De ce nu cred ca avem nevoie de alte terase și restaurante în parcurile din București

Citește aici o investigație HotNews.ro pe acest subiect.

Declarația vine în contextul în care, în realitate, cele trei parcuri bucureștene sunt pline de terase, restaurante și chioșcuri. De exemplu, în parcul Herăstrău sunt peste 20 de terase și restaurante și zeci de chioșcuri care dau o atmosferă de bâlci. Și parcul Cișmigiu este într-o situație similară. Sunt cel puțin 5 terase și mai multe chioșcuri.O parte sunt construite cu autorizație, o parte ilegal. Deși a promis un inventar al acestora la începutul mandatului și că va face ordine în această chestiune, primarul Gabriela Firea nu a prezentat până acum nimic public. Nu știm care terase/restaurante sunt amplasate ilegal și de ce nu au fost demolate dacă nu au actele în regulă. Este un subiect peste care s-a așternut tăcerea.Tot ce știm este că o bună parte dintre terenurile pe care se află restaurantele din cele trei parcuri sunt deja proprietate privată. Ele au fost vândute de primăriile de sector în perioada 2004-2012. La vremea respectivă, acestea au fost cumpărate de firme, în acționariatul cărora apăreau nume celebre - Cristi Borcea, Andrei Năstase, Dorin Cocoș, etc. În paralel, Primăria Capitalei a mai și închiriat spații comerciale în parcurile Herăstrău și Cișmigiu cu același scop.Fostul primar, Sorin Oprescu, a avut o tentativă de a demola câteva terase, însă în locul lor au apărut altele mai mari și mai frumoase, acțiunea fiind mai degrabă una publicitară.Nu spune nimeni că nu trebuie să existe terase în parcuri, unde poți bea un suc sau mânca ceva, dar de aici până la a transforma un loc creat pentru relaxare și sport într-un bâlci, este cale lungă.De exemplu, în Hyde Park din Londra sunt două restaurante. Acestea există de zeci de ani și nu a simțit nimeni nevoia de a crește numărul lor. La Paris, în Jardin des Tuileries sunt 4 terase și acestea amenajate discret. În Stadtpark, Viena, sunt două restaurante, plus două chioșcuri la margine.La noi, în Parcul Herăstrău, pe partea dinspre Șoseaua Nordului, nu mai vezi lacul din cauza restaurantelor și teraselor și nu mai ai loc să treci, iar chioșcurile s-au întins că o plagă.Turiștii nu sunt interesați numai de cârciumi. Parisul, Londra și Viena sunt vizitate în principal pentru muzeele lor, pentru fabulosul patrimoniu construit, pentru evenimente culturale de bună calitate, parcuri, calitatea spațiului public și tradiția gastronomică.Dacă facem o comparație în ceea ce privește numărul de turiști, Londra a avut în 2017 - 39,9 milioane de vizite, potrivit datelor furnizate de Agenția Națională de tursism și citate de The Guardian Parisul și regiunea Île-de-France, din jurul capitalei Franței, au atras în 2017 un număr record de turiști străini și francezi,cu 2,9 milioane de turiști mai mult decât în 2016, pentru un număr total de 33,8 milioane de sosiri, potrivit datelor furnizate de Comitetul regional de turism din Île-de-France.În 2016, Viena a avut 14,96 milioane de turiști care au rămas peste noapte, potrivit datelor oficiale În comparație, Bucureștiul a avut doar 2.043.970 turiști (români și străini), potrivit datelor furnizate de INS.Este adevărat, terasele din Centrul Istoric al Capitalei sunt o atracție turistică, numărul celor care vizitează această zonă pentru specificul ei crescând de la an la an, iar decizia primarului Gabriela Firea de a extinde zona Centrului Istoric cu încă 50 de străzi, până în Cartierul evreiesc, este una corectă, atât pentru revitalizarea zonei, salvarea patrimoniului construit cât și pentru turism. Însă creșterea numărului de terase în parcuri este una neinspirată, care va avea efecte negative pe termen lung.O dovadă clară a acestui fapt este Parcul Titan, unde Primăria Sector 3 a permis în ultimii 5 ani amenajarea mai multor terase și chioșcuri, primarul Robert Negoiță fiind acuzat că a creat o atmosferă de bâlci. Deși parcul este foarte bine întreținut, fumul de la terase se răspândește peste tot, chioșcurile de pe aleea din jurul lacului blochează circulația pietonilor în zilele aglomerate și dau un aspect neunitar.În concluzie, înainte de a lua o decizie în legătură cu terasele și restaurantele din parcuri, primarul Gabriela Firea trebuie să facă un inventar al acestora, să facă publice datele, să demoleze ceea ce este construit ilegal fiindcă așa este corect și să găsească un echilibru astfel încât parcul să rămână un loc pentru relaxare și sport, dar să existe și câteva locuri civilizate unde să poți bea un suc sau mânca.