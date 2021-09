Ce faci cu produsele de care nu mai ai nevoie și cum funcționează Livrarea prin OLX

Articol susținut de OLX

Livrarea prin OLX - economie de timp, bani și total în siguranță

Avantajele de a folosi Livrarea prin OLX

Va fi atât de ușor să miști lumea spre mai bine, fără să te miști

Uneori, produsele pe care le dorim să le achiziționăm de pe OLX sau cumpărătorii se află în altă localitate decât cea în care ne aflăm. Sau poate, pur și simplu, nu avem timp/chef să ne întâlnim cu cei care vând sau cumpără produsele listate. Soluția în astfel de cazuri este să apelăm la livrarea printr-un curier. Serviciul de Livrare cu verificare prin OLX te ajută să vinzi sau să cumperi în siguranță din comoditatea casei tale.Acum poți să expediezi și să primești colete pe tot teritoriul României, livrarea făcându-se până la ușa ta, cu ajutorul FAN Courier (door to door) sau până la cel mai apropiat oficiu poștal, cu ajutorul Poștei Române (livrare de la oficiu la oficiu). În oricare dintre scenarii, ai posibilitatea de verificare a coletului.Dacă produsul nu este conform descrierii, poți refuza primiriea lui atunci când curierul îl livrează la ușă, pentru că ai avantajul verificării coletului, fără costuri suplimentare.Nu mai trebuie să pierzi timp în trafic pentru a te întâlni cu un cumpărător sau cu un vânzător, livrarea făcându-se în siguranță de către un curier. Și mai repet acest mare avantaj: poți verifica coletul la fel cum ai face ca atunci când te întâlnești cu vânzătorul.Ai un cost preferențial, de până la 44% mai mic pentru serviciile de livrare Fan Courier și Poșta Română. În plus, economisești banii pe care i-ai cheltui pe deplasare.Poți ști în fiecare secundă unde se află coletul și când urmează să îl primești.În curând, folosind serviciul de Livrare prin OLX, vei putea să miști lumea spre mai bine, fără să te miști din intimitatea casei tale. Niciodată nu a fost mai simplu să faci un bine. Mai multe detalii despre această inițiativă le veți putea citi în materialele următoare pe HotNews.ro.Mai multe detalii despre serviciul de Livrare prin OLX aici Articolul face parte dintr-un proiect editorial susținut de OLX. În luna mai a acestui an, OLX a anunțat lansarea serviciul de Livrare prin OLX , mereu un motiv în plus de a sta liniștit și a aștepta comanda făcută să-ți ajungă la ușă sau la cel mai apropiat oficiu poștal, în condiții de siguranță.