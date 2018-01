Cine-i mai opreste?

Dragnea a descris-o cel mai bine pe Dancila: neconflictuala, dedicata dialogului cu colegii, altfel spus marioneta perfecta, executantul ideal. Daca pe data de 29 ianuarie Parlamentul o valideaza in functie, nu va mai faceti iluzii. Guvernul va dezincrimina prin OUG inca din prima saptamana abuzul in serviciu, dar si alte infractiuni.Procesul angajarilor fictive in carea Dragnea e acuzat de instigare la abuz si la fals se apropie de final. Pe 15 februarie vor fi audiati ultimii martori si urmeaza verdictul in maxim doua-trei luni. Apoi, ancheta in dosarul Tel Drum avanseaza periculos, punerile sub acuzare si trimiterile in judecata au venit una dupa alta. Si aici Dragnea are tot interesul sa actioneze rapid, fie prin demiterea sefei DNA, fie prin desfiintarea institutiei prin comsarea cu DIICOT.Nu doar liderul PSD are interesul sa opreasca justitia cat mai repede. Aproape toti baronii locali vor liniste si liber la furat. Retinerea liderului PSD Neamt, Ionel Arsene, le-a intarit convingerea asa nu se mai poate. Nimeni nu se mai simte in siguranta si nimeni nu mai are timp de pierdut. Si asa a trecut cam mult. In anul de cand sunt la putere nu le-a iesit mai nimic. “Cat mai toleram?”, a rabufnit Olguta Vasilescu vineri impotriva procurorilor DNA. Aproape tot partidul e contratimp.Modificarile la Codul Penal si Codul de Procedura Penala? Neconflictuala cum o stim si deschisa dialogului cu colegii, rezolva Dancila tot prin OUG daca Parlamentul se mai lungeste mult. Cu legile justitiei, la fel. Cine va mai putea opri noul premier sa faca tot ce-au refuzat pana acum Grindeanu sau Tudose?Toate acestea se vor intampla inca din primele ore, zile, cel mult saptamani dupa instalarea la Palatul Victoria. Dragnea si baronii au invatat ceva din experientele anterioare. Nu vor mai ezita, nu vor mai astepta pentru a distruge si controla justitia. Vor apasa butonul nuclear cu mainile doamnei Dancila, cu arma de neoprit numita Ordonanta de Urgenta. Sustinator fanatic al OUG 13 la Bruxelles, omul lui Dragnea a dovedit ca nutreste aceeasi antipatie profunda, fara rest, fata de justitie la fel ca restul partidului., se pregateste inclusiv preluarea controlului asupra completelor de cinci de la Inalta Curte, unde se judeca majoritatea marilor dosare de coruptie. CSM a amanat discutarea presedintiei sectiei penale, desi mandatul in curs expira pe data de 24 ianuarie. Voci din sistem sustin ca miza este evitarea unei reconfirmari in functie a actualei presedinte, Mirela Popescu, si impunerea unui nou presedinte agreat de aripa nereformista din CSM.Asadar, nu trebuie sa dezvaluie nimeni astazi cum si ce vor face pentru ca ne-au aratat cu varf si indesat in Parlament. Ne-au spus deja cum vor sa legalizeze furtul si coruptia, si-au asumat la vedere lupta impotriva DNA si SRI denumite “statul paralel”. Nu vad de ce n-ar trece la un moment dat inclusiv la suspendarea presedintelui Iohannis in Parlament, chiar si pentru o luna, timp in care sa faca putina ordine prin servicii si parchete. N-are decat sa revina Iohannis intr-o functie golita de orice continut.O simetrie ciudata face ca de la acceptarea Vioricai Dancila de catre Klaus Iohannis sa curga zece zile pana cand ar urma sa treaca de Parlament, la fel cum si OUG 13 urma sa intre in vigoare tot la zece zile de la adoptare. Mobilizarea oamenilor in februarie anul trecut a reusit sa opreasca intrarea in vigoare a unei ordonante care l-ar fi scapat pe Dragnea de dosar. Cine va mai opri acum instalarea unui premier care va scapa toti borfasii de justitie si va scoate Romania de pe harta UE?Doar Parlamentul, sub presiunea strazii, mai poate evita o catastrofa. Situatia arata insa mult mai rau decat in februarie. Intre timp, s-au obisnuit cu protestele, cu zeci de mii de oameni pe strazi. Nu va fi suficient sa iasa sambata doua, trei sau cincizeci de mii de manifestanti. Oamenii vin si pleaca, dupa un mars prin centrul Capitalei, iar borfasii isi vad mai departe de planul lor, mai aproape ca niciodata de realizare.In absenta unui prostest masiv, cu peste o suta de mii de oameni in Bucuresti, daca oamenii onesti din tara asta nu inteleg gravitatea momentului si nu se mobilizeaza exemplar, fara o participare mult peste tot ce am vazut pana acum, in cateva zile ne vom intreba cu totii cat timp mai avem la dispozite sa cautam solutii individuale.Nici cu o suta de mii, cu doua sau cu jumatate de milion nu este sigur ca vor da inapoi, dar macar merita incercat. Apoi, avem datoria sa aratam lumii si copiilor nostri ca nu capitulam in genunchi si ca am facut tot ce ne-a stat in putere sa luptam pentru tara noastra.Atentie la trolii pusi pe mesaje demobilizatoare!Numaratoarea inversa a inceput acum doua zile, cand presedintele Iohannis a acceptat propunerea PSD la functia de premier.