Minte&Corp - Powered by Regina Maria Miercuri, 01 Noiembrie 2023, 18:47

HotNews.ro

0

Cancerul de prostată poate fi vindecat în stadiile incipiente și datorită unui nou tratament, chiar și pacienții cu forme metastatice care nu răspund la terapiile convenționale pot avea șanse reale să învingă boala. Milioane de bărbați din întreaga lume sunt diagnosticați cu cancer de prostată în fiecare an. Este a doua cea mai răspândită formă de cancer din lume în rândul bărbaților și a patra cea mai frecventă formă de cancer în general. Se estimează că doar în anul 2020 au fost înregistrate 1,41 milioane de cazuri noi de cancer de prostată la nivel global.

Consult medical Foto: © Noipornpan | Dreamstime.com

În România, cancerul de prostată este cea mai des întâlnită formă de cancer în rândul bărbaților de peste 50 de ani. Frecvența acestuia crește odată cu înaintarea în vârstă și aproximativ 1 din 7 bărbați cu vârsta de peste 65 de ani va face boala.

Rata de supraviețuire relativă la 5 ani pentru cancerul de prostată local sau regional este aproape de 100%. Acest lucru înseamnă că aproape toți pacienții care au cancer de prostată care nu s-a răspândit în afara prostatei, la structurile învecinate sau la ganglionii limfatici vor fi în viață la 5 ani de la diagnostic.

Un nou tratament pentru cancerul de prostată avansat

Există însă și forme de cancer de prostată mai dificil de tratat care să nu răspundă la tratamentele obișnuite. Cancerul de prostată metastatic rezistent la castrare este un tip de cancer de prostată avansat care nu mai răspunde la terapiile convenționale și s-a răspândit la alte organe. Rata estimată de supraviețuire pentru un bărbat diagnosticat cu cancer de prostată rezistent la castrare este între nouă luni și trei ani.

Într-un studiu recent desfășurat la Institutul de Cercetare în Domeniul Cancerului din Londra, cercetătorii au identificat o metodă inovatoare de a anula rezistența la tratament a acestui tip de cancer.

Cercetătorii și-au îndreptat atenția asupra globulelor albe mieloide, componente esențiale ale sistemului imunitar care ajută la combaterea infecțiilor. În condiții normale, aceste celule sunt trimise rapid în zonele inflamate ale organismului, contribuind la apărarea împotriva agenților patogeni. Însă în cazul cancerului, aceste celule sunt atrase în tumori, sprijinindu-le creșterea și rezistența la tratament.

Echipa de cercetători a utilizat o abordare inovatoare, combinând un medicament experimental numit AZD5069 cu o terapie hormonală obișnuită pentru tratarea cancerului de prostată, numită enzalutamid.

Această combinație de tratamente a avut succes în blocarea migrării globulelor albe mieloide în tumori. Prin această intervenție, celulele mieloide nu au mai putut fi atrase în interiorul tumorilor, împiedicându-le să contribuie la creșterea și rezistența acestora.

Rezultatele studiului: cinci dintre cei 21 de participanți cu cancer de prostată metastatic rezistent la castrare au răspuns pozitiv la tratament. Acest lucru s-a tradus prin micșorarea semnificativă a tumorilor cu peste 30%, scăderea nivelurilor de antigen specific prostatei (PSA) și reducerea numărului de celule tumorale sanguine circulante. De asemenea, biopsiile efectuate după tratament au arătat o prezență redusă a globulelor albe mieloide în tumori.

„De obicei, ne concentram asupra celulelor tumorale în sine, însă progresele recente ne-au permis să înțelegem mai bine conceptul de mediu microtumoral. Acesta se referă la celulele și la contextul specific din jurul tumorilor canceroase care pot juca un rol crucial în evoluția cancerului. Mediul microtumoral este caracterizat de o serie de factori care pot influența creșterea și dezvoltarea tumorii, precum aportul de nutrienți, nivelul de oxigen, inflamația și prezența celulelor imune.

Astfel, vizarea acestua, în locul celulelor tumorale în sine, reprezintă o strategie inovatoare care merită o investigație mai aprofundată,” a explicat dr. Wael Harb, hematolog și oncolog la Institutul de Cercetare în Domeniul Cancerului Memorial Care din California, SUA.

Ar putea deveni noul standard în tratamentul cancerului de prostată avansat

Această metodă inovatoare deschide noi orizonturi în tratarea cancerului și poate fi aplicată și în cazul altor tipuri de cancer, care implică mediul microtumoral.

Cu toate acestea, este important de menționat că, deși această cercetare oferă perspective promițătoare, ea se află încă în stadiu incipient. Pentru a valida eficiența acestei abordări, vor fi necesare cercetări suplimentare și studii extinse, comparând această metodă cu alte opțiuni de tratament, precum chimioterapia. Dacă se va dovedi a fi eficientă în privința supraviețuirii îndelungate și a creșterii calității vieții pacienților, această abordare inovatoare ar putea deveni noul standard în lupta împotriva cancerului de prostată avansat.

„A fost impresionant să vedem că cinci dintre participanți au prezentat un răspuns la tratament. Acest lucru dovedește, pentru prima dată, că vizarea globulelor albe mieloide, în locul celulelor canceroase, poate fi benefică pentru pacienți. Dezvoltarea de noi medicamente poate dura mulți ani, dar avem planuri să continuăm cercetarea în cadrul studiilor clinice, să dezvoltăm medicamente mai bune și, sperăm, să promovăm această strategie de tratament mai departe. De asemenea, știm că globulele albe mieloide au un rol și în promovarea altor tipuri de cancer, așa că rezultatele acestei cercetări s-ar putea aplica și în alte tipuri de cancer", a subliniat prof. Johann De Bono, specialist în medicină experimentală în domeniul cancerului la Institutul de Cercetare în Domeniul Cancerului din Londra, oncolog consultant la Royal Marsden NHS Foundation Trust, SUA și unul dintre autorii studiului.

