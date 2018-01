O veste buna. Prima femeie prim-ministru!

A umilit femeile promovand un anti-model, printr-o contraselectie scandaloasa. Nimic din activitatea ei n-o recomanda la un salt atat de important in cariera ei politica stearsa. L-a umilit pe seful statului, refuzandu-i oferta de premier-interimar. A umilit sistemul cu aluziile la “personajul veninos”.Si-a umilit propriul partid, si-a batut joc ingrozitor de toti ai lui. Cat cinism! Sa-ti instalezi omul din Teleorman premier tocmai cand partidul maraie ca ai omorat democratia interna? Sa-i pui tocmai pe acuzatorii tai sa-ti propuna omul jucand astfel farsa grosolana a deschiderii? Sa recunosti ca ai avut mana proasta la premieri in timp ce impingi inca o catastrofa in cea mai inalta functie? De unde atata dispret fata toata lumea? Cum a ajuns un personaj atat de toxic sa invarta pe degete o tara intreaga?Si nu, nu vine “o figura europeana”, de la Bruxelles, la carma executivului. Vine un personaj verificat in lupta cu justitia. Cei noua ani petrecuti in Parlamentul European n-au avut vreun efect asupra gandirii politice a fostului consilier din Teleorman.Dancila s-a remarcat inca din februarie 2017 prin ferocitatea cu care a denigrat protestele din Romania, a mintit si manipulat de la tribuna Parlamentului European luand apararea modificarilor propuse la Codul Penal de majoritatea PSD-ALDE. Acesta a fost singurul criteriu avut in vedere de Liviu Dragnea si baroni: un premier dispus oricand sa dea fara ezitare un nou OUG 13, un personaj perfect controlabil, executantul perfect fara butoane de comanda din afara partidului.Pentru a fi siguri ca nu s-a dereglat intre timp, liderii PSD i-au pus la partid intrebari test pe tema justitiei si daca stie ce-s alea T14 si K2. A trecut din nou testul!Un killer deghizat perfect, capabil sa pacaleasca in prima faza publicul intern si extern. Cu mana Vioricai Dancila, Dragnea va trece in forta la subordonarea ultimelor redute necucerite din sistemul de putere: servicii, parchete, Consiliul Concurentei, BNR si tot ce-i mai sta in cale.Presedintele Klaus Iohannis se afla acum intr-o situatie imposibila. Nu prea are motive legale sa o respinga, dar daca o accepta stie exact ce dezastru gireaza. Va juca prudent, intimidat de amenintarile cu suspendarea si cu gandul la al doilea mandat sau va lua o decizie riscand totul pentru a mai salva cat se poate? Cum va trata seful statului oferta lui Dragnea? Va mai lasa tara pe mana unui partid iresponsabil care si-a trantit doua guverne? Ce mai conteaza acum daca ramane presedinte intr-un desert?