"Decaparea" Justitiei. Ministrul infractorilor

20 de capete de acuzare a avut rechizitoriul fostului procuror, actual profesor si ministru. Tudorel Toader a acuzat-o pe Laura Codruta Kovesi si de fapte reale, si de fapte imaginare.Ministrul a sters cu buretele tot ce a facut bun sefa DNA, toate dosarele care au dus la condamnarea unor hoti cu gulere albe, toate dosarele de pe urma carora s-au recuperat prejudicii de milioane de euro.In schimb, timp de o ora si jumatate i-a pus in circa o presupusa incalcare a Constitutiei pentru anchetarea HG-urilor care au permis trecerea lacului Belina de la statul roman la firma Teldrum. Presupun ca Liviu Dragnea s-a simtit bine.I-a pus in circa defaimarea Romaniei prin declaratiile date la Euronews si BBC, in care Kovesi atragea atentia asupra atacului penalilor asupra Justitiei. Delict de opinie in toata regula. Caci, se stie, in Romania ai voie sa vorbesti doar de la doua dosare penale in sus. Mi-l imaginez pe procurorul Tudorel Toader anchetand prin anii 80 vreun amarat care asculta Europa Libera sub plapuma - nu e deloc inimaginabil acum, asa-i?A acuzat-o pe Kovesi ca a folosit termenul "decapare" intr-o convorbire scurta in presa, desi Kovesi a contestat permanent autenticitatea inregistrarii, iar raportul Inspectiei Judiciare a dovedit ca a existat o alterare a inregistrarii.I-a mai reprosat ministrul lui Kovesi si "comportamentul excesiv de autoritar, discretionar, contrar obligatiilor de rezerva si deontologice impuse magistratilor". O oroare, o erezie, desigur! De parca sub asaltul neincetat al penalilor, timp de patru ani, ar putea cineva sa reziste altfel.Au fost si reprosuri partial intemeiate, precum neimplicarea in identificarea si eliminarea comportamentelor abuzive presupuse a fi comise de procurori. Cazul celebru Negulescu. Da, Negulescu e un caz, iar Kovesi trebuia sa reactioneze mai rapid. Dar alte cazuri in care chiar DNA si-a pedepsit, prin inculpare si trimiterea in judecata, propriii procurori - ele nu conteaza? Alegi, ca ministru, doar exemplul care serveste tezei cu care ai venit la de intilnirea de partid?Pe scurt, un raport plin de inexactitati, judecati de valoare si rea-credinta. Un raport scris special pentru a justifica ne-justificabilul, adica sacrificarea uneia dintre putinele frine in calea infractorilor care au pus incet-incet stapinire pe toate institutiile tarii.Totul a fost minutios pregatit, o stim deja. Operatiunea de inlocuire a lui Kovesi a pornit cu campania mediatica desfasurata simultan pe Antena 3 si RTV, bazata pe insailarile si manipularile turnatorului Vlad Cosma (12 denunturi la activ). Inainte, oamenii incercasera sa negocieze cu procurorii. Au fost doua saptamini de delir mediatic, dublate de chemarea la ordine executata de premierul Viorica Dancila. Iar la final, ministrul Tudorel Toader a livrat ce i-a fost cerut.E Kovesi perfecta, va veti intreba? Chiar nu a gresit cu nimic? Sigur ca nu e perfecta, sigur ca a gresit. Dar intr-o societate atit de imperfecta, era posibil sa-si faca altfel meseria? Era posibil sa aiba rezultatele pe care le apreciaza toti partenerii occidentali? Si inca ceva: intre ea si Tudorel Toader, pe cine ati alege? Intre DNA si oamenii din spatele Black Cube, pe cine mizati ca slujeste mai bine interesul public, legea si adevarul?Acum, zarurile au fost aruncate. Decizia e la presedintele Klaus Iohannis. O eventuala revocare a sefei DNA ii desfiinteaza cariera politica. Refuzul de a o demite ii va readuce aprecierea publicului anti-PSD, dar si pericolul unei posibile suspendari. Nu cred ca sint sanse reale sa adopte pozitia lui Tudorel Toader.De-acum, Romania intra intr-o noua faza de instabilitate politica. Vor urma, probabil, mitinguri (posibil de ambele tabere), tensiuni intre institutii si un suflu nou pentru tabara penalilor. Adaugati-o la instabilitatea economica, tot mai des pomenita in analizele care conteaza, si vedeti orizontul unui nou an pierdut pentru Romania.