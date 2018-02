Cele trei optiuni ale lui Tudorel Toader

Nu stiu daca exista cineva dispus sa negocieze cu el.

Problema e ca de data asta a treia varianta nu mai tine, teoretic. Cei care vor capul lui Kovesi s-au radicalizat, investind enorm intr-o campanie menita sa justifice revocarea ei. Asadar, calea de mijloc nu mai merge. Pesedistii s-au cam saturat de aburelile si piruetele lui, motiv pentru care i-au si tipat de la obraz exasperati: Tudorele, fa ceva ca nu se mai poate!Daca nu va cere revocarea sefei DNA in mod explicit, baronii PSD vor forta schimbarea lui Tudorel Toader. Nu-i va incalzi prea tare daca ministrul Justitiei prezinta joi un rechizitoriu distrugator la adresa DNA, cu somatii si termene de rezolvare a problemelor, dar in cele din urma Kovesi ramane in picioare.In caz ca face totusi pasul cel mare, Tudorel Toader nu ajunge nicaieri. Doar se face de ras. Greu de crezut ca presedintele Klaus Iohannis va accepta sa semneze un decret care i-ar incheia de facto mandatul. Prin urmare, in cazul unei actiuni in forta, se alege praful de reputatia marelui profesor universitar transformat intr-un umil executant al borfasilor, in distrugatorul justitiei penale.Pe scurt si in concluzie: daca Liviu Dragnea crede ca inca mai poate negocia ceva, eventual garantii de imunitate pentru fiul sau pe care el insusi l-a tarat in mai toate afacerile Tel Drum, este de asteptat ca Tudorel Toader sa nu ceara inca revocarea. Va fi treaba lui Dragnea cum o rezolva cu partidul si poate tocmai din acest motiv se grabeste sa obtina reconfirmarea in functie, covocand un Congres extraordinar cat mai repede.In schimb, daca liderul PSD s-a convins, inclusiv dupa intalnirea esuata de la Cotroceni, ca nu mai poate face mare lucru si ca nu mai are timp de pierdut, atunci nu-i va mai lasa ministrului Justitiei loc de intors, sub amenintarea evacuarii lui din Guvern. In aceasta situatie, toata presiunea se va muta pe Klaus Iohannis si se va repeta scenariul amenintarilor cu suspendarea etc. Daca se ajunge aici, vom avea parte din nou de isterie nationala.Inca ceva: in cazul unei cereri de revocare, autoritatea presedintelui Klaus Iohannis va fi serios pusa la indoiala. La ultima conferinta de presa, cand a anuntat intalnirea cu Liviu Dragnea si Viorica Dancila, a lasat sa se inteleaga ca situatia este sub control.In acest moment, este greu de anticipat ce se va intampla. In orice caz, joi seara vom afla cine doreste sa fie cu adevarat Tudorel Toader:Cu tot talentul lui de povestitor, ma tem ca nu va mai putea fi si, si. Greu de pastrat functia si respectul in acelasi timp, aproape imposibil sa mai potoleasca setea de sange a haite doar cu vorbe mestesugite. Pana la urma totul depinde de Dragnea si de vointa lui, partidul nu prea are importanta, mogulii cu atat mai putin. Or, in acest moment trebuie sa admitem ca nu stim ce este in capul liderului PSD, daca a negociat, daca i s-a promis ceva sau nu si mai ales ce are de gand.Fara sa dispun de vreo informatie, inclin sa cred ca mai incearca sa negocieze.Ceva imi spune ca Dragnea se teme ca, odata trans glontul de argnit catre Kovesi, s-ar putea sa plece instant cateva rachete sol-aer in directia lui. Asta inseamna calea de mijloc, a treia varianta. Repet, asta este doar o impresie artistica, fara vreo baza factuala si, deci, fara valoare analitica.De notat presiunea infernala pe care presa controlata de borfasi o exercita asupra ministrului justitiei pentru a-l determina sa ceara cel putin revocarea sefei DNA, daca nu decapitarea tuturor procurorilor sefi si inlocuirea lor rapida cu executanti.