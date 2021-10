VIDEO Lădăuți, Covasna: Povestea unei comunități care nu-și lasă școala să moară ​

Articol susținut de OLX​​

Situată într-o zonă cunoscută ca fiind „polulul frigului din România”, școala din Lădăuți oferă educație pentru 90 de copii din localitate și din satul vecin, Sărămaș.„Din cauza lipsei izolației din exterior, când frigurile erau foarte mari, cu geruri de minus 30 de grade, devenea foarte greu să încălzești clădirea. Din acest motiv, cei mai mulți dintre copii, în special cei mici de la clasele 1- 4 și grădiniță, erau nevoiți să stea cu hainele pe ei ca să nu le fie frig. Odată cu reabilitarea și izolarea termică a clădirii această problemă va fi cel puțin parțial rezolvată”, explică Marius Calcea, voluntar la Asociația de tineret „Împreună pentru Barcani”. Astfel, parteneriatul dintre asociație și OLX a venit natural, scopul comun fiind acela de a ajuta comunitatea locală și de a rezolva o situație urgentă: renovarea școlii din Lădăuți.„Ca și construcție, școala este produsul a ceea ce bătrânii noștri numeau „preștație”. Asta înseamnă că oamenii cu căruțele lor, cu caii lor, cu boii lor mergeau în Lunca Buzăului și aduceau nisip, balastru și alte materiale, pe care le amestecau cu ciment și fier și împreună cu meșterii din sat, care-și rupeau din activitățile lor, au reușit să construiască această școală”, explică directorul școlii Cătălin Petcu de ce este atât de importantă școala din Lădăuți pentru comunitate.Articolul face parte dintr-un proiect editorial susținut de OLX. În luna mai a acestui an, OLX a anunțat lansarea serviciul de Livrare prin OLX , mereu un motiv în plus de a sta liniștit și a aștepta comanda făcută să-ți ajungă la ușă, în condiții de siguranță. În plus, de fiecare dată când veți folosi serviciul de Livrare prin OLX, compania va dona către școala din Lădăuți materiale de construcție și ajutor în renovarea acesteia.