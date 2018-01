Schimbarea de la virful Petrom: Marile semne de intrebare si perspectivele unei companii strategice pentru Romania

In analiza schimbarii de la Petrom din perspectiva interesului public trebuie sa urmarim doua obiective: Petrom sa fie o companie puternica (care sa aduca bani la buget, locuri de munca si investitii), iar interesele strategice ale Romaniei sa fie respectate.Ce legatura au interesele strategice ale Romaniei cu o companie controlata de un actionar strain? veti intreba. Sigur ca au legatura. Petrom nu e doar o companie mare cu actionariat majoritar strain, cum e Dacia de exemplu, ci are o importanta politica, strategica si de securitate nationala. Petrom e cel mai mare gestionar al resursele naturale ale Romaniei, i-a fost incredintata explorarea zacamintelor strategice din Marea Neagra, iar statul roman inca detine 20% din actiuni. Petrom si statul roman sint implicate impreuna in alte proiecte majore. Importanta Petrom e de natura strategica intr-o zona dominata de Rusia, care isi bazeaza actiunile agresive tocmai pe politica energetica. Nu intimplator conducerile OMV si Petrom se consulta cu premierul si presedintele Romaniei pentru deciziile majore. HotNews.ro a militat constant pentru evacuarea statului din business, dar Petrom e o exceptie tocmai din cauza naturii strategice a activitatii sale si a marimii companiei. Cele 20% din actiuni nu dau dreptul statului roman sa bata cu pumnul in masa pentru a determina actiunile companiei, dar ii dau dreptul sa caute impreuna cu conducerea companiei solutiile pentru a-si atinge interesele.Cele doua obiective se suprapun in mare masura.Mariana Gheorghe a lasat in urma o companie extrem de solida in Romania, cu datorii inexistente si cu perspectiva unei dezvoltari regionale. Mai degraba conservatoare in al doilea sau mandat, cu aversiune fata de riscul presupus de extinderea operatiunilor peste granitele Romaniei, Mariana Gheorghe a construit in zece ani o fundatie solida pentru ambitiile lui Rainer Seele. Germanul de la sefia OMV intelege capacitatea Petrom de a juca in exterior si mai stie ca publicul si statul roman isi doresc o companie romaneasca care sa reuseasca sa devina jucator regional. Un fel de CEZ (compania publica din Cehia). Seele a mizat si pe aceasta dorinta a romanilor cind a propus-o pe Christina Verchere, care are avantajul ca a condus operatiunile companiei britanice BP in regiunea Asia-Pacific, o pozitie din care a gestionat operatiuni regionale, nu doar nationale.Seele le-a vindut in mod cert autoritatilor romane o viitoare poveste de succes a Petrom. "Conducerea OMV AG a prezentat strategia de dezvoltare a companiei, care include o creştere a gradului de internaţionalizare a Petrom, în vederea valorificării oportunităţilor existente în regiune", scrie in comunicatul Administratiei Prezidentiale de ieri, dupa intilnirea Iohannis - Seele.Informatiile arata ca Petrom ar urma sa sondeze Bulgaria si Kazahstan, plus Marea Neagra, pentru posibile achizitii/investitii.Cu o piata globala in care nu se anunta evenimente majore, noul CEO (46 de ani) se va concentra, in mod evident, si pe explorarea din Marea Neagra. Decizia finala a consortiului Petrom-Exxon e asteptate pentru finalul acestui an. In perspectiva unei decizii probabile privind inceperea exploatarii zacamintelor de gaze, expertiza Christinei Verchere va conta in cel putin doua aspecte. Primul: siguranta exploatarii, pentru ca Verchere a gestionat anumite aspecte ale dezastrului ecologic produs de BP in Golful Mexic (2010). Al doilea: expertiza in foraje dobandita in Canada si indonezia.Era de asteptat numirea unui roman la sefia Petrom? In mod cert, statul roman si-a dorit asta. Dar procesul de selectie condus de OMV a abandonat pe parcurs conditia initiala, ca noul CEO sa vorbeasca limba romana. Daca aceasta conditie ar fi ramas valabila, noul CEO urma sa fie Gabriel Selischi, un roman crescut in Petrom si promovat apoi in OMV. Selischi a ocupat insa locul doi, dupa Christinei Verchere, si inaintea altor doi candidati austrieci si a altui roman.Statul nu s-a zbatut prea tare sa impuna un roman la sefia Petrom. Guvernul, Presedintia si Sevil Shhaideh (reprezentantul statului in comitetul de selectie) au avut zero iesiri publice pe aceasta tema, semn ca fie nu au gasit instrumente de negociere, fie n-au vrut sa tensioneze relatia cu OMV, fie aveau zero preocupari pe aceasta tema.Romania are citeva interese clare legate de Petrom. In primul rind, securizarea Marii Negre din punct de vedere energetic. E esential pentru Romania ca exploatarea zacamintelor sa inceapa cit mai curind, pentru a alimenta piata interna, dar si pentru a deveni un furnizor regional de gaze. Cu manager roman sau strain, decizia Petrom si Exxon va fi una economica, si prea putin politica. Daca zacamintul nu se dovedeste rentabil, nimeni nu va lua decizia inceperii exploatarii, indiferent de presiunile politice.Vinzarea gazelor din Marea Neagra e si ea esentiala pentru statul roman. Piata interna sau export? BRUA sau Ucraina? Vor vorbi Romania si Petrom aceeasi limba daca va incepe exploatarea zacamintelor? Cu un roman la conducere, discutia dintre stat si companie ar fi fost, probabil, mai simpla.Un alt interes e legat de prezenta Rusiei pe piata energetica interna. Cu un roman la conducere, e de presupus ca Petrom ar fi cintarit mult mai atent eventuale cedari de active strategice catre companiile rusesti interesate. Cu un CEO insensibil la chestiunile strategice din regiune, care are si un mandat de doar un an, lucrurile s-ar putea schimba.Extinderea regionala a companiei tine si ea de interesele statului roman. Afacerile in energie, mai ales in tari unde Rusia joaca activ precum Bulgaria ori Kazahstan, sint o combinatie de politica si afaceri. Rainer Seele s-a dovedit un bun strateg pentru interesele Austriei si ale actionarilor OMV, dar mult prea apropiat de Rusia pentru a avea o relatie comoda cu Romania. De aici si unele tensiuni cu Mariana Gheorghe.Negocierea cu statul roman in privinta cadrului fiscal va fi si ea o provocare pentru noul CEO. Necunoasterea limbii romane si lipsa familiaritatii cu personajele-cheie din Romania o vor proteja pe Christina Verchere de interventii si lobby, dar ii vor si ingreuna accesul la solutii rapide.--------------CV-ul Christinei Verchere arata loialitate fata de BP, unde a lucrat 20 de ani. Nu are profilul unui CEO mercenar care vine sa faca "treaba murdara" si apoi sa plece rapid, asa ca e de asteptat sa isi proiecteze o cariera mai lunga la Petrom. La finalul anului vom avea toate datele pentru a intelege daca Verchere e o solutie de avarie sau una pe termen lung la Petrom.