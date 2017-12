Infruntarea decisiva Dragnea -Tudose?

UPDATE Trecerea Monitorului Oficial de la Guvern la Parlament este raspunsul lui Liviu Dragnea la iesirea de ieri a premierului Mihai Tudose. Ironia sortii, liderul PSD se foloseste de un proiect PNL si USR. Pare o masura preventiva in ceea ce priveste adoptarea modificarilor la Codul Penal si la Codul de Procedura penala. Explicatiile le gasiti in textul despre mutarea MOF.

Niculae Badalau i-a amintit lui Mihai Tudose ca nu este presedintele PSD. Precizarea baronului de Giurgiu agraveaza, de fapt, problema. Cum, Tudose a inceput a aiba comportament de lider? Cine se crede regele baltilor, imparatul mlastinii din Kiseleff? Atentie, totusi, la Badalau. Chiar daca pare ca-l pune la punct pe Tudose, cine urmareste cu atentie situatia din PSD stie ca relatiile baronului cu Dragnea s-au deteriorat de cand i-a zburat oamenii din Guvern si l-a indepartat de la resurse pentru a nu acumula putere.Badalau este doar unul dintre liderii locali ai PSD gata oricand sa schimbe tabara, jucator la doua captete pana in ultima clipa. Vi-l amintiti cat de discret s-a prezentat la mitingul din fata DNA? Pare inca loial sefului, dar in realitate comploteaza de zor impotriva lui. Badalau nu reprezinta vreo exceptie, mai toti baronii actioneaza si gandesc la fel. Cei mai multi au realizat ca epoca Dragnea s-a terminat, dar inca nu stiu exact pe cine ar fi mai bine sa aduca in loc.Paul Stanescu de la Dezvoltare, om de incredere si legat de liderul PSD prin zeci de fire si afaceri comune de cand erau amandoi jupani de judete invecinate, nu va ezita o secunda sa intoarca armele daca simte miros de sange. Faptul ca Ministerul Dezvoltarii s-a constitutit parte civila in dosarul Tel Drum, dupa cum a dezvaluit Adevarul, are o anumita relevanta. Potrivit informatiilor HotNews.ro, Tudose ar mai avea nevoie de cativa baroni pentru a-si asigura o baza de sustinere in partid. Foarte probabil ca pesedistii nu se omoara dupa el, dar devine mai simpatic acum, cand face bugetul si imparte bani.Apoi, exista informatii ca Marcel Ciolacu, omul plantat in coasta lui Tudose in pozitia de vicepremier, a schimbat deja tabara. Ciolacu joaca azi rolul lui Dragnea pe vremea cand Ponta era premier: tine legatura cu baronii si se asigura de loialitatea lor, dar nu fata de actualul lider al PSD, ci fata de cine imparte resursele.In afara de modificarea legilor justitiei si a codurilor penale, Dragnea nu are ce sa mai ofere partidului, dar nici aceasta promisiune nu va reusi sa o onoreze pana la capat. A macelarit legile atat de brutal si de prost in Parlament incat n-ar fi de mirare sa pice cu totul la Curtea Constitutionala, nu doar unele articole.Ar mai fi cateva mici detalii semnificative de luat in seama. Relaxarea totala a presedintelui Klaus Iohannis afisata miercuri, la o intalnire cu ziaristii, ar trebui sa-l puna macar putin pe ganduri. Nici imbatosarea premierului Tudose nu anunta nimic bun. Daca adauga la toate astea atitudinea lui Calin Popescu Tariceanu, totul incepe sa arate chiar foarte prost.Liderul ALDE nu vede utila o sesiune extraordinara pentru modificara Codurilor Penale si de Procedura Penala, avand in vedere ca transpunerea Directivei are termen de implementare luna aprilie. Stim ca Dragnea si-ar fi dorit sesiunea extraordinara la jumatatea lui ianuarie, dar intre timp a devenit constient ca nu va putea convinge pe nimeni sa se intoarca mai devreme din vacanta dupa un an atat de agitat.Toate indiciile, franturile de informatii si pozitionarile publice indica apropierea unei noi infruntari Tudose – Dragnea. Se anunta infruntarea decisiva. Daca Tudose nu reuseste sa-l dea jos pe Dragnea din fruntea PSD si de la Camera Deputatilor pana in februarie, martie, cel tarziu, liderul PSD il tranteste in Parlament exact ca pe Grindeanu. De unde stim asta atat de sigur?Dragnea are nevoie de control total pe actiunile primului-ministru pentru a se asigura ca toate modificarile aduse legislatiei penale nu vor fi amanate sau chiar intoarse prin ordonanta de urgenta. In fine, Liderul PSD vrea acces imediat la OUG - butonul nuclear al primului-ministru - in caz ca nu va reusi sa treaca legile justitiei de Curtea Constitutionala, de Comisia de la Venetia si de valul de reactii externe tot mai dure la adresa Romaniei.Premierul Tudose nu pare sa-i ofere astazi garantia unui executant docil, dimpotriva, da semne de razvratire. Cand ministrul justiei, Tudorel Toader, a spus ca Guvernul ar putea apela la OUG pentru a modifica codurile penale, premierul a negat ca va recurge la acest instrument. Asta nu inseamna desigur ca nu-l poate folosi tocmai pentru a bloca sau amana legile justitiei.Degeaba se lauda liderul PSD prin partid ca a imbracat camasa mortii si ca va merge pana la capat. Talentul sau actoricesc indiscutabil nu mai pacaleste pe nimeni. In scurt timp, in PSD se va dezlantui jihadul, lupta pentru putere. Ramane de vazut daca premierul Tudose are curajul confruntarii pana la capat. A mai inceput odata razboiul cu Dragnea, i-a demis doi ministri dupa care s-a intors docil in lesa stapanului. Sa zicem ca atunci era inca prea devreme.Daca ezita si acum, s-ar putea sa fie prea tarziu.PS: A nu se intelege de aici ca Mihai Tudose ar fi mai bun decat Liviu Dragnea sau ca PSD se va comporta altfel in Parlament daca se schimba conducerea partidului. N-am spus nimic din toate astea, ci am descris o stare de fapt din partid. Daca ne uitam la masurile economice luate de guvern, la buget, putem vedea in Tudose un mare adept al restauratiei in economie, sanatate, educatie si zero preocupare pentru infrastructura. Dar macar nu are dosare si nici motive sa faca o cauza personala din distrugerea justitiei si statului de drept.