O invitatie la negociere

Niciodata nu l-am vazut atat de agitat si sunt de acum cativa ani buni de cand scriu despre personaj. Promisiunea ca se va arunca in aer la Comisia de control SRI, condusa de Claudiu Manda, ca va spune lucruri, rafuiala cu un site care ca a scris despre fiul sau ca scoate bani din firme si ca vrea sa fuga din tara, avertizarea “martorilor mincinosi” din dosarele lui ca vor plati, in fine, reincalzirea ciorbei despre cum se pregateau Horia Georgescu de la ANI si George Maior de la SRI sa-l scoata pe Klaus Iohannis din cursa prezidentiala in 2014, toate acestea la un loc ne arata un grad ridicat de nervozitate.Dragnea s-a dus la Antena 3 sa faca parada de puterea lui proaspat dobandita prin investirea Guvernului Dancila, sa le arate din nou tuturor cine e jupanul si sa sugereze ca nu va ezita sa arunce tara in aer pentru a se salva. Dragnea propune azi sistemului o negociere de pe pozitii de forta, nu mai cerseste indurare ca in trecut. Salvati-ma sau va distrug! Scoateti-ma sau va trag pe toti la fund dupa mine! Asta a tinut sa le transmita din prima zi in care si-a instalat marioneta in functia de premier. Cum va trata Klaus Iohannis si sistemul din jurul lui oferta lui Dragnea?Am scris deja cat rau poate sa faca Dragnea cu Guvernul Dancila si ce masuri ia in calcul pentru a lua toata puterea in stat, avand ca prioritate controlul institutiilor de forta: DNA, SPP, DGPI, DOS, SRI si SIE. Vezi detalii aici. Cam asta a avut de transmis in plan intern. Liderul PSD a avut insa un mesaj si pentru partenerii externi, formulat de aceasta data de la tribuna Parlamentului. Dragnea si-a inceput discursul la investirea guvernului Dancila prin a proclama Romania stat suveran si prin indemnul de a apara “aceasta suveranitate cat traim”.Suveranitatea, a filozofat liderul PSD, nu este atat o stare politica sau economica, “este o stare de spirit”. Apoi a asigurat audienta ca Guvernul are rostul de pastra suveranitatea, “adica independenta in gandire si caracterul national”, “in spirit european, dar in folosul statului roman”. Liviu Dragnea n-a spus cine anume ameninta suveranitatea Romaniei, partial cedata benevol in momentul aderarii la UE in urma cu zece ani. Cui a declarat, asadar, razboi liderul PSD? Cu cine se bate Dragnea Suveranul?In mod evident, continua lupta sa cu Occidentul, celalalt mare inamic dupa statul paralel. Dragnea nu contesta pe fata ideea Occidentala, ca Orban in Ungaria sau Kaczynski in Polonia, ci o submineaza metodic. Nu cauta sa propuna alt model, modelul iliberal, din simpul motiv ca nu dispune de o ideologie proprie pentru a-si justifica retorica anti-Bruxelles.Suveran pe limba lui Dragnea inseamna liber sa fure fara sa dea socoteala, inseamna dreptul de a modifica cum are chef legile justitiei, de a dezincrimina abuzul in serviciu si alte infractiuni pentru a scapa de dosare penale, de a desfiinta DNA sau de a pune sub control sistemul judiciar fara sa-i sufle nimeni de la Bruxelles in ciorba. O tara suverana face guverne cu cercetati penal, cu analfabeti functionali care nu inteleg ce citesc, cu ministri educatiei certati cu limba romana. Asa se manifesta un spirit cu adevarat suveran!Am tot spus ca liderul PSD vrea sa mearga pe urmele Poloniei si Ungariei, numai ca-i lipseste ideologia proprie, modelul alternativ. In loc de conservatorismul lui Kaczynski sau Orban, Dragnea vine cu doctrina borfasilor, cu legalizarea coruptiei si hotiei. E tot ce are de oferit la schimb. O tara condusa ca un grup infractional organizat, numai ca putin mai mare. Asta e modelul! Cui nu-i place sa-si vada de tara lui.In dementa lor anti-EU, ceilalti doi recurg la un discurs aparent articulat, construit pe un set de valori care denunta in mod asumat modelul stangii liberale. Polonia si Ungaria calca in picioare valorile UE in numele unui model de societate superior. Bietul Dragnea nu crede in nimic, nici in stanga, nici in dreapta, nu-i pasa de democratie si ar fi gata sa ne scoata din UE cu totul daca asta il ajuta cumva sa scape de puscarie.Care va fi raspunsul Bruxelles-ului la oferta liderului PSD? Va fi suficient sa conditioneze fondurile europene de respectarea statului de drept? Il va opri asta pe Dragnea sa-l distruga? Cum vor reactiona partenerii americani? Vor accepta tranzactia propusa de noul jupan: eu va asigur contractele promise pe aparare, voi ma lasati sa distrug democratia? Vor accepta invitatia la negociere?Chiar asa, a ajuns un marut politician din Teleorman sa-i invarta pe degete pe toti?