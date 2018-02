Mesajul presedintelui Iohannis catre pesedisti

Liderii PSD au aflat de la presedintele Iohannis ca seful lor a dat o tura pe la Cotroceni. Daca Dragnea iesea victorios de la Cotroceni, se repezea in primul microfon sau cel putin informa partidul. Cum nimic din toate astea nu s-a intamplat, nimeni nu crede ca s-a dus acolo sa discute cu Viorica Dancila despre programul de guvernare. Ce cred ei ca a vrut sa le comunice seful statului?“Ne-a spus ca l-a prins pe Dragnea in lat si ca-i da funie numai cat vrea el, ca Tudorel nu va cere revocarea lui Kovesi de la DNA si ca are situatia sub control”, a fost unul din raspunsurile unui experimentat lider pesedist cand l-am intrebat ce a inteles din conferinta lui Iohannis de joi seara. Asa isi explica de ce ministrul justitiei a amanat din nou o decizie, desi PSD l-a somat “sa faca ceva”, dovedind inca o data mari talente de povestitor, poate cel mai inzestrat de la Creanga incoace.Pe scurt, in partid s-a adancit neincrederea in liderul lor, suspectat oricum de blat cu “statul paralel” din cauza numeroaselor probleme in justitie. Pesedistii il banuiesc pe Dragnea ca vrea sa-si negocieze salvarea doar pentru el, sacrificand la o adica totul: revocarea lui Kovesi, legile justitiei, modificarile la Codul Penal, adica singurele puncte cu adevarat importante pentru pesedisti din adevaratul program de guvernare.Greu de spus daca presedintele blufeaza, daca nu cumva se afla in cea mai proasta situatie din cariera lui la Cotroceni si daca riscul ca Dragnea sa preia cotrolul asupra ultimelor institutii cheie din stat nu este de fapt mai mare ca niciodata. In definitiv, liderul PSD a lansat amenintari directe la serviciile secrete, la SPP si DNA iar impotriva lui Kovesi s-a declansat unul din cele mai dure atacuri mediatice din ultima vreme avand ca scop in mod evident pregatirea terenului pentru inlocuirea ei din functie.Cert este ca Dragnea s-a dus la Cotroceni sa negocieze si e greu de crezut ca presedintele Iohannis i-a promis ceva. Nimic din comportamentul sau de pana acum n-a aratat un presedinte jucator, gata sa tranzactioneze ceva in mod ilegitim. In schimb, liderul PSD s-a folosit de toate dezvaluirile lui Cosma, de tot circul facut de RTV si Antena 3 intr-o noua incercare evidenta de a-si scapa lui pielea. Cand au inteles asta, toti arhanghelii apocalipsei de la televiziunile mogulilor au trantit cu basca de pamant iar Mircea Badea s-a declarat aproape invins. "Mi se pare cinstit să vă spun. Vă mulțumesc mult pentru cei 14 ani. Vom vedea ce va urma. Nu cred că va urma ce ați văzut deja. Nu mai are niciun rost", a declarat Mircea Badea, în emisiunea sa de joi, citat de Digi24.Cum va juca mai departe Liviu Dragnea si cum vor evolua ostilitatile pe campul de batalie cu Kovesi, DNA, SPP, SRI, legile justitiei si Codul Penal? Greu de spus si riscant de facut noi predictii. Dragnea a aratat pana acum de cel putin doua ori ca este capabil sa supravietuiasca in cele mai dificile momente, chiar si cand jocul parea inchis.Se va revalida probabil la Congresul extraordinar convocat la inceputul lunii martie, va incerca sa-si reduca la tacere toti rivalii din partid si vom vedea in ce masura va putea evita o condamnare in prima instanta in dosarul angajarilor fictive care se apropie de final iar din urma par sa-l ajunga multe altele. Din toate aceste motive, Dragnea este acum foarte periculos, in caz ca “statul paralel” nu i-a sucit din nou mana la spate, dupa cum se tem mai toti ai lui din PSD. Daca l-au prins intr-adevar in lesa iar lungimea funiei o stabilesc altii, atunci liderului PSD nu-i mai ramane decat sa latre cat mai zgomotos de ochii lumii in speranta ca intr-o buna zi va rupe lantul si va putea din nou sa muste.