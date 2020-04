​SONDAJ Fapta bună de azi - ziua 2. Tu decizi ONG-ul caștigător

Proiect BCR - HotNews

Fundația Comunitară Țara Făgărașului (FCTF)

ONG-urile eligibile pentru aceste micro-finanțări trebuie să fie înregistrate în Registrul Entităților și Unităților de Cult, aflat în evidența Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).

ONG-urile care vor fi nominalizate drept beneficiare la finalul fiecărei zile vor fi contactate de către reprezentații BCR .

Sondajele zilnice vor fi disponibile pe subsecțiunea O faptă bună pe zi .

Scopuleste de a ajuta oamenii să devină responsabili față de ei înșiși și față de semenii lor, să-și conștientizeze natura umană și să protejeze mediul înconjurător, folosindu-se de învățămintele stoice.Mesaj primit la înscriere: A demarat campania Bunicii nostri, prin care persoanele varstince, singure, sunt sprijinite cu alimente si produse de igiena in perioada epidemiei. Se incearca mentinerea in conditii de siguranta la domiciliu a celor mai vulnerabile persoaneeste o instituţie locală care funcționează ca un mecanism de identificare a nevoilor, dar și a oportunităților, propune strategii, crează mediul pentru sprijinirea și dezvoltarea comunității și urmărește în activitatea sa beneficiul public. FCTF stimulează spiritul filantropic, implicarea de orice manieră în proiectele și campaniile propuse, prin dedicarea rezultatelor exclusiv comunității și printr-o administrare atentă și transparentă.Mesaj primit la înscriere: inspiră şi susţine iniţiative locale, mobilizează resurse şi aduce împreună oameni şi organizații care să aibă dorinţa şi capacitatea să contribuie pe termen lung la dezvoltarea comunităților. Fundația activează din 2013 promovând integritatea, spiritul de inițiativă, inovațiile, generozitatea, incluziunea și libertatea. Pentru o zonă mică, înzestrată de oameni cu povești și talente, fundația crează contextele necesare ca fiecare făgărășean să poată contribui în felul propriu la creșterea comunității.a fost înființată de fratele Roberto Peretti OFMConv, împreună cu un grup de oameni de cult (Frații Franciscani Minori Conventuali), interesați de educație și de dezvoltarea relațiilor interumane, în sensul protejării copiilor proveniți din familii defavorizate, pentru a le oferi posibilitatea de a fi primiți într-un colectiv care să se ocupe de educația acestora, precum și în sensul ajutorării familiilor aflate într-o situație economică gravă.Mesaj primit la înscriere: Această fundație actionează pe raza orasului Roman in judetul Neamt. Pe langă activitățile specifice de ajutorare prin educatie, igienă, asistență medicală si integrare in câmpul muncii destinate persoanelor sărace din zonă, în ultimul timp a deschis un cont special in care strange fonduri pentru dotarea cadrelor medicale cu măsti, halate, vizoare, manusi si alte echipamente specifice de protectie, dar in special isi doreste să reusească să adune destui bani pentru a putea achizitiona 2 venitlatoare atât de necesare spitalului in special in aceste timpuri grele.