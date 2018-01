Conflict cu repetitie la PSD. Ce atuuri au Dragnea si Tudose si cine e a treia cale

Ce e identic cu in vara lui 2017? Conflictul dintre presedintele partidului, Liviu Dragnea, care cere control total pe guvern, si premierul pus de partid, care nu vrea sa raspunda la toate comenzile (atunci Sorin Grindeanu, acum Mihai Tudose).Ce e diferit fata de vara lui 2017? In primul rind,. De fapt, multi dintre puternicii baroni locali, cei care aduc voturi si bani la partid, s-au saturat de controlul strict al lui Liviu Dragnea in guvern si administratie (vor propriii lor secretari de stat, sefi de agentii guvernamentale etc), dupa cumIn al doilea rind,. Aceasta e marea vulnerabilitate a presedintelui PSD.De fapt, acesta a fost marele atu pierdut de Dragnea. Vara trecuta, el a reusit sa convinga partidul ca schimbarea din mers a premierului e o optiune viabila politic si partidul, precum si ALDE, l-au urmat. De data asta insa, pierderea sprijinului multor baroni locali se traduce prin pierderea majoritatii in Parlament.Asta inseamna ca amenintarea cu demiterea Guvernului sau scenariile cu demisia in bloc a unor ministri, scurse pe surse dinspre zona Dragnea, sint lipsite de forta. Ginditi-va doar ca multi grei din Guvern vor ramine alaturi de premier (vicepremierul Marcel Ciolacu, ministrul Transporturilor Felix Stroe, ministrul Economiei - Gheorghe Simon, ministrul Fondurilor - Marius Nica), ar fi un fiasco total demisia restului ministrilor. Si Tudose, si sustinatorii lui stiu ca Liviu Dragnea nu il pot demite ca pe Grindeanu. De aici vine avintul luat de tabara Tudose, care e pe cale sa scape de inca un om-cheie al lui Liviu Dragnea - Carmen Dan - dupa ce facuse acelasi lucru in toamna cu Sevil Shhaideh si Rovana Plumb.Mai mult: stiind hemoragia de sustinatori a taberei Liviu Dragnea,. Lipsit de simbolistica celei de-a treia functii in stat, Liviu Dragnea si-ar pierde enorm din influenta politica.Un alt atu pierdut de Liviu Dragnea e cel legat de numele viitorului premier in eventualitatea, foarte improbabila, a picarii Guvernului Tudose. Vara trecuta a reusit sa smulga de la Iohannis tot un nume de PSD-ist, desi stim inca de atunci ca Tudose nu a fost un favorit al lui Dragnea. Acum, presedintele Iohannis a dat citeva semnale ca o noua criza in PSD nu va mai avea acelasi deznodamint., cu care a avut relatii decente, iar parlamentarii PSD l-ar vota din nou pentru a evita scenariul horror pentru ei al alegerilor anticipate.Tudose si tabara sa stiu acest lucru. Premierul si-a atras de partea lui baronii cu cel mai mare numar de parlamentari: Buzau, Constanta, Iasi, Giurgiu, Vrancea, Dambovita, Timis, Caras, Bacau, Braila si Galati. Fara parlamentarii acestor judete nu poate fi dat jos Guvernul, nu poate fi numit alt guvern. De aceea, Tudose merge in Comitetul Executiv de azi constient ca nu poate avea soarta lui Grindeanu. Daca insa nu va reusi sa-si impuna punctul de vedere si sa obtina plecarea lui Carmen Dan, va fi vazut ca un cal mort in partid, iar baronii se vor replia.Intrebarea este cum va reactiona Tudose daca Dragnea reuseste la Cex-ul de azi sa-i retraga sprijinul politic. Va rezista presiunii baronilor sau va demisiona? Are suficienta putere de a-si infrunta adversarul pina la capat si de a guverna eventual fara sprijinul unei parti importante din PSD?Gabriela Firea a iesit la rampa cu un mesaj prin care ii critica pe protagonistii Dragnea si Tudose - o premiera pentru primarul general care ii obisnuise pe PSD-isti cu o atitudine pozitiva fata de Liviu Dragnea., alternativa curata la Dragnea si Tudose.Beneficiind de sprijinul puternic al sotului sau, Florentin Pandele, Firea incearca marea cu degetul. Chiar daca este pesedistul cu cele mai multe voturi in spate, primarul Capitalei nu se bucura de prea multa sustinere in partid., fosta componenta a garzii pretoriene a lui Liviu Dragnea. La inceputul anului, Vasilescu s-a retras strategic intr-un concediu prelungit in Cuba, venit la fix pentru a-i scuza absenta din rindul sustinatorilor lui Liviu Dragnea. Acum, fosta aliata a sefului PSD e neobisnuit de tacuta si exista semnale ca isi doreste si ea o testare a apelor in partid. Nu intimplator prietenul sau, Claudiu Manda, a transmis semnale catre tabara Tudose ca e gata sa se lepede de Liviu Dragnea.Tudose are sanse mari sa obtina plecarea lui Carmen Dan si acceptul pentru schimbarea zecilor de secretari de stat pusi de Liviu Dragnea. Dar atacul la pozitiile lui Dragnea in partid si la Camera Deputatilor se amina pina cind tot partidul va sti daca Tudose are forta unui nou mascul alfa.