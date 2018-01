Trabantul de la Ministerul de Interne

Stupoarea provocata de numirea in 2017 a lui Carmen Dan a continuat pe toata durata mandatului sau. O ilustra necunoscuta in PSD sau in Ministerul de Interne, fosta secretara de scoala generala cu licenta luata la 30 de ani, Carmen Dan a ajuns tinta dispretului politistilor. Si in interiorul PSD a fost permanent chestionata competenta sa si sint de notorietate in partid clinciurile cu alti ministri. Dar calitatea de om loial lui Liviu Dragnea a aparat-o de orice critica publica sau remaniere.Prestatia din scandalul politistului pedofil a adus mari prejudicii de imagine politiei, structura esentiala in orice democratie, garantul pastrarii ordinii publice si depozitarul legal al increderii cetatenilor. Orice manual de comunicare de criza spune ca leadershipul politic se exercita exact in aceste momente critice pentru o institutie.Ce a facut Carmen Dan e de manual. La capitolul erori.Luni, cind toata lumea astepta pozitionarea ministrului de Interne si restabilirea increderii in institutie, Carmen Dan s-a inchis in birou si a trimis purtatorul de cuvint sa emita panseuri lipsite de efect juridic. "Sistemul este vechi, insuficient organizat și prost gestionat", a spus purtatorul de cuvint, de parca sefa sa nu gestionase un an exact acest sistem.Marti, ministrul Carmen Dan a iesit din tacere si a cerut capete. I-a cerut premierului sa accepte demiterea lui Bogdan Despescu, seful Politiei Romane. Om propulsat de Petre Toba sub privirile intelegatoare ale lui Dacian Ciolos, Despescu a fost mereu apropiat de diverse grupari sulfuroase din minister, un personaj care a rezistat oricarei incercari de reformare a sistemului. Acum l-a vazut Carmen Dan? Acum, cind avea nevoie de un tap ispasitor?Ministrul nu s-a oprit aici. I-a cerut sa demisioneze lui Radu Gavris, seful sectiei Omoruri, un politist caruia a mai vrut sa-i ia capul si Gabriel Oprea. Sectia lui Gavris are zero dosare de crima cu autor necunoscut, omul e extrem de respectat in Politie.Gavris a avut curajul sa lucreze cap-coada dosarul mortii politistului Bogdan Gigina si peste el s-a abatut furia lui Gabriel Oprea.A avut curajul sa spuna public in decembrie anul trecut ceea ce gindea orice politist: ca proiectul PSD-ALDE de modificare a Codului de Procedura Penala e un proiect pentru infractori, care ar face aproape imposibila prinderea lor. La acel moment, chiar Carmen Dan l-a avertizat public pe Gavris ca "isi aduce un deserviciu".Scandalurile care au avut-o in centru pe Carmen Dan s-au tinut lant. A dat vina pe SRI pentru ca nu ar fi informat-o despre huliganii care voiau sa deturneze protestele anti-guvernamentale din iarna trecuta, SRI a contrazis-o. A dat vina pe Parchetul Bucuresti ca a lasat un dosar de pedofilie sa se prescrie, Parchetul a contrazis-o public.Pe 2 februarie anul trecut, in mijlocul protestelor masive cauzate de OUG 13, a facut publica o lista cu ziaristi "vinovati" de promovarea mitingurilor. Erau ziaristii incomozi pentru seful sau, Liviu Dragnea.Anul trecut si l-a incheiat in glorie: a devenit primul ministru de Interne care se plinge ca a gasit microfoane in propria locuinta. O afacere sulfuroasa al carei final se lasa asteptat.In tot mandatul sau, prestigiul polistilor s-a degradat. Infractori scapati printre degete, scurgeri de informatii, politisti atacati si ucisi, proteste pentru salarii decente, lipsa de reforma. Acesta e bilantul unuia dintre cei mai slabi ministri din guvernul garantat Liviu Dragnea.