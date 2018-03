Politica europeana in domeniul vizelor 2.0: imbinarea aspectelor legate de mobilitate si de securitate

​Op-ed

Totodată însă, mediul geopolitic s-a schimbat drastic în cursul ultimelor decenii, noile provocări legate de migrație și securitate fiind în continuă evoluție. Trebuie să desprindem învățăminte din aceste schimbări și să modernizăm în consecință politica comună a UE în domeniul vizelor, fără a complica procedurile aferente călătoriilor legitime.În această eră a mobilității globale, dorim să facilităm călătoriile persoanelor care vin în UE pentru turism, afaceri sau din motive familiale. De aceea propunem acum posibilitatea de a solicita o viză cu mai mult timp înainte, de a depune și de a semna un formular de cerere de viză pe cale electronică, precum și posibilitatea de a primi un răspuns mai rapid prin reducerea termenelor pentru luarea deciziilor. În scopul de a facilita călătoriile turistice de scurtă durată, introducem posibilitatea de a elibera vize la frontierele externe, în cadrul unui regim special cu titlu temporar și în anumite condiții stricte. În același timp, persoanele de încredere care călătoresc cu regularitate vor putea beneficia de o „viză cu intrări multiple” armonizată, cu un termen de valabilitate cuprins între un an și cinci ani.În paralel, trebuie să devenim mai eficace în privința verificării călătorilor și a depistării persoanelor care reprezintă o amenințare. Acesta este motivul pentru care vom moderniza, în viitorul apropiat, Sistemul de informații privind vizele, care este baza de date utilizată de către funcționarii consulari responsabili cu evaluarea cererilor de viză. Orice funcționar consular ar trebui, în viitor, să fie în măsură să depisteze imediat dacă un solicitant de viză face obiectul unei interdicții de intrare, dacă are documente false sau dacă a fost semnalat ca fiind căutat pentru activități infracționale sau teroriste, de exemplu.Pentru a asigura o mai mare eficiență și rapiditate în prelucrarea unui număr crescând de cereri de viză, propunem majorarea taxei de viză de la 60 EUR la 80 EUR. Aceasta reprezintă totuși o sumă inferioară taxelor impuse pentru multe destinații turistice din alte părți ale lumii, însă va oferi statelor membre posibilitatea de a dispune de 205 milioane EUR suplimentare în fiecare an pentru a furniza asistență consulară în întreaga lume.În cele din urmă, politica UE în domeniul vizelor ar trebui să joace un rol mai important în cooperarea noastră globală cu țările terțe, în special în ceea ce privește gestionarea migrației. Multe state membre se confruntă în prezent cu dificultăți în privința returnării în țările de origine a migranților în situație neregulamentară care au fost reținuți, din cauza lipsei de cooperare în materie de readmisie din partea autorităților din țările respective. În același timp, o anumită parte a migranților în situație neregulamentară care urmează să fie returnați au intrat de fapt în mod legal în UE, întrucât au obținut vize al căror termen de valabilitate a expirat însă. Din acest motiv, propunem să se instituie condiții mai stricte pentru prelucrarea vizelor în cazurile în care o țară terță nu cooperează în mod satisfăcător pe tema readmisiei.Într-o lume din ce în ce mai mobilă și mai globalizată, o politică în materie de vize care să fie mai echitabilă, mai transparentă și mai sigură este în interesul comun al UE, al țărilor partenere și al cetățenilor lor care doresc să călătorească în UE. O politică a UE în domeniul vizelor, care să fie capabilă să răspundă provocărilor viitorului, este fundamentală pentru o Uniune deschisă și sigură.