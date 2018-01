S-a pus in miscare planul de acaparare totala a puterii

Guvernul a renuntat la serviciile SPP iar liderul PSD a declarat razboi total generalului Pahontu acuzandu-l de implicatii politice. Se pregateste astfel terenul pentru eventuale modificari legislative, decapitari si trecerea institutiei sub control politic. Dragnea este convins ca numai asa va putea controla tot ce misca in randul demnitarilor, ministrilor, guvernului si nu numai.Ar fi recurs foarte probabil la o ordonanta de urgenta daca SPP n-ar face parte din sistemul de siguranta nationala iar orice modificare legislativa are nevoie de avizul CSAT. Nimic nu-l opreste insa sa schimbe legea in Parlament in regim de urgenta si pana atunci sa inlocuiasca Serviciul de Protectie si Paza cu Jandarmeria, insa aici se ridica problema legalitatii unei astfel de masuri. Fostul presedinte Traian Basescu a calificat-o drept ilegala.Subordonarea SPP este doar primul pas si nu cel decisiv. Liderul PSD a facut apoi repede si pasul cel mare, anuntand miercuri intentia de a pune in discutie cat mai curand legile sigurantei si legile de functionare ale SRI si SIE. Este evident o tentativa de intimidare si o cerere de capitulare neconditionata. In mod evident, Dragnea si Tariceanu vor dori sa puna mana pe conducerea SRI si SIE, sa schimbe modalitatea de numire a sefilor celor doua servicii si sa le treaca de la Cotroceni sub Parlament.In ce priveste conducerea SIE, si aici Dragnea a pus problema numirii unui nou sef. Serviciul functioneaza fara un director plin de la demisia lui Mihai Razvan Ungureanu, in septembrie 2016. In ce-i priveste pe cei doi adjuncti, Vasilica Sarca si Silviu Predoiu, acestia implinesc amadnoi varsta legala de pensionare in acest an (60 de ani), primul in luna mai, al doilea in august. Reiau ipoteza lansata vineri: daca ar mari PSD-ALDE varsta de pensionare, nu i-ar fi recunoscatori cei doi adjuncti?Foarte probabil ca, odata anuntat atacul la servicii, vor cauta sa-l execute rapid, intr-o luna cel mult. Dragnea stie ca odata declansat acest razboi in mod oficial, boala lunga este moarte sigura. Pe acest fond de asalt fara precedent, jocul moale si confuz al presedintelui Iohannis incurajeaza reorientarea oamenilor din sistem catre noul centru de putere. Pe sleau, o parte din servicii il vor lasa balta daca nu cumva lucreza deja pentru viitorul lor sef suprem. In tot cazul, lipsa de reactie a presedintelui genereaza demobilizare masiva in structurile de sub el.Exista o diferenta fundamentala fata de atacul la DNA, Coduri Penale, legile justitiei, judecatori sau procurori. Nimeni din strada nu se va mobiliza sa apere institutii de forta. In nici o democratie nu se intampla asa ceva, oamenii nu empatizeaza cu puterea din umbra, cu atat mai putin in conditiile unei campanii violente de demonizare a serviciilor. In spatiul public, SRI si DNA au fost prezentat constant drept institutii care actioneaza abuziv, au condus din umbra Romania si au format un veritabil “stat paralel”, “ilegitim”, exercitand puterea in locul politicienilor.Asa cum, din acest peisaj nu mai lipseste decat inlocuirea sefului Directiei de Operatiuni Speciale (DOS), institutie pe care se bazeaza DNA pentru a face inregistrari si filaje, si a sefului Directiei Generale de Protectie Interna (DGPI), serviciu secret din Ministerul de Interne, o forta redutabila mai ales in ce priveste controlul administratiei publice. Aici nu vor fi mari probleme deoarece mutarea se poate face peste noapte, prin ordin de ministru.Liviu Dragnea face toate aceste mutari in forta pe fondul invitatiei la negociere. La iesirea de luni seara de la Antena 3 i-a transmis destul de clar lui Klaus Iohannis in particular si sistemului in general ca nu cedeaza puterea, a sugerat ca se va detona in comisia SRI cu detalii din interior si a sugerat pe toate caile posibile un troc: salvati-ma sau va distrug. Lasati-ma in pace sau arunc in aer tot statul. Daca adaugati la toate astea si modificarile la Codul Penal, revocarea sefei DNA si alte gesturi de slabire a independentei justitiei, aveti tabloul complet. Repet, tactica s-a schimbat, obiectivul a ramas acelasi. Dragnea vrea sa ajunga la controlul justitiei subordonandu-si mai intai institutiile de forta.In interiorul PSD Dragnea se comporta deja ca un veritabil satrap, decapitandu-i pe cei care l-au contestat sau recuperandu-i pe cei care i-a pedepsit, intr-o demostratie de forta si autoritate.In acest moment, nimic nu pare sa-l mai poata opri. S-a pus in miscare planul de acaparare totala a puterii. Daca va fi dus pana la capat, Romania se transforma intr-o dictatura. Dar va fi una mult mai urata decat in Polonia, Ungaria sau Turcia. Vom avea de-a face cu o dictatura ineficienta economic, fara ideologie, fara lideri providentiali si fara fanatici. Nu vom fi inca un stat iliberal, ci un stat mafiot. Vine peste noi dictatura borfasilor, o tara capturata de banditi, analfabeti si impostori. Din pacate, multi, mult prea multi se vor simti foarte bine in ea iar altii nici nu vor realiza macar ce le nenoroceste viata in fiecare zi.Celorlalti, cati or mai fi, nu le va ramane decat sa intre in turma rinocerilor, sa mai reziste o vreme sau sa plece.