Cum și-a propus OLX să-și motiveze utilizatorii să renoveze împreună o școală din România: „Sperăm să avem 90 de copii fericiți”

„Școala din Lădăuți a intrat în atenția noastră pentru că este amplasată într-o zonă puțin expusă interesului media”

Satul Lădăuți se află la mai puțin de zece kilometri de Întorsura Buzăului, într-o zonă cunoscută în România drept „polul frigului”, din cauza temperaturilor scăzute înregistrate aici în timpul iernii.Școala din localitate datează de pe la începutul anilor 1900, când învățământul primar funcționa într-o casă particulară.În clădire au funcționat pe rând, magazinul sătesc și căminul cultural. Timpul a trecut și acum, în 2021, școala are nevoie de renovări serioase pentru a putea să asigure condiții decente pentru cei 90 de copii care învață aici. Copii care nu sunt doar din Lădăuți, ci și din satul vecin, Sărămaș.Cu ajutorul Asociației „Împreună pentru Barcani” (Barcani este comuna de care aparține Lădăuți), compania OLX a ales să se implice în renovarea acestei școli pentru ca elevii să poată învăța în condiții decente.Mai multe informații despre acest demers am obținut de la Business Managerul OLX, Theodor Filoș.: Noi, la OLX, prin implementarea serviciul de Livrare prin OLX, am reușit să satisfacem o nevoie importantă și constantă a utilizatorilor. Am primit un feedback foarte bun din partea lor, iar asta ne-a încurajat să extindem această inițiativă și dincolo de platforma noastră.Așa că ne-am concentrat atenția către o zonă de unde am primit semnale că există nevoi imediate, importante, care trebuie rezolvate cât mai repede. Și mă refer la mediul educațional din România, care nu a fost pregătit peste tot să ia contact cu o criză socială și nici să asimileze digitalizarea intensivă la care a fost expus.Copiii au, după cum știm, cel mai mult de suferit. Așa că ne-am pus pe treabă. Școala din Lădăuți a intrat în atenția noastră pentru că este amplasată într-o zonă puțin expusă interesului media, unde campaniile sociale își fac loc mai greu, iar comunitatea de copii care o frecventează este una, relativ, mare, pentru o localitate rurală.Practic, ne-am dorit să ajutăm acolo unde e mai greu să faci asta. Am documentat situația, am restrâns ariile de interes, am intrat în contact cu mai multe ONG-uri și în cele din urmă am selectat această școală.Apoi, am pus pe listă nevoile care trebuie acoperite și care implică în mod direct renovarea unității de învățământ. Totul a fost posibil și cu sprijinul ONG-ului local, Asociația „Împreună pentru Barcani”, care cunoștea în amănunt situația acestei școli.Mecanismul campaniei este unul simplu și eficient - clienții care folosesc serviciul „Livrare prin OLX” contribuie în mod direct la modernizarea școlii din Lădăuți și la ameliorarea condițiilor de învățământ oferite elevilor de aici.Mai precis, pentru fiecare comandă din platformă, expediată cu „Livrare prin OLX”, compania va trimite către școală materialele necesare pentru renovarea acesteia, atât la interior, cât și la exterior.Utilizatorii pot printr-un simplu gest, acela de a alege „Livrarea prin OLX”, să ajute școala din Lădăuți să își primească copiii în condiții moderne și sigure. Totul, din confortul de acasă, serviciul de livrare putând fi accesat de pe desktop ori telefon.Cu toții putem, astfel, mișca lumea spre mai bine, fără să ne mișcăm, de fapt, deloc. În plus, pentru a ne adapta cât mai bine vremurilor actuale, serviciul de „Livrare prin OLX” are o vastă acoperire la nivel național, oferind posibilitatea de a expedia produse în mod rapid și sigur, la tarife preferențiale.Este un deziderat la care se poate alătura orice companie sau autoritate din România. Facem pași mici, dar fermi în această direcție, desigur, dar preferăm să fim considerați mai degrabă pragmatici, decât idealiști. Până la urmă, OLX este o platformă care se adresează românilor cu idei, inițiativă, celor care găsesc mereu soluții smart și care recunosc valoarea lucrurilor din jurul lor.Începem cu școala din Lădăuți, vedem ulterior dacă vom găsi resursele să transformăm această inițiativă într-o acțiune pe termen lung, cu o altă amploare, care să genereze mai multe beneficii pentru o arie mai largă de parteneri.Comunitatea din Barcani este alături de noi în tot acest demers de a face o schimbare în rândul celor care au cea mai mare nevoie de ea, și anume cei 90 de copii înscriși la școala din Lădăuți.Părinții, bunicii, profesorii acestor copii știu cât de important este faptul de a învăța într-un mediu prietenos și că orice șansă la o educație de calitate va pune bazele unui viitor stabil.Ne dorim să putem continua acest program de renovare a unităților de învățământ din țară, dar, așa cum am mai precizat, suntem pragmatici și așteptăm să vedem ce putem face, mai întâi pentru copiii din Lădăuți.Campania „Mișcă lumea spre mai bine cu Livrarea prin OLX” se desfășoară în jurul mesajului că poți să ajuți fără să te miști, fără să faci efort, de la distanță, dar tot avem nevoie de susținerea comunității noastre. Și nu numai.Depindem de acești oameni, este important să creadă și să se implice în demersul nostru. Chiar dacă stăm, fiecare, pe canapeaua noastră, nu suntem singuri în această campanie. Vrem să mișcăm lumea spre mai bine și să arătăm cât de ușor e să dai o mână de ajutor la salvarea unei școli.Cred că motivele sunt diverse. Poate e vorba de lipsă de finanțare, de interes, de personal sau, pur și simplu, de know-how. Poate toate la un loc. Nu am făcut o analiză în acest sens, pentru că nu acesta a fost scopul nostru.Noi am remarcat o situație, am identificat o soluție, am pus la punct un mecanism și, la final, sperăm să avem 90 de copii fericiți. E cea mai importantă ecuație pe care ne dorim să o rezolvăm, prin campania „Mișcă lumea spre mai bine cu Livrarea prin OLX". Poate reușim cu toții, ca în urma mai multor inițiative de acest tip, să ne punem din ce în ce mai rar această întrebare. În luna mai a acestui an, OLX a anunțat lansarea serviciul de Livrare prin OLX , mereu un motiv în plus de a sta liniștit și a aștepta comanda făcută să-ți ajungă la ușă, în condiții de siguranță. În plus, de fiecare dată când veți folosi serviciul de Livrare prin OLX, compania va dona către școala din Lădăuți materiale de construcție și ajutor în renovarea acesteia.