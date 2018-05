Capcanele unilateralismului şi pariurile greşite ale lui Trump

Puncte cheie:

Fără a produce neapărat o surpriză , decizia fiind anticipată de multă vreme iar vizitele recente ale lui Macron şi Merkel la Washington neavând prea mult succes, preşedintele Trump a pus în aplicare încă una dintre promisiunile sale electorale din 2016, respectiv retragerea unilaterală a Statelor Unite din JCPOA (Acordul nuclear al Marilor Puteri cu Iranul, încheiat la Viena în 2015), aruncând în incertitudine, fără nicio perspectivă de soluţionare pe termen scurt şi mediu, chestiunea relaţiilor Occidentului şi în general ale Marilor Puteri cu Iranul, dar mai ales pacea şi stabilitatea Orientului Mijlociu ;

*

Previzibilul anunţ a fost în cele din urmă făcut. Vizitele lui Macron şi Merkel la Washington au eşuat pe toate palierele: politic, economic, de imagine etc. Niciunul dintre obiectivele deplasării liderilor europeni peste Atlantic nu a fost atins. În opinia mea, aşa cum am mai spus cu alte ocazii, Angela Merkel nici nu trebuia să mai efectueze vizita la Casa Albă, la doar câteva zile după Macron (a fost o greşeală de evaluare a cancelariei de la Berlin), la un nivel de protocol mult sub cel oferit şefului executivului francez. Dar aceasta este deja o altă discuţie.

Donald Trump a scos aşadar Statele Unite din Acordul Marilor Puteri cu Iranul, adoptat după ani de negocieri grele, în 2015, la Viena. Perspectiva decesului acestui Acord, considerat la vremea respectivă o mare realizare a diplomaţiei lui Barack Obama dar criticat constant de republicani şi de Israel încă de la început, fusese destul de clar formulată încă din seara alegerilor, când s-au aflat rezultatele[2]. Problema cu acest Acord era că scoatea Iranul din izolarea politico-diplomatică şi economică regională şi globală şi reseta raporturile de putere din Orientul Mijlociu.

În aparenţă, Trump pune în aplicare o promisiune din campania electorală. S-ar putea să fie doar atât, după cum s-ar putea să fie mult mai mult, respectiv începutul unei schimbări substanţiale de abordare în politica externă americană, prevestită încă din seara de 8 noiembrie 2016, pe care fostul secretar de stat Rex Tillerson doar a atenuat-o şi a amânat-o, timp de un an şi câteva luni.

Unilateralismul lui Trump pune ordinea globală şi Uniunea Europeană într-o poziţie foarte dificilă. Pe de o parte, Trump nu oferă nicio soluţie şi nicio alternativă la demersurile de politică externă pe care le face. Când scoate SUA din Acordul climatic global de la Paris, din Acordul Transpacific (TPP) sau din JCPOA, spunând că sunt „proaste, mizerabile”, nu vine cu altceva în schimb. Singurele negocieri pe care pare dispus să le înceapă sunt, culmea!, cu Kim Jong Un. Nu cu Uniunea Europeană sau Marea Britanie pe TTIP, JCPOA sau pe tarifele vamale, nu cu Japonia pe acordul de liber schimb din Pacific, nu cu aliaţii alături de care SUA au construit după 1945 o ordine liberală relativ sigură şi oricum cea mai prosperă din istorie, ci cu Coreea de Nord. China şi Rusia nu fac decât să culeagă roadele dezintegrării Occidentului şi să câştige teren. Paradoxurile şi confuzia care însoţesc unilateralismul lui Trump devin treptat o ameninţare pentru sistemul relaţiilor internaţionale.

Acordul cu Iranul nu era perfect, de bună seamă. Dar va obţine Trump un acord perfect cu Iranul? Are o soluţie mai bună? De fapt, orice acord care rezultă dintr-o negociere este, pe cale de consecinţă, un compromis în care părţile se întâlnesc la mijloc sau, mă rog, undeva între poziţiile iniţiale. Altfel s-ar numi pur şi simplu „capitulare necondiţionată” şi s-ar aplica învinşilor dintr-un război. Dar atâta timp cât vorbim de diplomaţie, vorbim despre negociere şi compromis. Dacă se doreşte război, atunci este o altă discuţie. Dar îndrăznesc să spun că administraţia Trump nu planifică neapărat un război contra Iranului, ci mizează pe o nouă situaţie a relaţiilor bilaterale în regiune şi pe o presupusă fragilizare a regimului de la Teheran, sub efectul sancţiunilor, regim care ar deveni astfel vulnerabil pe plan intern. Din păcate, soluţia sancţiunilor s-a dovedit insuficientă (nu greşită), atât în cazul Iranului, înainte de 2015, cât şi al Coreei de Nord sau chiar al Rusiei după anexarea Crimeei, în 2014. Nimic nu s-a schimbat în esenţa politicilor acestor state după ani întregi de sancţiuni. Iar America nu este pregătită şi nu doreşte să intre în război.

JCPOA nu acoperea, de exemplu, programul balistic al Iranului, nefăcând parte de la început din obiectivul acestui acord. Dar multe ţări dezvoltă programe balistice fără să fie oprite printr-un acord internaţional. Scopul JCPOA era stoparea sau limitarea programului militar nuclear, lucru care s-a făcut, se pare, în proporţie de 97%[3]. Îmbogăţirea uraniului a fost limitată la pragul programelor nucleare civile. Cel puţin conform certificării date de inspectorii AIEA în ultimii trei ani.

Pe de altă parte, Israelul are partea lui de dreptate când vorbeşte de influenţa Iranului în regiune şi de sponsorizarea organizaţiei şiite Hezbollah, activă în tot Orientul Mijlociu, din Liban şi Siria până în Yemen. După Acordul din 2015, Iranul a devenit şi mai activ şi mai influent pe plan regional.

În al treilea rând, dacă tot „trebuie” vândute arme în regiune[4], de sute de miliarde de dolari, din Arabia Saudită până în Israel, desigur că acordurile şi înţelegerile între state nu ajută prea mult la acest obiectiv iar guvernele sunt mult mai dispuse să cumpere masiv în condiţii de criză, tensiune şi insecuritate, având opinia publică de partea lor.





