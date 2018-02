Ministrul borfasilor in tara condusa oficial de infractori

Aici nu este nimic ideologic, ca in Ungaria sau Polonia. Avem de-a face pur si simplu cu insucrectia penalilor, cu un ultim asalt al crimei organizate asupra statului. Impactul extern va fi distrugator, deja presa occidentala statea cu ochii pe Romania, asociata tot mai des cu plutonul tarilor esuate la capitolul democratie si stat de drept. Raul a fost deja facut, impactul extern va fi devastator. Nu mai vorbim de o simpla declaratie politica, avem de-a face cu o solicitare oficiala formulata de ministrul justitiei.Iar toate acestea se intampla a doua zi dupa plecarea echipei GRECO (grupul de state impotriva coruptiei) din Bucuresti, unde s-a aflat in vizita ad-hoc, si la mai putin de doua saptamani inainte de sosirea echipei de evaluare din cadrul MCV!Din pacate, atacul la DNA vine intr-un moment dificil, la capatul unui an de razboi de uzura care a sleit strada. Increderea opiniei publice in institutii s-a erodat la capatul unor lungi campanii de manipulari si minciuni bine regizate, astfel incat capacitatea de reactie a societatii este azi sub semnul intrebarii.Totul depinde de acum incolo de presedintele Klaus Iohannis, care va primi cererea de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Cu sau fara avizul CSM, presiunea asupra presedintelui de a o revoca pe Kovesi va fi uriasa. Foarte probabil, coalitia PSD – ALDE va ameninta din nou cu suspendarea in Parlament in caz ca presedintele Iohannis va refuza se semneze decretul de eliberare din functie a sefei DNA. Incepe o noua isterie nationala, vine inca un moment dificil. Cu executia sefei DNA pusa in scena de Tudorel Toader la comanda mafiei, se intoarce poate ultima fila din scurta istorie pro-occidentala a Romaniei din vremea noastra.Ce va face Klaus Iohannis? Va ceda fara lupta ca in cazul Dancila sau va face tot ce tine de el, asa cum a promis la ultima interventie, pentru a salva ce se mai poate din justitie? Daca va ceda, celelalte institutii vor capitula rapid. Daca va lupta, castiga cel putin respectul publicului daca nu ceva mai mult. Dar trebuie sa fie constient ca de acum incolo Liviu Dragnea va merge pana la capat, ca nu se va opri aici pana cand nu-si va subordona tot statul. Abia acum a imbracat cu adevarat camasa mortii, cum ii place sa spuna.Tudorel Toader nu s-a facut de ras in fata PSD si a lui Liviu Dragnea, dar a facut de ras o tara intreaga in fata lumii intregi. Acest sentiment de rusine nationala si de lipsa de perspectiva va goli in mod accelerat tara de ultimele ei resurse de onestitate, orice om sanatos la cap va refuza sa-si creasca copiii intr-un mediu infractional devenit politica de stat.De azi, suntem o tara guvernata pe fata de mafie, de gangsteri politici care l-au transformat pe ministrul justitiei in avocatul lor. In mod oficial, ideologia la putere azi Romania nu este social-democratia, ci coruptia ridicata la rang de virtute si de regula sociala.