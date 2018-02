Trenurile noastre, din ce in ce mai putine si din ce in ce mai proaste

Directorul CFR Călători, dl. Iosif Szentes, spune că ar fi vorba despre 47 de trenuri. Sindicaliștii vorbesc despre mai mult de 100. Cert e că de la 1 martie vor dispărea din Mersul trenurilor, îndeosebi în week-end, dar, în unele, chiar în multe cazuri, multe curse. Nu doar de scurt parcurs, ci și de cursă lungă.Dl. Iosif Szentes prezumează că vor fi mulți nemulțumiți de noile decizii ce vor intra în vigoare la nici patru luni de la aprobarea a noului plan de mers. Plan ce va rămâne o amintire. Le oferă nemulțumiților chiar și soluții. Îi trimite direct în brațele concurenței. Să circule cu taxiul sau cu microbuzul. Dl. Szentes avansează și justificări pentru decizia domniei-sale. În unele cazuri, spune dl. director, cursele au devenit nerentabile.Să traducem cele spuse de dl. director. Chiar dacă în ultima vreme unele firme de transport cu microbuze și autobuze au fost nevoite să mărească tarifele de călătorie din motive felurite (îndeosebi din cauza creșterilor de prețuri la combustibili), acestea rămân pe mai departe mult sub nivelul prețurilor practicate de calea ferată. Sunt pe urmă mult mai rapide. Au devenit chiar ceva mai sigure căci patronii au învațat sensul cuvântului concurență, nu au mai urmărit doar profitul, au investit, au înnoit considerabil parcul de vehicole. E adevărat, sunt pe mai departe firme indisciplinate care admit, cu riscurile asumate de conducătorii auto, călătoria în picioare. Supraaglomerația.Foartea adesea aceste lucruri periculoase pentru siguranța circulației se produc de conivență cu agenții de la Poliția Rutieră.Doamna Carmen Dan habar nu are de toate acestea cum habar nu are de multe altele.Încercarea de rentabilizare a transportului pe calea ferată făcută prin introducerea gratuităților nelimitate pentru studenți, gratuități decontate din bugetul Ministerului Educației Naționale, s-a dovedit a fi încă un eșec de proporții al guvernării PSD-ALDE. Se pare că decontarea nu se prea face tocmai din lipsă de fonduri, că s-au acumulat datorii despre care nu vorbește nimeni fiindcă nu ar fi corect politic. Fiindcă dacă o faci, te opui sacrosanctului program de guvernare.Dl. Szenteș spune că CFR Călători suferă de un deficit acut în privința parcului de vagoane. Care ar avea valide doar cu ceva mai mult de 700 de bucăți și ar avea nevoie de încă vreo 400. În ultimii 20 de ani au dispărut vreo 3000 de vagoane. Unele au dispărut de-a dreptul, adică fără acte. S-ar înregistra și un minus de vreo 250 de locomotive. Celebrele uzine de la Craiova au fost transformate în mol. Și chiar dacă ar fi încă în funcțiune, tot degeaba. CFR Călători nu dispune de bani pentru achiziții. Compania speră într-un ajutor de stat. Puțin probabil că îl va primi în viitorul apropiat.Cum eu însumi călătoresc destul de mult pe calea ferată pot depune mărturie despre dezastrul din domeniu. Condiții de călătorie din ce în ce mai proaste. Din compunerea unor trenuri, chiar de lung parcurs (de exemplu Timișoara-Iași) au dispărut vagoanele de clasa întâi. Multe dintre vagoanele aflate încă în serviciu sunt nemordenizate, nu au nici măcar elementarele prize pentru alimentarea cu energie electrică. Grupurile sanitare sunt mizerabile. Vagoanele de dormit aflate în serviciu datează în majoritate din anii 60 ai secolului trecut. Garniturile sunt tractate de locomotive vechi, cu vopseaua jupuită,a căror integritate e amenințată de rugină.Zilele trecute, călătorind pe relația Cluj-Napoca-Oradea, nu mică mi-a fost mirarea să văd că o locomotivă Diesel trebuia să tracteze nu mai mult de două vagoane. Pe o linie alăturată își aștepta semnalul de plecare un tren pe relația Cluj-Napoca-București. Tot două vagoane. Vinerea multe garnituri sunt luate cu asalt de studenții care beneficiază de sus-menționatele gratuități. Aglomerație, nervi, sudoare. CFR Călători nu poate ori nu știe să sporească în zilele de vârf numărul de vagoane.Citeste intreg articolul si comenteaza pe contributors.ro