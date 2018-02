Sistem de vouchere pentru invatamantul din Romania

Concept. Sistemul de vouchere în educație a fost gândit de economistul Milton Friedman, fost laureat al Premiului Nobel pentru Economie. Voucherele școlare reprezintă subvenții pentru școlarizare acordate părinților/copiilor.Un voucher este echivalentul unei sume de bani (să zicem, în România, ar fi echivalentul costului standard per elev). Pe baza voucherului, părinții aleg școala la care își trimit copilul – poate fi o școală publică sau o școală privată:

la școala publică voucherul suportă integral costurile unui an școlar;

la școală privată voucherul poate să nu suporte integral costurile unui an școlar: dacă părinții aleg o școală privată și taxa de la școala privată respectivă depășește contravaloarea voucherului, părinții vor achita diferența (exemplu: dacă valoarea voucherului este de 4.500 lei/an, iar taxa de la școala privată dorită este de 6.000 de lei/an, părinții vor mai achita 1.500 lei/an).

Țări în care există sistem de vouchere în educație. Există mai multe țări în care acest sistem a fost implementat, printre care: Belgia, Chile, Estonia, Franța, Georgia, Germania, Israel, Lituania, Norvegia, Noua Zeelandă, Pakistan, Polonia, Qatar, Slovacia, Spania, SUA (în 17 state și în districtul federal Columbia), Thailanda.

A asigura educație vs A furniza educație. Dreptul la educație este garantat în România prin Constituție. Însă este foarte important de înțeles că asigurarea dreptului la educație nu înseamnă că, obligatoriu, statul trebuie să și furnizeze educația. Dacă statul nu furnizează educația unor copii, asta nu însemană că nu le asigură acelor copii dreptul la educație (din 2016: alocând finanțarea aferentă costului standard per elev școlilor private; ideal: printr-un sistem de vouchere).

O analogie în acest sens putem observa în ceea ce privește asigurarea asistenței medicale. Persoanele care plătesc CASS pot beneficia gratuit/la prețuri reduse de servicii private de sănătate.

Beneficiile sistemului de vouchere. Principalele două beneficii ale acestui sistem constau în creșterea calității educației și în reducerea costurilor.

Sistemul de vouchere introduce competiția între școli, ceea ce duce la:

1. Creșterea calității educației primite de copii. Dacă părinții nu sunt mulțumiți de calitatea educației primite de copil la o școală publică/privată (celelalte condiții rămânând neschimbate), atunci își voi muta copilul la altă școală – iar asta duce la mai puține fonduri pentru școala de la care pleacă copilul. Prin urmare, școlile ar fi nevoite să îmbunătățească constant calitatea educației oferite copiilor, în caz contrar fondurile obținute scăzând.

2. Reducerea costurilor. Iar aici vorbim de școlile private. Dacă părinții au copilul înscris la o școală privată și află că se deschide o altă școală privată unde costurile sunt mai mici (celelalte condiții rămânând neschimbate), atunci, rațional, își voi muta copilul la noua școală. Prin urmare, performanța economică a școlii de la care pleacă copilul scade. Așadar, pentru a avea o cotă mai mare din piață/pentru a rezista pe piață, școala inițială va trebui să scadă și ea prețul – astfel încât să nu îi plece copiii. Dacă școala nu se adaptează –scăzând prețul- în cele din urmă, datorită competiției, va falimenta.

Mai mult, vor exista școli private care vor cere taxe egale cu valoarea voucherului – deci părinții și-ar putea da copilul la o școală privată fără a plăti nici un ban în plus.

Și nu doar beneficiarii direcți ai sistemului de vouchere –copiii- au de câștigat, ci întreaga societate. Printre externalitățile educației se găsesc: creșterea ratei de participare la vot, creșterea economică, diminuarea inegalităților, reducerea șomajului, reducerea ratei sărăciei, creșterea investițiilor străine directe atrase, creșterea veniturilor populației.

Argumentul moral. Pe lângă beneficiile venite la pachet cu sistemul de vouchere, este necesar să avem în vedere și argumentul moral. Din moment ce părinții plătesc taxe, este moral să poată alege școala la care își trimit copiii. Este moral să nu li se impună să își trimită copiii la o anumită școală. Este moral să beneficieze de taxele pe care le plătesc, chiar dacă aleg o școală privată.

Optim paretian. Un argument folosit împotriva sistemului de vouchere se referă la situația școlilor din zonele devaroziate. Există persoane care recunosc plusul de valoare adus de sistemul de vouchere în zonele dezvoltate, însă spun că, practic, copiii din zonele defavorizate vor avea parte de aceeași educație ca și înainte.

În primul rând, această măsură este optimă din punct de vedere Pareto – îmbunătățește calitatea educației primite de niște copii, fără a diminua calitatea educației primite de alți copii.

În al doilea rând, eu afirm că prin acest sistem vor avea de câștigat și copiii din zonele defavorizate. Haideți să vorbim pe cifre. Să luăm ca exemplu o școală dintr-o zonă defavorizată, din mediul rural – aici, în învățământul gimnazial, costul standard per elev este de 5.075 lei. Să ne imaginăm că la această școală există 400 de elevi înscriși. 5.075 lei x 400 de copii = 2.030.000 lei/an (adică aproximativ 450.000 de euro/an). Probabilitatea ca la o cerere care valorează 450.000 de euro/an să existe competiție este destul de mare – cel mai probabil vor exista invetitori care să își dorească să înființeze școli private în aceste zone.

În al treilea rând: ”In Pakistani Punjab, the Education Voucher Scheme (EVS) was introduced by Dr. Allah Bakhsh Malik Managing Director and Chief Executive of Punjab Education Foundation (PEF), especially in urban slums and poorest of the poor in 2005. The initial study was sponsored by Open Society Institute New York USA. Professor Henry M. Levin extended Pro-Bono services for children of poor families from Punjab. To ensure educational justice and integration, the government must ensure that the poorest families have equal access to quality education. The voucher scheme was designed by the Teachers College, Columbia University, and the Open Society Institute. It aims to promote freedom of choice, efficiency, equity, and social cohesion.” sursă: https://en.wikipedia.org/wiki/School_voucher#Implementations

Așadar, sistemul de vouchere îmbunătățește calitatea educației primite și pentru copiii din zone defavorizate.





