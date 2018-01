Ghilotina sau sufocare lenta? ​​Cum joaca Tudose cu Dragnea

UPDATE 21:30 Premierul Tudose a facut primul gest de autoritate miercuri seara la Antena 3, locul unde a fost aparata isteric Carmen Dan, anuntand ca este dispusa sa demisioneze dar ca nu ar fi lasata, aluzie clara la Drangea. Atac frontal, in forta, va urma probabil o relplica din partea liderului PSD.

In fine, a plecat in Moldova intr-un tur de forta petru a-si negocia sustinerea cu liderii de filiale sau mai bine zis intr-o ultima incercare de a-i convinge ca Tudose trebuie dat jos de la Guvern. Pe langa toate astea, Paul Stanescu, ministrul dezvoltarii, pe care fostul premier Victor Ponta il numeste “numarul 2 in cartelul Teldrum”, merge si el prin tara fluturand pe sub nasul baronilor miliardele din Programul National de Dezvoltare Rurala.La o scurta recapitulare rezulta ca liderul PSD va lupta pana la capat, fara rest. Este ultima lui sansa. In fata acestei realitati, premierul Tudose are, la randul sau, doua variante. Prima ar fi sa urmeze mai departe procesul de sufocare lenta a marelul sau rival. Politica pasilor mici, sahul (ca tot e pasionat) cu mutari indelung calculate si joc prudent comporta un singur mare risc. Pana sa ajunga la mutarea decisiva, s-ar putea ca adversarul sa-i captureze el toate piesele importante de pe tabla. Pana la Comitetul Executiv de la Iasi mai sunt trei saptamani. Pana atunci, Dragnea s-ar putea sa iasa din corzi, cum s-a intamplat si in vara, se repliaza si il pulverizeaza.A doua varianta este ghilotina. Asta inseamna demiterea din scurt a ministrilor lui Dragnea, incepand cu ministrul Carmen Dan. PSD nu este un partid de la care sa cersesti puterea. In general, puterea nu ti-o face nimeni cadou. Puterea se ia si se exercita in forta intr-un partid ca PSD. Baronii locali, pesedistii se predau instant masculului alfa, daca acesta ii convinge ca are forta sa-i conduca. Cat timp Dragnea le demonstreaza ca inca are putere si capacitate de joc, multi vor ezita. In fata unei mutari de forta, se predau toti neconditionat. Cu ezitari si lasand timp adversarului, Tudose risca sa aiba soarta lui Grindeanu.Daca, printr-o miscare de tip blitzkrieg, premierul Tudose ia puterea din mainile lui Dragnea, adica ministerul de interne si ministerul dezvoltarii (pusculita baronilor), a doua zi are tot partidul la picioare. Se predau instant toti baronii neconditionat, unii de frica, altii din oportunism, cei mai multi din instinctul de a-si urma seful.Pentru asta, trebuie sa demita cel putin doi ministri, sa-si instaleze in aceeasi zi oamenii lui, fara prea multe discutii inutile. Din momentul in care oamenii lui depun juramantul la Cotroceni, Tudose devine seful de facto al partidului. Dupa asta, urmeaza restructurarea, cu ocazia asta se mai potoleste si Tariceanu. Doar printr-o miscare de forta va convinge partidul ca are un nou lider incepand de maine si ca epoca Dragnea s-a incheiat. Altfel, daca il prinde inceputul sesiunii parlamentare cu Dragnea lider atotputernic la PSD si cu oamenii lui mentinuti in Guvern, premierul zboara. Meciul trebuie incheiat pana atunci.Depinde insa numai de Tudose ce vrea sa joace cu Dragnea. Risca in continuare ruleta ruseasca, sufocarea lenta? Daca are cu adevarat curaj si stofa de lider, puna mana pe ghilotina.