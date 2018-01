Armele lui Tudose in lupta cu Dragnea

“Betia puterii si frica de catuse l-au transformat, asadar, din micul satrap din Teleorman in ayatollah-ul Romaniei, care spune Guvernului ce sa faca. Cel putin asa l-a numit Traian Basescu in Parlament. In numai o luna de la instalarea guvernului, Dragnea a reusit sa provoace o mica revolutie in societate, dar si in propriul partid. Primarul Iasului, Mihai Chirica, i-a contestat la scena deschisa stilul autoritar, iar mai multi baroni locali, nemultumiti ca Guvernul a fost acaparat de trei judete din sud – Olt, Giurgiu si Teleorman – i-au cerut tot mai apasat liderului PSD sa imparta puterea. Asta se traduce prin mai multe functii in Guvern pentru baroni si oamenii lor. Dragnea s-a inconjurat in partid de oameni fara nici o relevanta politica, mediocri, dubiosi si docili, incapabili sa dezvolte ambitii politice: Marian Neacsu, Ionel Arsene, Marcel Ciolacu, Nicolae Badalau, Mihai Busuioc, Sevil Shhaideh. Nu se sfatuieste cu ei, nu le solicita opinia, ci le comunica decizii si asteapta sa fie executate, cam la fel cum proceda pe vremea cand conducea discretionar Consiliul Judetean Teleorman. Aceasta situatie pare sa-l fi determinat pe Victor Ponta, rivalul traditional al lui Liviu Dragnea, sa afirme luni la un post tv: “În afară de domnul Dragnea nu mai e nimeni la partid, el e singur, ceilalți aplaudă. Partidul e pe persoană fizică, niciodată nu a mai fost așa”.

Acest lucru nu s-a intamplat iar Dragnea pare ca mai mult le incurca planurile de a modifica legislatia penala plus ca-l suspecteaza de blat continuu cu sistemul. Din toate aceste motive, asistam la un inceput de rascoala in randul baronilor influenti, care se tem sa nu piarda totul, inclusiv puterea, pe mana lui. Daca justitia n-au pus-o jos, macar sa sa urce ei cat mai sus.Primul a iesit la atac Tutuianu (Dambovita), un semnal important a venit apoi de la Oprisan (Vrancea) prin sustinerea lui Tudose iar Badalau (Girgiu) a cerut negru pe alb conducere colectiva in PSD. Din scrisoarea lui Badalau catre pesedisti aflam ca baronii vor sa se aseze la masa puterii, ca revendica dreptul de a numi oameni si de a avea un cuvant de spus in manevrarea puterii.Acestea sunt armele cu care premierul Tudose spera sa-l puna la pamant pe Dragnea.Frustrarea teribila acumulata in randul baronilor. Umilintele la care au fost unii supusi, cum e cazul lui Tutuianu sau Badalau. Tutuianu a fos impins pe scarile ministerului de liderul PSD, Badalau a tradat dupa ce Dragnea l-a incurajat pe Cuc sa-i sufle organizatia. Foamea de bani si setea de putere.Disperarea de a gusta din plin din beneficiile guvernarii, de a-si pune oamenii in functii cheie la Bucuresti, de a-si spori cat mai mult influenta. Pana la urma, mandria si onoarea de baroni, grav ranite de Ayatollah-ul care i-a tratat ca pe niste servitori in loc sa-i trateze cu respectul cuvenit jupanului de judet. Toate acestea la un loc tasnesc azi din gura lui Badalau, Tutuianu, Oprisan si altii care-i vor urma.Daca nu era ametit de betia puterii, Liviu Dragnea ar fi vazut toate acestea inca de anul trecut. Inca de atunci baronii l-au somat pe Dragnea inca de anul trecut sa imparta tortul in felii, cat mai echitabil. Redau mai jos un fragment din textul “A inceput caderea lui Dragnea. Va reusi sa pastreze puterea in PSD?” publicat in februarie 2017:Prabusirea lui Dragnea a inceput evident imediat dupa OUG 13, dar cei care l-au salvat mereu au fost baronii stransi uniti in jurul liderului. Baronii au acceptat sa-i delege toata puterea in schimbul unei intelegeri. Astazi se pare ca au decis sa-l lase din brate, Dragnea n-a prea livrat ce le-a promis. Baronii vor macar puterea daca n-au reusit sa puna mana pe justitie. Unii l-au tradat pe parcus, pe altii i-a indepartat el suspectandu-i ca au acumulat prea multa putere. In jurul lui Dragnea au mai ramas Arsene, Buzatu, Aladin de la Mehedinti, marii anonimi ai PSD. Caderea se accelereaza si vom afla peste trei saptamani daca Dragnea o mai poate opri cumva.Altceva ar trebui sa ne puna pe ganduri de acum incolo: cum va arata oare viitorul guvern croit dupa chipul si asemanarea baronilor? Oare chiar se poate ceva mai rau decat "teleormanizarea Romaniei"?