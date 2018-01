De ce a pierdut Tudose si ce urmeaza

Pradatori cu simturile ascutite, baronii simt imediat masculul alfa si merg dupa lider. Tudose nu s-a comportat nici o secunda ca un jupan, n-a convins pe nimeni ca vrea cu adevarat puterea iar pe langa toate astea l-au suspectat mereu ca face jocurile sistemului. Pe langa faptul a dat mereu semne de slabiciune, Tudose nici n-a livrat.Cat a condus Guvernul, nu i-a ajutat sa preia rapid controlul asupra justitiei, sa omoare prin OUG Codul Penal si de Procedura Penala sau sa intre cu boldozerul in sefii parchetelor. Nu subestimati tema justitiei. Ea este unitatea de masura in PSD, functioneaza pe post de turnesol. Cine se lupta cu statul paralel, cu abuzurile procurorilor si cu sistemul e bun, cine o scalda devine pe loc suspect.Dar toate acestea n-ar mai fi contat prea mult daca Tudose batea cu pumnul in masa si lua puterea in forta. Am tot spus asta in ultimele zile, vineri a fost ultima zi cand inca mai putea recupera executand oamenii lui Dragnea din Guvern.Fricosi si vulnerabili, baronii accepta rapid orice satrap care se manifesta ca atare. Dovada ca oricat de constienti sunt ca n-au nici un viitor cu Dragnea in frunte, l-au mai ajutat o data. Pe Tudose o sa-l vedem cel mai probabil la fel ca pe Grindeanu, oplosit pe la vreo institutie cheie si fericit ca partidul i-a dat mai departe o slujba fara de care nu se prea descurca in viata.Cu inca o victorie la activ cand totul parea pierdut, Liviu Dragnea castiga evident nu doar meciul cu rivalul sau, asociat cu sistemul, ci si aura de invincibil in ochii baronilor. Din aceasta pozitie de semizeu, isi permite sa joace farsa nominalizarii viitorului premier de catre liderii partidului, fara inteventia lui. Impingand cinismul la extrem, liderul PSD admite ca a avut “mana proasta” dar toti stiu deja cine vine dupa Tudose, numai ca alesul lui Dragnea va fi pus de data asta cu mana baronilor pentru a demonstra astfel ca in partid a revenit democratia.Lui Dragnea ii convine de minune sa disimuleze jucand rolul dictatorului pocait. In cazul unui esec guvernamental, scapa de raspundere si arunca totul in carca partidului. Pe de alta parte, cel care va conduce din umbra, va pune ministrii cheie si va cotrola tot ce misca in guvern va fi acelasi Dragnea, neschimbat.Presedintele Klaus Iohannis va accepta foarte probabil orice nominalizare venita de la PSD, daca nu sunt motive flagrante de respingere. Nu-l vad riscand o suspendare? Apoi, de ce s-ar lega in vreun fel de viitorul premier? Cu gandul la viitorul mandat, presedintele Iohannis are tot interesul sa stea la mare distanta de orice guvern, mai ales ca se anunta vremuri grele in plan economic.Nenorocirea e ca Romania nu e guvernata de un an de zile. Fiecare premier a venit cu echipa lui iar cand a plecat s-au dat peste cap ministerele. N-au plecat doar premierul si cativa ministri, ci toata curtea lor, cu secretari de stat, directori si directorasi, adica armata de functionari care pun in miscare rotile mecanismului de putere.Or, dureaza luni de zile pana cand o echipa de guvernare se familiarizeaza cu problemele, dosarele, contractele si cu treburile curente dintr-un guvern. Prin urmare, caderea unui guvern la fiecare sase luni blocheaza practic tara, nimeni nu se mai gandeste decat la propria supravietuire si toate energiile se risipesc airurea. Partenerii externi si interni raman fara interlocutor, absorbtia fondurile europene si asa proasta se gripeaza. Totul devine impredictibil iar pentru companii viata devine un cosmar.Mai tineti minte cand PSD acuza din opozitie ca Romania o tine numai in scandaluri si conflicte artificiale generate de fostul presedinte Basescu, acuzand fosta putere ca pune tara pe butuci din cauza razboiului politic permanent? Va amintiti cum promiteau liniste si pace, cum vor guverna in armonie spre binele cetatenilor?Ei, bine, iata cum intr-un singur an PSD si-a dat jos doua guverne si cum a provocat cele mai mari miscari de strada de dupa 89 incoace din cauza obsesiei marelui partid de a legaliza coruptia. Aceast mod de a exercita puterea ne costa enorm pe fiecare dintre noi si vom plati cu totii factura cat de curand. A fost inca un an irosit complet, cu toate proiectele mari de infrastructura, autostrazi etc puse pe hold.