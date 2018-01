Pregatiti-va de dezmat. Pe banii vostri

Formarea guvernului Dancila intirzie tocmai pentru ca lui Liviu Dragnea ii e greu sa multumeasca toti baronii care l-au sprijinit in batalia cu Tudose si carora le-a promis ministere, agentii sau companii banoase.Bugetul anului 2018, votat deja in Parlament, arata o lipsa totala de preocupare a coalitiei PSD-ALDE pentru marile lucrari de investitii. Iata aici. Adaugati presiunile crescute din partea baronilor, dupa ce puterea lor a crescut semnificativ in urma duelului Dragnea - Tudose, si veti intelege ca 2018 va fi inca un an pierdut pentru investitiile cu adevarat necesare.In locul autostrazilor, fara de care economia se sufoca, vom vedea iar mici investitii locale, carpeli facute pe semnatura baronilor, supraevaluate si cu plus-valoare minima in economie: drumeaguri locale, sali de sport in sate depopulate, scoli renovate, dar fara copii si profesori etc.Lipsa de apetenta a PSD pentru lucrarile de infrastructura e dovedita si decare arata ca bugetul pentru infrastructura rutiera a scazut constant din 2013, cu un minim al ultimilor zece ani sub guvernele Grindeanu si Tudose (nici guvernul Ciolos nu a facut exceptie de la regula in 2016, cu un bilant mediocru la investitii). Cauza e tot una politica: baronii si clientela PSD sint mai importanti decit interesul public.Imaginati-va ca bugetul Romaniei functioneaza pe principiul vaselor comunicante: cu cit cresc sumele date netransparent la clientela, cu atit scad fondurile pentru proiectele reale.Programul electoral si programele de guvernare Grindeanu si Tudose sunt un cocktail Molotov al finantelor. Urmarile unora dintre aberatiile fiscale deja adoptate se vad chiar in aceste zile. Culmea, fostii premieri Sorin Grindeanu si Mihai Tudose au rezistat la presiunile dinspre Kiseleff si au aminat citeva dintre masurile la care Liviu Dragnea tine enorm: impozitarea firmelor pe cifra de afaceri, introducerea impozitului pe gospodarie, taxa de solidaritate pentru cei cu venituri mari, noua lege a pensiilor.Cu soldatul credincios Viorica Dancila la guvern (un simplu administrator al programului de guvernare, cum duios i-a trasat sarcini Calin Popescu Tariceanu), exista riscul major sa dispara orice filtru in calea derapajelor fiscale. Daca la Ministerul Finantelor ramine Ionut Misa, singurul om din tara care reuseste sa nu vada evaziunea generalizata din zona Constanta, atunci lucrurile sint clare. In ultimele zile a aparut informatia ca PSD l-ar lua in calcul pe Enache Jiru pentru postul de ministru, dar e putin probabil ca un profesionist cu o reputatie relativ curata sa accepte un raport de subordonare fata de Darius Valcov si Liviu Dragnea.Comportamentul recent al PSD si calitatea profesionala a premierului si actualului ministru al Finantelor garanteaza un singur lucru: instabilitatea fiscalitatii. Epopeea Declaratiei 600 din aceste momente e dovada vie a politicii fiscale a PSD-ALDE: zero transparenta, zero studii de impact, zero atentie la reactiile pietei.La fel ca si legea salarizarii unitare, vom avea un monstru legislativ creat din incompetenta, ambit si autosuficienta. Primele informatii pe surse arata ca viitoare lege a pensiilor, asteptata la jumatatea acestui an, va avea un impact bugetar de peste 20 de miliarde de lei pana la finalul mandatului acestui Parlament. Or, legea pensiilor e vitala pentru PSD in perspectiva anului 2019, dublu electoral (europarlamentare si prezidentiale).De unde vor veni banii pentru baroni, pentru pensii si pentru acoperirea gaurilor lasate de masurile fiscale made in PSD?Banii vor fi luati de la antreprenori. De la romanii productivi. Cei pe care actuala conducere a PSD ii detesta instinctiv, cei pe care ii vede ca o piedica naturala. Declaratia 600, care e o consecinta a "revolutiei fiscale", e o proba clara. O alta proba e inflatia, care sterge practic micile mariri salariale aparute in 2017. Tractata de cresterea consumului si de majorarea pretului carburantilor, inflatia devine o problema tot mai mare.Nu e o intimplare ca atit de multi romani din clasa de mijloc vad emigrarea ca unica solutie. Daca in anii 2000 am vazut o emigrare masiva a romanilor din clasa muncitoare si zona rurala, victime ale dezindustrializarii, acum avem tot mai multe dovezi empirice ca se manifesta o emigrare masiva in zona clasei de mijloc: antreprenori, angajati in corporatii, liber profesionisti. Ei sint loviti constant de citiva ani acolo unde-i doare mai tare: libertatea economica le e redusa, iar nevoia de o justitie libera si puternica e subminata constant de PSD.Economia e in deruta. Cu exceptia marilor companii, care au capacitatea logistica de a gestiona modificarile majore de legislatie si din fiscalitate, restul actorilor economici sint bulversati. In februarie, odata cu primul salariu pe 2018, haosul se va extinde si in citeva institutii bugetare, unde surprizele vor fi neplacute. In acest context, decizii importante pentru viata fiecarei firme sau fiecarei PFA sint aminate pina la stabilizarea situatiei.Cresterea economica-record, atit de clamata de PSD, are costuri mari. Bazata pe cresterea consumului (si a importurilor) si pe politic fiscale pro-ciclice, aceasta crestere are un grad mare de periculozitate. Odata supraincalzita, economia va ateriza extrem de dur in eventualitatea unei crize. Am mai trait o data aceasta experienta dureroasa, se vede treaba ca e nevoie sa o retraim.Nu m-as mira sa vad ca tot mai multi mici antreprenori se vor refugia in evaziune. Insecuritatea politicilor, cresterea fiscalitatii si discriminarea pozitiva a "contribuabililor de partid" va cintari mult in acest an.Asa arata perspectiva lui 2018. Vorba unui diplomat care se uita alarmat la modul in care sansele trec rapid pe linga noi: "Saraca Ro 100, au uitat toti de ea".