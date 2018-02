Salariile bugetarilor: Revolutia neispravitilor

Ultima opera semnata Valcov, Misa, Shhaideh si Olguta Vasilescu e legata de salarizarea bugetarilor. Pina la aparitia fluturasilor de salariu, pe 15 februarie, nu putem decit sa luam act de declaratiile ministrului Muncii si ale sindicalistilor, care se bat cap in cap. Singurele certitudini sint cresterea peste medie (8%) a salariilor parlamentarilor si scaderea salariilor pentru circa 3% dintre bugetari, anuntata de ministrul Lia Olguta Vasilescu. Sindicatele sustin ca scaderile vor fi mai ample, iar printre cei afectati se vor numara si bugetari cu salarii mici, nu doar angajatii "de lux".Citeva lucruri sint certe insa, chiar si in absenta situatiei finale.Lia Olguta Vasilescu a declarat ieri ca "impactul legii, fara transferul contributiilor, este de 42 miliarde lei, pe 4 ani, iar cu transfer este de 62 miliarde". Tot ministrul Muncii a declarat ieri ca "anul trecut au fost efectuate mai multe majorari salariale, prin ordonante de urgenta si legi, ceea ce a dus la o crestere a bugetului de cheltuieli salariale cu aproximativ 13 miliarde lei". Vorbim de cifre uriase, care au alimentat o crestere economica facila, pe consum, distrugind insa orice speranta ca statul roman poate face investitii.Uitati-va la bilantul anului 2017. Investitiile statului in proiecte de infrastructura, cele care aduc plus-valoare, au fost la minimul ultimilor ani, fix in anul cu cea mai mare crestere economica. Absurd si dureros pentru inca una-doua generatii, pentru tot mediul de afaceri, pentru populatia activa.In schimb, PSD a avut grija sa umfle si mai mult sectorul bugetar. Poporul PSD-ist ajuns la putere si-a ingramadit amantele, neamurile, copiii ori sponsorii in fiecare coltisor platit de stat.. 1,2 milioane de bugetari in total. Doar. Cresterile sint semnificative si complet nejustificate economic, pentru ca vorbim de o populatie in scadere accentuata si de o informatizare continua a proceselor administrative.Ca sa intelegeti dimensiunea acestei tragedii economice, uitati-va la firmele care pling din lipsa de angajati. Cel mai recent caz e constructorul de componente auto, unul dintre orasele extrem de sarace, din cauza ca nu gaseste angajati. Sint convins ca daca ne uitam la administratia din Moldova Noua, gasim sute de bugetari, platiti mult mai bine decit cei din privat, care taie zilnic tone de frunze la ciini.Am auzit mai devreme numarul oficial de angajati din Ministerul de Interne: 126.000. Si mai angajeaza anul asta citeva mii. Enorm. Adaugati la ei zecile de mii de politisti locali, platiti de primarii, zecile de mii de bodyguarzi privati, si veti avea impresia unei tari in scapate de sub control.In loc sa inceapa revolutia bugetarilor cu restructurarea aparatului, au inceput cu salariile. Logic era sa dimensioneze obezul aparat bugetar, sa comaseze comunele muribunde, sa perieze institutiile, sa desfiinteze agentiile create pentru amante si rude, sa calculeze numarul de scoli si spitale necesare noii distributii a populatiei. Apoi, cu bugetarii ramasi, puteau mari salariile pe masura nevoilor si meritelor.Isi dau seama acum ca le explodeaza in plina figura marirea fara prea mult discernamint a salariilor, ca bugetul nu poate sustine miscarea si iau in calcul restructurarea administratiei. Ma indoiesc ca vor avea curaj sa o duca la bun sfirsit in an preelectoral. Avem un sector bugetar hipertrofiat, cu salarii scapate de sub control.La scara macro, faptul ca 3% dintre bugetari vor avea salarii scazute e aproape un detaliu anecdotic. Dar ar putea fi buturuga mica in calea carutei triumfatoare a PSD., iar decizia de atunci a Curtii Constitutionale da acum sperante bugetarilor care vor contesta la CCR Legea salarizarii unitare.Pe langa faptul ca au o problema legala destul de clara, e de subliniat duplicitatea totala, dublul discurs al PSD. In 2010, in sesizarea la CCR, spuneau ca Guvernul Boc nu poate taia din salariu nici o virgula, e sfant ca dreptul de proprietate. Acum PSD poate?. Niciunde nu scrie in programul electoral din 2016 sau in programele de guvernare din 2017 si 2018 ca vor exista bugetari cu salarii ori venituri scazute.Nu doar ca n-au vorbit nimic de taieri, diminuari, ajustari, corectii sau cum vor ei sa zica azi pentru a indulci realitatea dura a scaderii salariilor. Dar au promis cresteri de peste 20 la suta pe an!Va deconta politic PSD aceasta minciuna? E treaba electoratului lor daca ii mai crede sau nu. Probabil insa ca cei mai multi dintre votantii PSD care lucreaza in sistemul bugetar vor fi multumiti.De un an jongleaza cu legi, OUG-uri, ordine de ministru, HG-uri si regulamente interne. Nu le iese deloc socoteala. Nu se inteleg ministrii intre ei, contabilii ministeriali intre ei, in general nu prea intelege nimeni ce are de facut cu legislatia data de ei insisi.La inceputul anului, situatia era scapata de sub control. Au avut nevoie de HG-uri speciale prin care. La fel la Autoritatea de Audit din Curtea de Conturi.Acum, anunta inca doua ordonante de urgenta ca sa repare situatia IT-istilor de la stat si a bugetarilor platiti cu contracte partiale. Totul, ca sa nu le scada salariile unor oameni vinovati doar pentru ca soarta i-a pus in calea unor ministri care n-au condus in viata lor o firma reala, in economia reala.Stie cineva impactul suplimentar al HG-urilor care le da dreptul super-bugetarilor sa primeasca spor de 35% pentru o presupusa activitate legata de fonduri europene? Decizia e in pixul ministrilor respectivi si putin probabil sa nu semneze pentru toti. Cind va veni Curtea de Conturi sa ceara banii inapoi, cine va plati? Cine le va explica acelor angajati ca au fost platiti fraudulos si trebuie sa inapoieze salariile primite pe nedrept?Improvizatia si cirpelile au devenit regula majoritatii PSD-ALDE. Tensiuni din PSD sint tot mai mari, alimentate si de scandalul salariilor. Marii barbati de partid au lasat-o singura pe Lia Olguta Vasilescu, Dragnea i-a spus public ca e datoare cu explicatii. Vasilescu are partea ei majora de vina pentru cum a gestionat dosarul legii salarizarii, pentru tifna cu care discuta cu sindicatele, patronatele si colegii din alte ministere. Dar Darius Vilcov, creierul artistic al programului PSD de guvernare? Dar Ionut Misa, revolutionarul emotionat care a declansat revolutia fiscala? Dar Liviu Dragnea insusi, editorul bibliei pesediste?Deciziile si declaratiile PSD-istilor tradeaza de un an incoace adevaratele lor intentii. Mediul privat e pur si simplu dispretuit, considerat o vaca buna de muls pentru ca baronii sa-si umfle contractele din bani publici. Anatemizarea patronului, a micului antreprenor, diabolizarea multinationalelor, umilirea tuturor celor care nu stau la mina statului e modul de operare al acestor neispraviti care au pus mina pe Putere.