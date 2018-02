Ce face Klaus Iohannis cu revocarea lui Kovesi?

“ (…) Earlier this evening, RomanianTV and Antena3 broadcast several audio and video tapes that apparently show DNA prosecutors routinely faking documents and fabricating evidence in investigations relating to the former Romanian Prime Minister Victor Ponta, and former MP Sebastian Ghita (…) The allegations made in the tapes that these practices have become inherent within the DNA suggest that this systemic corruption comes from the very top, where undoubtedly, honest and hard-working prosecutors, are potentially being led by people willing to break every rule and abuse every power to secure a conviction – and in doing so, make a mockery of the notion of the principles of justice in Romania. The issue deserves significant examination ahead of the country’s upcoming Presidency of the EU Council in 2019. This has significant repercussions for the UK with the shadow of Brexit looming over the country’s future relationship with the EU. Currently, the European Arrest Warrant is used as a tool whereby such practices have been entangled in the UK’s judicial system. Through the EAW, the UK has risked undermining its hard-won status as a by being compelled to implement decisions by other EU jurisdictions, including Romania, that would never have passed here. So far the Government has expressed a desire to remain within the current EAW, post-Brexit, whereas the country may better be suited to joining a bilateral extradition agreement instead.”

UPDATE 22.00: Ingrid Mocanu a precizat pentru HotNews.ro ca nu a fost intrebata de nimeni daca este de acord sa furnizeze informatii despre subiectul mentionat. "Este posibil sa fi fost avuta in vedere calitatea mea de avocat a celui ce a formulat plangerea, dl Vlad Cosma, calitate in care as fi putut da relatii publice despre acest caz, in limita competentelor legale", afirma Mocanu.



