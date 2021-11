Lădăuți, Covasna. Copiii de la marginea satului

Articol susținut de OLX

„Eram în curtea unui vecin și deodată s-a auzit cum a pârâit gardul. Și, atunci, vecina a strigat: ia uite, ursul!. Noi, eu și vecinul, nu am crezut, și am venit mai devale. A țipat vecinul și ursul a plecat pe drum. Apoi s-a dus în pădure", povestește copilul. George Moise din clasa a șaptea este un elev care a văzut multe la viața lui. El și cu fratele său, Mihăiță, din clasa întâi, sunt copiii de la marginea satului. De acolo de unde locuiesc ei începe pădurea. Și muntele. Locul este de o frumusețe sălbatică, cum puține sunt în România. Iar culorile acestei toamne târzii îl fac cu atât mai special.„Ursul chiar vine aici, în special vara, când simte verdeață, trifoaie pe coastă. Au fost și mistreți, acum nu mai sunt, nu știu de ce", ne povestește în fața casei, Nicoleta Moise, mama lui George și a lui Mihăiță.Dimineața, cei doi copii trebuie să plece de acasă cel târziu la 7 și 10 pentru că au nevoie cam de o oră pentru a ajunge pe jos la școală. Nu tot timpul, uneori îi mai duce tatăl cu mașina. Dar de întors acasă, se întorc aproape mereu pe jos. Iarna este mai complicat pentru că Lădăuți este lângă Întorsura Buzăului, așa-numitul pol al frigului din România.„S-a întâmplat să fie gerul prea mare și nu s-au mai dus la școală", spune Nicoleta Moise. Dar copiilor le place drumul. Mai ales că nu sunt singuri. Pe drum se întâlnesc și cu alți copii, iar călătoria devine mult mai plăcută.„De ce-ți place să mergi la școală?"„Îmi place că mă joc cu colegii în pauze: prinsea, fotbal dacă avem minge, ping-pong. Și îmi plac materiile. Materia mea preferată este geografia, pentru că înveți foarte multe informații, despre oceane, despre alte țări", ne explică George.Despre școala online, atât Nicoleta Moise, cât și George au o părere foarte proastă.„Copiii nu înțeleg nimic. Pentru ăsta mic (n.r.- Mihai, din clasa întâi) este cel mai greu. Doamna le scria literele de mână și apoi ridica foaia la cameră pentru ca ei s-o vadă. El apoi scria pe o foaie, făceam poză, o trimiteam înapoi și doamna zicea: „e bine, mai încercați". Internetul nu este foarte bun aici. Din cauza semnalului prost, Mihăiță a rămas în urmă cu școala", spune Nicoleta.Familia Moise se ocupă cu agricultura, ca aproape toți oamenii din Lădăuți. Cultivă cartofi, au avut vite, dar au renunțat la ele. Acum au doar doi porci, spune Nicoleta.Ca mulți oameni din Lădăuți, familia Moise își pune mari speranțe în școala din sat. Numai cu ajutorul acesteia, cei doi copii vor putea avea un viitor mai bun.