Doctore, cere-ti scuze!

Daca mai esti pe deasupra doctor si totusi nu intelegi ce orori ai scos pe gura, cat rau ai facut propriei tale tari tocmai in anul Centenarului, cand tema relatiei minoritate – majoritate a devenit hipersensibila, atunci da-te jos de la volan inainte sa ne bagi pe toti in sant cu Trabantul tau. Apropo, jalnica trebuie sa fie scoala aia de securitate daca atat i-a ramas in cap de acolo: unguri fluturand ca steagurile in Tinutul Secuiesc. A investit si mai mult intr-un simbol – steagul secuiesc – care ar trebui golit de semnificatii cu calm.Din cauza declaratiei lui prostesti, Ungaria si partidele maghiare radicalizate din Romania au trecut la ofensiva. In loc ca Romania sa ceara acum explicatii Ungariei pentru suspiciunile ca un consilier al lui Viktor Orban a mediat declaratia comuna prin care cele trei partide maghiare anunta ca obiectiv autonomia teritoriala, in loc ca Ministerul Roman de Externe sa convoace ambasadorul Ungariei, o incaseaza tot statul roman din cauza unei iesiri necontrolate a premierului Tudose! Absurd si ridicol!Frustrant este ca nu partidele romanesti poarta de data asta vina tensionarii spatiului public. Nu ele au inceput ofensiva anul injurand minoritatea maghiara, ci reprezentantii acesteia au provocat majoritatea prin declaratii si proiecte de legi flagrant neconstiutitionale.In locul unui raspuns inteligent, echilibrat, in locul unor solutii la problemele reale ale comunitatii maghiare, premierul Tudose a cazut in capcana reactiei isterice, intrecand pana si asteptarile maghiarilor. Pe reactia previzibil inepta a liderilor romani si-au construit mereu maghiarii imaginea de victime. Cum sa nu profite si acum de ea? Cum sa nu treaca la ofensiva in loc sa fie ei acum in boxa acuzatilor pentru provocarile evidente cu care au inceput anul Centenarului? Luati, de exemplu, proiectul de autonomie teritoriala depus de UDMR in Parlament. In loc sa dea socoteala minoritatea pentru afrontul si jignirea la adresa Constitutiei Romaniei, in loc sa-si ceara ei scuze, iata cum tema trece in plan secund si e acoperita de o gafa stupida. Iar acesta este doar inceputul anului, vor urma momente si mai dificil de gestionat (15 martie, alegerile din Ungaria, 1 decembrie).Cel mai mare risc insa este sa intram intr-o spirala a declaratiilor belicoase din care nimeni nu are ceva de castigat, limbajul violent naste violenta.Deoacamdata atat despre un subiect delicat, tema presupune o analiza mult mai atenta. Despre posibile solutii intr-un an care se anunta foarte dificil din perspectiva relatiei majoritate-minoritate, in urmatorul articol. Pana atunci, doctore, cere-ti scuze! Si daca se poate fara glumite de autobaza in program.