Cum va juca de data asta presedintele? Daca Tudorel “va face ceva”, cum va reactiona Klaus Iohannis? Daca PSD va apela din nou la amenintarea cu suspendarea, va ceda seful statului ca in cazul Vioricai Dancila si va semna fara comentarii cererea de revocare, sau de data asta va rezista eroic presiunilor? In treacat fie spus, din ce se anunta la Antena 3, vor urma noi dezvaluiri, noi inregistrari, prin urmare si presiunea va creste constant.Deocamdata, tot ce s-a prezentat la Antena 3 si RTV reprezinta sustinerile unor cercetati penal insotite de inregistrari care nu dovedesc mare lucru, decat cel mult ca Vlad Cosma l-a turnat pe Sebastian Ghita, ca toti s-au inregistrat si turnat intre ei si ca acum scoate fiecare ce-i convine. Cu precizarea importanta ca din jocul asta s-au ales pana acum cu un nou dosar penal sub acuzatia de santaj si alte infractiuni, nimic nou pentru cineva ca Ghita, Voiculescu&co.Ce mi se pare important de subliniat totusi este ca doi moguli aflati pana nu demult pe picior de razboi si-au dat mana impotriva dusmanului comun, vechii dusmani s-au coalizat intr-un front comun impotriva DNA. Vazandu-l marti seara pe Mihai Gadea flancat de Andreea Cosma si de Vlad Cosma, copiii fostului presedinte al CJ Prahova prezentati azi drept victime nevinovate ale unor procurori abuzivi, mi-am amintit instant campania dura dusa de Voiculescu impotriva lui Sebastian Ghita din 2013-2014, cand cei doi moguli se luptau pentru suprematie.In urma cu numai 4 ani, pe data de 11 februarie 2014, de pe pagina de Facebook a emisiunii Exces de Putere, realizata de Adrian Ursu si Oana Stancu, aflam ca intre atatea dosare comandate de justitia lui Basescu, cazul mafiei de la Prahova este pe bune si nu merita compromis. Iata un fragment relevant despre cum erau prezentati clanul Cosma si Sebastian Ghita:“Cand parchetele fac dosarele la comanda, cand instantele condamna fara probe, atunci cand unul e luat pe bune mai mai ca ajunge sa fie considerat si el o victima a abuzurilor procurorilor. E cazul dlui Mircea Cosma, baronul PSD de la Prahova. Procurorii l-au retinut in urma cu doua ore si vor si arestarea fiului sau, deputatul PSD, Vlad Cosma. Auzeam la tv (chiar la Antena 3) mai devreme pe dl Bolcas spunand ca atunci ca s-au pus catuse lui Cosma, alegatorilor lui s-au pus catusele! Dumnezeule! Cosma si fiul (plus Sebi Ghita) conduc Prahova si o capuseaza, o jupoaie de multi ani. Cu firme de casa si cu sprijinul interlopilor. Capul lumii interlope din PH, Razvan Alexe, zis Ochiosu', este prietenul bun al beizadelei Cosma. Acuzat de batai si amenintari cu moartea ca practici in afacerile sale, Alexe a ajuns sa controleze tot ce misca in constructii, produse petroliere si deseuri in Prahova.”, anuntand ca este urmarita penal in dosarul fostului angajat al SGG, Marcel Pavaleanu, acuzat de evaziune fiscala si spalare de bani, prejudiciul fiind calclculat de procurori la peste 35 de milioane de euro.O alta investigatie realizata de trustul lui Voiculescu in decembrie 2013 dezvaluia cum firmele apropiate de fostul presedinte al CJ au construit o sala de sport de doua milioane de lei pentru o comuna cu 2000 de locuitori sau cum Sebastian Ghita a pus mana pe o afacere de 28 de milioane de lei, decontaminarea navei Flaminia cu deseuri toxice facand ulterior obiectul unui dosar penal.Era pe scurt o campanie in toata regula impotriva lui Sebastian Ghita si a “mafiei din Ploiesti”, pe care astazi acelasi post de televiziune o prezinta drept victima unor abuzuri ale justitiei. Nimic din dezvaluirile din trecut nu mai sunt aduse astazi in memoria publicului, clanul Cosma si Sebastian Ghita fiind prezentati exclusiv din postura de victime inocente. Miza pentru ei este atat de mare incat au trecut peste orice i-a despartit in trecut.Alianta de conjunctura Dragnea-Ghita-Cosma-Voiculescu, acest veritabil cartel anti-DNA care i-a adus la aceeasi masa pe rivalii ireconciliabili de ieri, ofera in aceste zile un veritabil suport mediatic pentru o iminenta cerere de revocare. Pe langa emisiunile RTV si Antena 3 destinate publicului intern, in redactiile jurnalistilor straini care scriu despre Romania a fost trimis un mail cu urmatoarele mesaje cheie:Ultimele randuri indica destul de limpede ca avem de-a face din nou cu lobbyistii angajati de Alexander Adamescu. Acesta se lupta sa convinga Tribunalul londonez, care urmeaza sa judece cererea de extradare pe data de 27 februarie, ca si el este victima abuzurilor din sistemul de justitie romanesc.Persoanele de contact sugerate jurnalistilor straini pentru a fi contactate pe aceasta tema sunt:Aceste detalii indica faptul ca asaltul anti-DNA a fost atent elaborat si gandit in asa fel incat sa convinga si publicul extern ca schimbarea lui Kovesi nu reprezinta dorinta marilor cercetati penal de a scapa de condamnari, ci o masura profilactica pentru sistemul de justitie. Relevant este ca planul s-a pus in miscare la numai doua saptamani de la instalarea premierului Dancila.Am redat toate aceste detalii pentru a arata ca avem de-a face cu o coalizare mult mai larga a tuturor fortelor mari anti-DNA, cu un plan gandit in cele mai mici detalii si executat in aceste zile. Ramane de vazut daca ministrul justitiei, Tudorel Toader, va inainta cererea de revocare iar profesorul de drept penal va actiona ca avocatul marilor borfasi. Va fi un test important si pentru opinia publica, pentru miscarea rezist dar si pentru ambasadele Occidentale, pentru Ambasada SUA in special, va fi pusa din nou la incercarea capacitatea Bruxellesului de a corecta derapajele grave ale guvernelor din statele membre care pun in pericol justitia si statul de drept.In tara, DNA si Kovesi au ramas cam singure, fara mare sprijin institutional, iar mediatic sunt sub asediu. Raportul de forte arata mai disproportionat ca niciodata.Daca in aceste conditii dificile presedintele Klaus Iohannis cedeaza presiunilor si va semna decretul de revocare, mesajul pentru public intern si extern va fi unul singur:Cu o asemenea capitulare la activ, mandatul lui de presedinte s-ar incheia de facto. Chiar daca nu mai vrea, sa zicem, al doilea mandat, nici primul nu va fi intreg, ci abandonat inainte de se fi incheiat.