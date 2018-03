Este nevoie de mai multi bani pentru educatie?

Președintele Klaus Iohannis a fost întrebat recent, la o dezbatere despre Centenarul Unirii, care ar trebui să fie obiectivele României în educație, in situația ipotetică în care cineva cu foarte mulți bani ar oferi finanțare. Răspunsul său, conform Hotnews, a fost următorul:

“Nu ar putea să plătească lucrul pe care mi-am dorit și îmi doresc eu foarte mult să-l schimb: este vorba de mentalitate, mentalitatea celor care dau educație, mentalitatea celor care înlesnesc și mai puțin cei de educat, pentru că ei trebuie educați, nu trebuie sa le schimbăm mentalitatea. Nu este vorba de bani. Știu că am mai fost puțin simpatic când am spus oamenilor: știți, nu în bani stăm, că până la urmă, dacă folosim 4% cu cap e mai bine decât 6% fără cap. Noi, deocamdată, suntem cam între și cred că nu avem în primul rând nevoie de mai mulți bani, chit că o să mă contrazică și rectorii, și directorii, și profesorii, ar fi bine să avem. Dar, in primul rând, avem nevoie de o schimbare de paradigma”.