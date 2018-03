Final de drum. Pe curand!

Cat timp am avut un cuvant de spus in conducerea editoriala, am cautat impreuna cu Cristi Pantazi si cu toti ceilalti colegi din redactie sa servim exclusiv interesul public, adevarul si ne respectam cititorii aducandu-le informatii si analize de calitate.Le multumesc colegilor si le spun sa fie mandri de ceea ce fac. Au datoria fata de public sa-l onoreze la fel ca pana acum, mai ales ca vin vremuri tot mai grele.Catorva le datorez niste scuze. N-am fost intotdeauna usor de suportat.Le multumesc actionarilor pentru deplina libertate editoriala oferita in vremuri tulburi si pentru curajul de a rezista in momente dificile pentru presa din Romania. N-au fost deloc putine incercarile prin care am trecut impreuna.Chiar daca azi ne despart viziuni diferite, sunt convins ca vom merge ani buni de aici incolo pe acelasi drum. Ce ne-a unit puternic a fost credinta intr-un set de valori. Asta nu s-a schimbat fundamental. Sper ca intr-o buna zi ne vom intalni din nou.Am avut alaturi de noi cel mai puternic aliat: un public avizat si exigent. El ne-a motivat cand totul parea pierdut, ne-a sustinut si ne-a dat motive sa nu facem nici un pas inapoi. Tot el ne obliga astazi sa continuam.Cititorilor care au avut in tot acesti ani incredere in mine le cer putintica rabdare. Ne vom revedea curand in urmatorul proiect editorial.Va multumesc inca o data tuturor!