. Președintele Petro Poroșenko pare ieșit din calcule, el cu circa 10% iar Blocul său cu puțin peste 6%. Analiştii ucraineni cred însă că fragmentarea spectrului politic i-ar conveni lui Poroşenko, care nu doreşte să crească niciun candidat prea mult în opţiunile de vot, sperând astfel că dacă intră în turul al doilea cu Timoşenko îşi poate reconfirma mandatul de preşedinte. Totuşi, cu doar 10% în sondaje mi-e greu să cred că cineva poate aspira realist la a fi (re)ales preşedinte. Popularitatea sa a scăzut mult şi după apariţia numelui său pe lista personalităţilor care şi-au depus banii, vreo 400 de milioane de dolari, în paradisuri fiscale (scandalul Panama Papers[3]). Deşi se pare că nu a făcut nimic ilegal, un preşedinte om de afaceri care alege să nu plătească impozite în ţara lui, alături de conaţionalii săi contribuabili, pentru că sunt prea mari, are puţine argumente morale să mai continue discursul reformist şi anti-corupţie. Cât de cât semnificativ în competiţia electorală ar mai fi actorul Volodimir Zelenski, care a obţinut notorietate locală jucând într-un serial rolul de profesor de istorie ajuns preşedinte, şi care vine tot cu un discurs populist anti-corupţie, având o susţinere de 8-9%. Este comparat frecvent cu Beppe Grillo, comediantul italian care a fondat acum câţiva ani partidul populist Mişcarea de Cinci Stele, câştigătoarea alegerilor de anul acesta din Italia.

Sub 5% începe seria specimenelor politice „experimentale”, născute în tot felul de laboratoare ideologice și de interese specifice, care configurează un Jurassik Park tragi-comic în politica ucraineană. Rusofobi și rusofili, de la oligarhi veleitari la ultranaționaliști și de la conservatori religioşi la ecologiști fără nicio noimă într-o țară poluată de tot felul de „noxe”, de la actori la cântăreţi rock care se lasă rugaţi să intre în cursă şi de la agrarieni la socialiști nostalgici (ne amintim și noi, desigur, campaniile noastre din anii ‘90), „fauna electorală” ucraineană se prezintă ca o puzderie de mici platforme care încearcă marea cu degetul, în speranța prinderii măcar a unui loc de deputat în toamna lui 2019. Și, bineînțeles, mulți vor reuși, rezultând un Parlament foarte divizat, în care va fi practic imposibil de coagulat o direcție politică robustă și eficace, o majoritate coerentă și funcțională.

Şansa pe care au avut-o Petro Poroşenko şi Blocul său în 2014, când au beneficiat de entuziasmul unei majorităţi proeuropene confortabile, nu se va mai repeta curând. Rămasă şi fără visul european, Ucraina va deveni greu guvernabilă, divizată în numeroase facţiuni excentrice, nehotărâtă în crezul ei naţional, în caz că aşa ceva va mai exista, supărată pe toată lumea şi temându-se de străini şi de minorităţi, vulnerabilă în faţa a tot felul de discursuri salvatoare şi misionariste, care nu duc, de fapt, nicăieri.





