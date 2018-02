Vreau să vă spun povestea Izabelei.

Izabela e fata din poza de mai jos, care stă cu spatele la noi și se uită la o fotografie. Fotografia o recunoașteți cu toții: e o imagine din Piața Victoriei din februarie trecut, când toți manifestanții au aprins mobilurile desenând un uriaș tricolor. Fotografia a făcut înconjurul lumii, a apărut în sute de ziare, a circulat pe facebook, pe instagram, pe WhatsApp.

Izabela e fata care a avut ideea tricolorului făcut din zecile de mii de lanterne ale telefoanelor, aprinse în aceeași clipă, într-o zi de februarie la ora 9 seara. Izabela și prietenii ei de la „Corupția ucide” au împărțit celor din Piață foițe transparente colorate în roșu, în galben și în albastru și au trasat perimetrul fiecărei culori. Manifestanții și-au ocupat apoi locul potrivit. Au înfășurat hârtiuța în jurul ecranului și, la ora convenită, tricolorul făcut din lumini a explodat în Piață.

În poza de mai sus, Izabela se uită la fotografia ideii ei întrupate. Fotografia pe care o privește Izabela stând cu spatele la noi face parte dintr-o expoziție. Afișul expoziției îl aveți aici:

Expoziția, inițiată de europarlamentarii Monica Macovei și Sven Giegold, a fost deschisă la Bruxelles, pe 30 ianuarie 2018 la ora 18, în holul 3D al clădirii Paralamentului European. Cei trei vorbitori de pe afiș sunt reprezentanți ai mișcării #rezist. Însă invitați ai Parlamentului European au fost 16 tineri din toată țara. Printre ei s-a aflat și fata care semnează pe facebook cu numele Izabela.

Mi-am imaginat-o plimbându-se prin expoziție și oprindu-se în dreptul fotografiei pe care o făcuse cu putință. Izabela privește la fapta ei de-acum un an, decupată și transpusă astăzi pe un perete din sediul Parlamentului European. Privind poza, Izabela măsoară întreaga anvergură a gestului ei și-și spune pesemne că n-a fost în zadar ce a făcut atunci: iată, povestea scrisă de ea în urmă cu un an în România a ajuns acum la peste o mie de kilometri pe peretele unei clădiri din Bruxelles. Ea spune dintr-o aruncătură de ochi ceea ce toate cuvintele ticluite nu pot contesta. Nu întâmplător poza asta a devenit argumentul de care s-au izbit și sfărâmat toate minciunile rostite zilele trecute la Strasbourg de către reprezentanții PSD și Alde, în plenul Parlamentului European, când s-au dezbătut modificările legilor Justiției în România. „Da, dar noi am văzut România în stradă”, li s-a răspuns. „Vă auzim de acolo, din stradă”, a spus din partea PPE, parafrazând slogan-ul celor din Sibiu, europarlamentara Roberta Metsola. „În România zeci de mii de oameni sunt pe străzi împotriva unei elite corupte care abuzează de puterea ei”, a spus din partea Verzilor europarlamentarul Ska Keller. „Românii au ieșit în stradă pentru a-și exprima opoziția față de acele modificări care ar putea slăbi măsurile de combatere a corupției”, a spus Věra Jurová, comisar european pe probleme de justiție. Așa se face că gestul Izabelei a iradiat în lume și acum Izabeala, privind fotografia, contemplă iradierea propriului ei gest.

Izabela e foarte frumoasă. N-aveți cum să vă dați seama, desigur, din poza în care ea stă cu spatele la noi. Trebuie însă, deocamdată, să mă credeți pe cuvânt. E atât de frumoasă, încât ar fi putut face, cu frumusețea ei, o grămadă de alte lucruri: de pildă, să plece în lumea largă și să facă modelling. Sau actorie, să viseze că-i va lua locul, la Hollywood, cândva, Angelinei Jolie. În loc de asta, Izabela, dacă am înțeles eu bine, lucrează într-un magazin de bijuterii din București. Iar în timpul liber, se întâmplă să confecționeze un tricolor luminos mare cât o piață. Și să stea, dacă e nevoie, seară de seară în mijlocul Bucureștiului, împreună cu alte mii și zeci de mii de prieteni. Izabela a socotit că asta e bine să facă cu frumusețea ei. Să arate alt chip al României. Ca în poza asta:





