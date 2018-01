Semnificatia alegerii noii conduceri a CSM. Cum a devenit institutia imprevizibila

Codrut Olaru, fost sef al DIICOT, n-ar fi primit nici un vot din partea sectiei de procurori. Acest fapt, confirmat pentru HotNews.ro de unele surse din CSM, spune multe. In primul rand, procurorii nu-l mai percep ca le apara interesele. Au fost singurii candidati deoarece jocurile erau deja facute si rezultatul dinainte stiut.Pana acum, exista de bine de rau o majoritate sa-i spunem reformista in momentele cheie. De azi, totul depinde de modul cum vor vota Mariana Ghenea, fosta sefa a CSM si Cristina Tarcea, presedinta Inaltei Curti. Ultima si-a schimbat de cateva ori pozitia in CSM si a oscilat intre tabere. Cu alte cuvinte, se va juca la limita in momentele importante pentru magistrati, fie ca vorbim de legile justitiei, de modificarile la Codurile Penal, de apararea reputatiei si independentei sistemului judiciar etc.Alegerea Simonei Marcu cu 11 voturi pentru si 8 impotriva n-ar fi fost posibila fara votul celor doua judecatoare care vor inclina de acum incolo balanta in CSM. Cum noua presedinta a CSM provine de la Inalta Curte, s-ar explica partial sustinerea primita din partea Cristinei Tarcea, presedinta Inaltei Curti. Ce a schimbat raportul de forte in CSM a fost trecerea lui Codrut Olaru in echipa Simonei Marcu. Pentru a-i asigura alegerea in functia de presedinte, ministrul justitiei, Tudorel Toader, si-a intrerupt vacanta pentru a fi prezent la sedinta de vineri. Fara votul lui, Olaru n-ar fi putut ajunge vicepresedinte, deoarece avea nevoie de minim zece voturi.Simona Marcu face parte din tabara sa-i spunem anti-reformista din CSM si o gasim pozitionata mereu alaturi de judecatoarele Lia Savonea, Nicoleta Ţînţ, Gabriela Baltag, Evelina Oprina. Ultimele s-au remercat prin numeroase interventii anti-reformiste, cateva fiind prezente obisnuite la Antena 3. Este semnificativ ca publicatia luju.ro considera alegerea Simonei Marcu drept “cea mai buna varianta” si califica prestatia ei din CSM in 2017 drept “ireprosabila”.“Sa ne amintim doar de momentul in care judecatoarea Marcu a cerut cercetarea disciplinara a Procurorului General al Romaniei Augustin Lazar, zis Lazarica, pentru declaratiile politice inadmisibile pe care acesta le-a facut”, explica luju.ro de ce noua sefa CSM este o solutie buna.Pe de alta parte, Simona Marcu se bucura de o foarte buna reputatie profesionala in calitate de judecator specializat in contencios administrativ, dar in CSM s-a remarcat pana acum prin pozitii cel putin discutabile.Unii magistrati care au avut-o formator la Institutul National al Magistraturii consultati de HotNews.ro o descriu pe noua sefa a CSM drept un excelent profesionist, un judecator echilibrat si “cu coloana vertebrala”, dar nu au reusit sa explice derapajele din CSM si s-au declarat chiar “neplacut surprinsi” de evolutia ei.