Cum se manifestă cancerul de prostată

Cancerul de prostată este un tip de cancer care apare în prostată, un organ care face parte din sistemul reproductiv masculin. În stadiile timpurii boala este adesea asimptomatică dar dacă apar simptome, acestea includ:

dificultăți la urinare sau urinare dureroasă

urinare frecventă

sânge în urină sau spermă

durere la nivelul pelvisului, șoldurilor sau spatelui

Pentru diagnosticarea cancerului de prostată la bărbații de peste 45 de ani, se folosesc mai multe metode:

Testul PSA: Acesta este un instrument obișnuit pentru detectarea afecțiunilor prostatei, care măsoară nivelul antigenului specific prostatic (PSA) din sânge. Valorile crescute pot indica comportament neobișnuit al celulelor prostatice, care pot fi cauzate de cancer, dar și de alte afecțiuni benigne, precum infecții sau hipertrofia benignă a prostatei;

Tușeul rectal: Medicul efectuează un examen fizic prin intermediul tușeului rectal, pentru a evalua dimensiunea, forma și consistența prostatei;

Explorări imagistice: În anumite cazuri, medicul poate recomanda investigații imagistice. Acestea includ ecografia, tomografia computerizată, rezonanța magnetică nucleară și scintigrafia osoasă.

Niciunul dintre aceste teste nu poate confirma sau exclude cu certitudine prezența cancerului de prostată. Însă, în funcție de rezultatele acestor teste, vârstă și istoricul familial, urologul poate evalua probabilitatea prezenței cancerului de prostată. Dacă această probabilitate este ridicată, se poate recomanda o biopsie prostatică.

Cum se tratează cancerul de prostată

Cancerul de prostată necesită o abordare personalizată în funcție de stadiul și situația fiecărui pacient. În cazurile incipiente, medicii pot recomanda supravegherea activă, care presupune monitorizarea atentă a evoluției cancerului prin teste regulate de sânge și examinări digitale. Testele repetate oferă informații detaliate, iar modificările semnificative pot indica necesitatea unor tratamente specifice.

Există diverse opțiuni de tratament:

intervenții chirurgicale precum prostatectomia radicală, care presupune îndepărtarea prostatei;

radioterapie pentru a distruge sau a limita creșterea celulelor canceroase din prostată. Această procedură poate fi administrată intern, sub formă de implanturi radioactive, sau extern, cu ajutorul unui aparat care emite radiații către zona afectată a prostatei;

terapie hormonală pentru reducerea nivelurilor de testosteron, care poate alimenta creșterea cancerului;

chimioterapie, care implică utilizarea de medicamente pentru distrugerea celulelor cu diviziune rapidă, cum ar fi cele canceroase;

terapie țintită, care implică utilizarea de medicamente pentru a ataca specific celulele canceroase;

imunoterapie, care poate ajuta la stimularea sistemului imunitar al organismului pentru a combate cancerul.

Cancerul de prostată rezistent la castrare setratează în prezent cu radioterapie, terapie hormonală, chimioterapie și imunoterapie.

„Cancerul are abilitatea unică de a evolua și de a dezvolta rezistență la tratament, ceea ce înseamnă că medicamentele pe care le utilizăm pentru a menține cancerul sub control nu vor mai avea efect, în cele din urmă. Tratamentele care deschid noi linii de atac împotriva cancerului de prostată vor fi cheia pentru depășirea rezistenței la tratament și pentru prelungirea vieții bărbaților," a adăugat prof. Johann De Bono.

Dr. Mina M. Fam, specialist în oncologie urologică a declarat, pentru Medical News Today, că în timp ce cancerul de prostată localizat are multe tratamente eficiente care pot ține sub control boala, în cazul pacienților cu cancer de prostată metastatic rezistent la castrare tratamentul obișnuit nu are efect.

„Cancerul de prostată metastatic rezistent la castrare poate progresa cu o răspândire semnificativă la nivelul oaselor, obstrucție urinară și alte complicații dureroase care duc în cele din urmă la deces. Din acest motiv, este extrem de important să dezvoltăm terapii noi pentru cancerul de prostată metastatic rezistent la castrare pentru a asigura o supraviețuire mai bună și o calitate a vieții îmbunătățită pentru acești pacienți”, a conchis dr. Mina Fam.

Care este speranța de viață a pacienților cu cancer de prostată

Mulți pacienți diagnosticați cu cancer de prostată pot avea o speranță de viață similară cu a unei persoane care nu are această afecțiune. Însă, totul depinde de stadiul cancerului și de factori precum:

vârsta persoanei

starea generală de sănătate

răspunsul la tratament

Persoanele cu cancer de prostată localizat și cu grad scăzut au un risc redus să moară din cauza acestui cancer în termen de 15 ani de la diagnostic. Aproximativ 1 din 5 bărbați mai în vârstă cu o formă de cancer cu grad scăzut vor rămâne în viață încă 15 ani după diagnostic. Aceștia tind să moară din cauze alte cauze, precum îmbătrânirea.

Sursa foto: Dreamstime.com