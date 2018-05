Prizonier în Guvern

Viorica Dăncilă este captivă în propriul birou de la Palatul Victoria, având doi cerberi la poartă, îmi povestea deunăzi cineva din zona guvernamentală. Nimeni și nimic nu poate ajunge la premier fără aprobarea lor. Ei decid ce poate trece dincolo de poartă. Ei sunt consilieri, dar nu orice fel de consilieri. Prin ei conduce Liviu Dragnea tot Guvernul. Cu ei acolo, Dragnea are certitudinea că nu-i poate scăpa nimic de sub control, poate conduce de la distanță chiar și ședințele de Guvern.Darius Vâlcov, condamnat în primă instanță la 8 ani de închisoare, și Anca Alexandrescu, omul de comunicare al lui Dragnea, sunt cei care fac regulile după care joacă inclusiv miniștrii. "Îmi pare rău, dar trebuie aprobare de la Anca Alexandrescu pentru interviu", spun miniștrii întrebați dacă sunt dispuși să ofere câteva declarații publice.Mi s-a părut exagerată obligația ca un demnitar să se supună unor reguli impuse de un consilier, așa că i-am trimis un mesaj Ancăi Alexandrescu și am întrebat-o dacă este adevărat că e nevoie de aprobarea ei pentru un interviu cu miniștri "care pot oferi informații de interes pentru cetățeni". Exact cum mă așteptam, nu a răspuns.Darius Vâlcov are un alt fel de rol, este cel care a gândit programul economic al PSD. Este considerat omul cu idei, inclusiv al celor legate de Pilonul II de pensii. Cu Vâlcov consilier, rolul ministrului finanțelor a fost redus la cel de simplu executant. Mediul de afaceri este bulversat după hărțuirea continuă a Pilonului II de pensii, însă tot cu Vâlcov va trebui să negocieze. Vâlcov, cel care ar fi amenințat administratorii de pensii private cu ridicarea licențelor dacă vor vorbi despre intenția Guvernului de a limita la zero contribuțiile la Pilonul II.Mai sunt și alții prin care Dragnea ar ține frâiele guvernării. "Sunt împrăștiați peste tot, prin ministere, prin agenții, sunt cei care raportează tot, decizii, intenții. Cu ei ține legătura, nu cu miniștrii. Este pentru prima oară când lucurile sunt ținute sub control în acest mod. Au fost unii demiși pe neașteptate și se tot întrebau de unde li se trage...", spun oameni din zona guvernamentală.În tot acest ansamblu guvernamental, rolul actualului premier este cel pe care l-a recunoscut deja. Putem să ne facem "un exercițiu de imagine" că "nu este ușor" să ieși din birou, sub supraveghere, de două-trei ori pe săptămână, pentru a citi poticnit câteva fraze care stârnesc hohote de râs printre internauți, după care să-l asculți pe Dragnea cum vorbește în locul tău.Demisia sau demiterea ar fi o eliberare.