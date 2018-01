Ce urmeaza dupa iesirea lui Tudose impotriva lui Dragnea

Cu marturisirea ca relatia cu Dragnea este doar “institutionala”, premierul Tudose s-a prezentat pentru prima data ca sef de guvern autonom, fara butoane de comanda la seful partidului. A urmat o suita de gesturi de un populism desantat menite sa arate nu atat publicului, cat partidului, cine este noul jupan. A cerut decapitari in politie, a strigat moarte pedofililor, a sters pe jos cu urmasii Regelui si implicit cu Dragnea, l-a anuntat pe Gica Popescu consilier pentru organizarea meciurilor din Campionatul European de Fotbal 2020, a anuntat cu mandrie patriotica noi proiecte de rasunet, umflandu-se ca de obicei in penele nationalismului economic.In fine, s-a laudat pentru a mia oara cu cresterea economica-record si, foarte important, a facut risipa de superlative cu toti ministrii pe care-i vrea de partea sa in lupta cu Dragnea. A pus cateva tinte in fruntea celor care urmeaza sa fie schimbati la restructurare. Printre ei, Laufer, trecut explicit pe lista neagra, unul dintre cei mai apropiati oameni ai liderului PSD.Singurul episod care putea lipsi din regia iesirii de aseara a fost enervarea aparent spontana ca toti il fac securist si ca nu intelege de ce. Doar ca si-a facut un doctorat la SRI cu Coldea si Maior? A fost, cred, momentul cand toti pesedistii s-au tavalit pe jos de ras, dupa care s-au intrebat cum o fi totusi mai bine, cu un sef care taie porcii cu generalii sau cu unul care si-a dat doctoratul cu ei?Dupa aceste mesaje de forta este de asteptat ca o buna parte din baronii PSD sa se predea noului stapan si sa-i prezinte omagiile lor. Cei mai multi au facut-o deja. Toata regia prestatiei de miercuri seara a fost gandita in cele mai mici detalii pentru a vinde publicului si partidului imaginea unui lider autoritar si popular in acelasi timp, cu o avalansa de poante si glumite in program. Inclusiv gesturile de a merge la Antena 3, marele inamic al premierului din ultimele zile, si de a-l lua martor in disputa cu ministrul de interne pe Bogdan Chireac, care l-a botezat “prietenul pedofililor”, au avut ca scop eroizarea premierului.Greu de spus daca publicul va cumpara acest produs politic cam artificial si uneori mult mai grobian decat media politicienilor romani, cu umor de autobaza si gandire economica cel putin dubioasa. Insa produsul este ambalat acum in uniforma de lider maxim pentru uzul aproape exclusiv al partidului. Sustinatorii lui Tudose se asteapta ca pesedistii de rand si mai ales baronii sa vada in el noul mascul alfa, nicidecum un cal troian strecurat din nou cu dibacie in mijlocul lor.Carmen Dan ar fi trebuit, evident, sa-si inceapa dimineata cu o demisie, dar Liviu Dragnea incearca sa amane cat poate momentul in care autoritatea sa in partid se va face tandari in speranta unui miracol. Daca nu va pleca singura de la ministerul de interne, cel mai probabil premierul Tudose va merge in cateva zile cu decretul de demitere la Cotroceni. In mod firesc, urmatorul de pe executiilor simbolice ar trebuie sa fie, in logica bataliei interne din PSD, omul cu banii pentru baroni. Ministrul Dezvoltarii, Paul Stanescu a plecat in Moldova dupa Liviu Dragnea si semneaza contractre. Inlocuirea lui va fi semnalul ca nu doar cutitul, ci si painea a trecut integral in mainile lui Mihai Tudose.Cand toate acestea se vor fi intamplat, sedinta Comitetului Executiv de la Iasi programata pentru 29 ianuarie devine o simpla formalitate. Dupa tipicul pesedist, baronii se vor rascula impotriva lui Dragnea si ii vor cere demisia, daca nu pleaca singur pana atunci. Intrebarea este ce se intampla dupa, cine va fi interimar. Foarte probabil ca nimeni si toti, pe rand. Propunerea unei conduceri colective a pregatit terenul ca baronii din nucleul dur de 5-6 sa se roteasca la conducerea PSD pana la organizarea viitorului Congres.Daca s-ar fi pus de acum problema succesorului, nu s-ar fi ajuns la nici o intelegere cu baronii. Prea multi viseaza sa se instaleze pe tronul eliberat de Dragnea. Dupa ce va fi dat jos de la sefia partidului, nu va trece mult pana cand va fi inlaturat si din fruntea Camerei Deputatilor. In caz ca nu se intampla asta, Dragnea si Tariceanu vor continua sa-i faca premierului viata un iad, mai ales ca au trecut in mainile lor Monitorul Oficial si vor putea controla momentul in care intra in vigoare anumite legi sau ordonante. Abia dupa toate astea incepe cu adevarat lupta pentru putere intre baroni si alti pretendenti la sefia PSD.Poate ca unii s-au intrebat ce motiv ar fi avut Adrian Nastase sa se implice in razboiul dintre Dragnea si Tudose, ajutandu-l pe Badalau sa compuna scrisoarea in care a pus in discutie conducerea nedemocratica a PSD. Ce interes ar fi avut fostul premier sa-l atace pe Dragnea? Din cate aud, vrea sa-si impuna unul din fii, pe Mihnea Nastase, pe lista candidatilor la europarlamentare. Mezinul familei Nastase este deja angajat de unul din europarlamentarii proveniti din PSD pe post de asistent. Acesta ar fi obiectivul imediat dar n-ar fi de mirare ca pe termen lung fostul premier sa-si imagineze o revenire la varful politicii.Adevarata lupta pentru putere in PSD va incepe mult dupa caderea lui Dragnea, nu imediat, in cateva luni iar Tudose, Firea si Oprisan nu par sa fie singurii aspiranti la tron. Miza bataliei este ceva mai mult decat sefia celui mai mare partid din Romania. Foarte proababil, viitorul presedinte al PSD va fi si viitorul candidat la presedintie in 2019.