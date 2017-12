De ceva ani Europa a fost ca o nunta la tara. Cu umor despre un viitor sumbru

Text de​Nu e nimic tragic cu noile evolutii din estul Europei. Nu slăbește Uniunea Europeană, ci dimpotrivă, se întărește în granițele sale naturale, unde principiile sunt perene, cultura solidă, bunăstarea vine din muncă și educația e serioasă: în Europa de Vest.De ceva ani Europa a fost ca o nuntă la țară. Au chemat si pe vărul Vasilică, pentru că e văr cu o verișoară a mirelui, Vasilică mănâncă si bea si dansează, ba chiar are acces la microfon sa dea dedicații si sa ureze casa de piatra. Dar Vasilică nu are chef sa foloseasca pisoarul si se deșartă prin tufele din grădina localului. Apoi, Vasilică are un conflict cu tata socru mare, după ce acesta il roagă să nu isi scoată cămașa din pantaloni ca sa danseze pe masă si in general sa respecte câteva norme sociale.La final, Vasilică, entuziasmat de egalitatea lui de o seara cu domnii cu care împarte masa, începe să le dea lecții de viață: Tataie, mai mergi la biserică duminica că nu e frumos ce faci matale cât ai fi de chirurg tu, Fă, Doino, porti pantaloni la nunta de zici ca esti lesbiana, nu din familie buna ca a noastra, veche, ce, ma-ta umbla fara o fusta si naframa sa râză de ea vecinele?, Nu vedeti cum vi se poartă copiii, golani si curve, trebuiau pocniti de mici, cum adica e ilegal, legea la mine în casă io o fac, ce zici Mandeo? Ca al tău e la universitate si al meu la pușcărie? Or fost răi procurorii si in plus, săracul, nu a avut noroc în viață, dar e băiat bun nu ca tarfa de fii-ta, care e tunsa scurt si e vopsită în cap ca centuristele, degeaba e profesor de filozofie.Si tot așa.Apoi vine dimineața si Vasile e scos din sală pentru că încercarea de reintegrare în familie e o ratare, iar a doua zi cand vine Vasile (poreclit si Stanislaw și Bela și Jaroslav din cand in când) sa se dreagă cu ciorba de burtă gaseste locul încuiat pe dinăuntru si vede prin geam cum restul familiei mănâncă si bea si face glume, dar nu poate intra.Moment în care Vasile strigă prin sticla ferestrei: Am venit sa va zic ca nu ma interesează ciorba voastră și mașinile voastre scumpe, fire-ati ai dracu de decăzuți moral, nici regulile voastre de rahat care imi limitează libertatea de a mă deserta dupa gard nu imi plac, în general sunteti aroganți si iubitori de tot ce nu îi place la bunul Dumnezeu. Leprelor.Si pleacă Vasile, oprindu-se la poarta unui vecin care are vaci si pădure, nu ca el, sa cerșească niste lemne, ca e frig la el în casă și are si un geam spart de cand s-a îmbătat și a aruncat cu fierul de călcat dupa Rafila ca nu voia să schimbe canalul pe Mircea Badea.