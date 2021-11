VIDEO Poți să ajungi mare dintr-o școală mică? Trei răspunsuri din Lădăuți, Covasna

Articol susținut de OLX

Continuăm astăzi seria poveștilor despre elevii, profesorii și foștii absolvenți ai școlii din Lădăuți, care este renovată cu ajutorul celor ce folosesc serviciul „Livrarea prin OLX”, cu trei portrete ale unor tineri ce și-au început drumul în viață în micuțul sat de lângă Întorsura Buzăului.Raluca Bularca este studentă în ultimul an la inginerie economică industrială și, în același timp, președinta Asociației de Tineret „Împreună pentru Barcani”, asociație care are ca obiectiv renovarea școlii din Lădăuți. În această unitate școlară învață 90 de copii, atât din Lădăuți, cât și din satul vecin, Sărămaș.Ce ar motiva-o, totuși, pe o tânără de 20 de ani, cu o carieră interesantă în față, să se zbată pentru școala generală din satul natal?„Am înființat această asociație din dorința schimbării. Eu sunt foarte legată de acest sat. Tinerii aduc schimbarea. Părinții mei sunt în Lădăuți, acolo m-am născut și am crescut, Iar în ceea ce privește școala, aceasta a însemnat primii mei pași în viață”.Care este cel mai important lucru pe care l-ai învățat de la profesorii din Lădăuți?„Profesorii din Lădăuți m-au învățat ce e respectul, în primul rând. Fiecare profesor a avut un rol foarte important în viața mea.”Crezi că dacă pleci dintr-o școală mică poți avea un viitor mare?„Eu cred că din școlile mici pleacă de cele mai multe ori marile valori, iar din școala din Lădăuți au plecat elevi care astăzi au ajuns oameni mari. Am colegi olimpici la chimie, am un coleg care studiază în Turcia, am cunoștințe care au plecat din Lădăuți și sunt ingineri, sunt preoți și așa mai departe”, spune Raluca.Ionuț Stroia are 22 de ani și acum face un master de cercetare în chimie la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Ionuț a participat de două ori la olimpiada națională de chimie, în clasa a 10-a și a 11-a, iar prima dată a luat o mențiune specială, iar a doua oară mențiune.Cum a ajuns să fie pasionat de chimie? „Făcând prostii de copil de la țară”, după cum singur mărturisește.„Ne-am jucat, am sărit peste o bancă, banca a căzut peste mine și mi-am rupt mâna. Așa am ajuns la spital. Anul următor mi-am rupt piciorul în timp ce mă dădeam cu schiurile. În spital, am dat peste niște medici extraordinari și m-am gândit că trebuie să ajung la medicină. Din clasa a opta am zis „stop” la tot ce înseamnă copilărie, tot ce înseamnă joacă și să mă pun serios pe învățat, cu gândul de a merge la medicină”, spune Ionuț.Între timp, însă, a descoperit că biologia nu-i place atât de mult precum chimia, pentru că presupunea „multă toceală”, așa că a renunțat la ideea de a se face medic și s-a înscris la facultatea de chimie.Cum l-au ajutat profesorii de la școala din Lădăuți în cariera pe care o urmează acum?„Profesorii au fost dedicați. În școala generală nu am avut o idee prea mare despre chimie, dar având conturată partea de imaginație, de memorie vizuală care s-a dezvoltat prin învățarea matematicii și a altor astfel de materii, acest lucru m-a ajutat.Acești profesori au pus bazele dezvoltării cognitive pentru viitorul meu.”Dintr-o școală mică poți ajunge mare?„Ai șanse, dar trebuie să vrei să faci. Eu am ajuns la liceu dintr-o școală mică și erau alții care au ajuns din școli mai mari. Toți am avut șanse egale, important este să vrei. Bine, acum este important și bagajul de cunoștințe acumulat în școala generală, dar dacă cineva într-adevăr vrea să-și depășească condiția lui de om de la sat, de om care se îndeletnicește cu agricultura, atunci învață și reușește”, mai spune Ionuț.Ionuț Sima a fost colegul de bancă al celuilalt Ionuț din povestea noastră până în clasa a 12-a. Ionuț studiază medicină la Târgu Mureș și recent s-a întors dintr-o practică la un spital din Turcia.Ce a învățat acolo? În primul rând că oamenii sunt mai relaxați decât în România. Și vrea să le urmeze exemplul în cariera de medic pe care o va urma.Poți să ajungi mare dintr-o școală mică?„Da, sigur, trebuie să ai dorință, ambiție, credința că poți să faci toate lucrurile astea. Nu contează dacă începi într-o școală dintr-un sat.Faptul că mă gândeam că alți colegi din liceu veneau de la alte școli mult mai bune m-a făcut să mă ambitionez ca să le arăt că se poate și dacă vii de la o școală dintr-un sat, care nu e considerată la fel de bună ca a lor”, spune Ionuț Sima.Articolul face parte dintr-un proiect editorial susținut de OLX. În luna mai a acestui an, OLX a anunțat lansarea serviciul de Livrare prin OLX , mereu un motiv în plus de a sta liniștit și a aștepta comanda făcută să-ți ajungă la ușă, în condiții de siguranță. În plus, de fiecare dată când veți folosi serviciul de Livrare prin OLX, compania va dona către școala din Lădăuți materiale de construcție și ajutor în renovarea acesteia.Nu mai trebuie să pierzi timp în trafic pentru a te întâlni cu un cumpărător sau cu un vânzător, livrarea făcându-se în siguranță de către un curier.