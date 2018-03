Despartirea de HotNews.ro. Un nou inceput

O multumire aparte li se cuvine actionarilor. Au creat si dezvoltat un produs jurnalistic de referinta in jurul unor valori clare si asumate unanim.Voua, cititorilor, va multumesc pentru increderea cu care m-ati investit in toti anii astia. Am cautat permanent sa servesc interesul public, sa aflu adevarul si sa il public. Am facut si greseli, dar ati inteles ca ele sint inerente in meseria noastra si ca niciodata nu am scris cu rea-credinta. Sint convins ca ne vom intilni din nou, ca ideile si valorile in care credem sint comune.Mai multe detalii despre noul proiect lansat impreuna cu Dan Tapalaga - in curind.La buna revedere!