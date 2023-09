Minte&Corp - Powered by Regina Maria Miercuri, 27 Septembrie 2023, 18:42

Ne uimesc și fascinează oamenii care, în ciuda unei copilării grele, nefericite, presărate cu lipsuri, cu greutăți sau abuzuri, ajung adulți puternici, realizați, de succes pe toate (sau aproape toate) planurile. Cum este posibil acest lucru? Ce anume le dă această extraordinară putere de a-și depăși condiția și de a reuși în viață? Ei bine, tocmai acel trecut dureros este combustibilul care îi motivează și le alimentează ambiția și puterea de a lupta și de a accede la succes. Practic, ei transformă durerea în putere, lucru pe care îl poate face oricine dacă respectă câțiva pași. Nu neapărat simpli, dar realizabili. Îi detaliem mai jos:

Oricât de dur a fost, trecutul unei persoane face parte din povestea lui de viață Foto: © Julia Sudnitskaya | Dreamstime.com

1. Acceptă-ți trecutul

Este exact primul pas care trebuie făcut. Sigur că nu este simplu, dimpotrivă, este cel mai greu, dar este esențial. De aici pornește schimbarea. Potrivit psihologului Andreea Petrus, de cele mai multe ori traumele complexe sunt traume relaționale, pentru că sunt cauzate chiar de persoanele apropiate.

În cazul copiilor, în cele mai multe situații (aproximativ 80%), aceste traume sunt cauzate de către părinți, ceea ce generează un stres major, pentru că, pe de-o parte, așteptarea unui copil este ca părinții să-l protejeze, nu să-l rănească, pe de alta, pentru că un copil nu are posibilitatea de a-și părăsi familia și astfel rămâne captiv într-un mediu advers.

Potrivit unui studiu care a căutat legătura dintre trauma din copilărie și riscul clinic ridicat de psihoză, momentul producerii stresului are efecte diferite asupra neurodezvoltării. Astfel, s-a constatat că stresul din copilărie are un efect mai sever și mai specific, creând o sensibilizare la factorii de stres ulterior, în adolescență și la vârsta adultă.

Oricât de dur a fost, trecutul unei persoane face parte din povestea lui de viață. A încerca să-l îngropi și să pretinzi că acele lucruri dureroase nu s-au întâmplat niciodată, poate duce la mai multă durere și confuzie. Așa că dacă oricum nu îl poți schimba, e mai bine să-l accepți, să schimbi modul în care îl vezi și să-l consideri o lecție, nu o temniță care te ține captiv. Și, din nou, ia partea bună a lucrurilor: gândește-te că nu toți au avut această șansă, de a fi nevoiți să-și găsească puterea, resursele, rezistența și capacitatea de a trece adesea peste situații dramatice. Iar toate acestea sunt armele de care cineva are nevoie pe drumul către succes.

2. Schimba scenariul

Dupa ce l-ai acceptat, trebuie să schimbi felul în care îl privești și care se numeste „schimbarea scenariului”. Nu vei putea schimba ce ai trait în copilarie, dar cu siguranță poți schimba modul în care te gândești la acea perioadă. În loc să o privești ca pe o perioada de durere si suferinta, priveste-o ca pe un capitol care te-a facut mai puternic, mai empatic, mai rezistent si mai adaptabil. Toate sunt calitati incredibil de valoroase pentru adult. Trecutul nu trebuie sa te tina captiv ci sa te propulseze inainte.

„Nicio traumă nu face atâta rău cât face ignorarea ei. De aceea, dacă copiii noştri trec prin experienţe traumatice şi noi, ca părinţi, nu le recunoaştem durerea şi nu le sprijinim eforturile de a-şi prelucra experienţele, atunci sigur vor ajunge să vadă lumea şi viaţa prin lentile formate de aceste experienţe, şi nu de experienţele plăcute”, a precizat pentru totuldespremame.ro conf. univ. dr. Diana Vasile, psihoterapeut şi preşedinte al Institutului pentru Studiul şi Tratamentul Traumei.

3. Găsește-ți pasiunea

Toți oamenii au câte o pasiune, dar nu întotdeauna își fac timp să o cultive. Poate îți place să desenezi, să cânți, să dansezi, să tricotezi, să bricolezi ori să gătești. Și exemplele sunt nesfârșite. Orice activitate pe care o faci din și cu plăcere, genul de activitate pe care dacă apuci să o începi nu știi cum trece timpul, te ajută să transformi durerea în putere.

Un studiu al oamenilor de știință japonezi, efectuat pe un număr de 22.377 de subiecți care fie nu aveau niciun hobby, fie aveau unul sau mai multe, și care au fost urmăriți pe o perioadă de 11 ani, a concluzionat că implicarea adulților cu o funcție cognitivă normală într-un hobby, se asociază cu un risc mai scăzut de demență invalidantă la vârste înaintate.

4.Ai grijă de tine

Ar putea să pară că nu are nicio legătură cu subiectul de față, dar de fapt are. Chiar are, și este un aspect important. Conform Asociației Americane de Psihologie, a avea grijă de tine în mod constant te poate ajuta să reduci nivelul de stres și să-ți îmbunătățești semnificativ sănătatea mintală. Ce legatură are cu traumele copilariei? Dacă ai avut o copilărie grea, cel mai probabil ai o încărcătură emoțională mare. Ei bine, această încărcătură emoțională și stresul, la care se adaugă cel cotidian, de care nimeni nu este scutit în viața de adult, de zi cu zi, îți sunt piedici în calea succesului.

Începe să ai grijă de tine: mănâncă sănătos, dormi suficient, practică mișcare fizică în mod regulat și rezervă-ți timp pentru a te relaxa și a face lucrurile care îți plac.

5.Iartă și eliberează-te

Fără îndoială că acesta este cel mai greu lucru pe care va trebui să îl faci: să renunți la resentimentele față de experiențele din copilărie, care persistă. Nu trebuie să uiți tot ce ți s-a întâmplat și nici să te prefaci că nu te-a durut. Dar a păstra și întreține resentimentele este ca și când ai duce în permanență în spate un bolovan uriaș. Iar bolovanul acesta este cel care nu te va lăsa să mergi înainte. A ierta nu înseamnă să găsești scuze celor care te-au rănit, înseamnă să te eliberezi de trecut și să-ți dai voie să te vindeci.

Iertarea te poate ajuta să te desprinzi mai ușor de amintirile traumei, de gândurile repetitive și de emoțiile negative puternice asociate cu acestea, și să-ți reorientezi resursele pe trăirea deplină a prezentului și construirea unui viitor valoros, potrivit psihologului Meri Pițigoi.

6.Învață din greșeli

Poate că ai făcut greșeli în trecutul tău și nu îți face deloc plăcere când îți amintești de ele. Toți facem. Dar nu le privi ca pe niște greșeli ci ca pe niște lecții valoroase care te-au învățat să fii mai puternic, mai înțelept, mai precaut. Și lasă-le să fie piatra de temelie a drumului spre succes. Ca să transformi durerea în putere nu e important de câte ori cazi, ci de câte ori te ridici!

7.Caută ajutor

Să transformi nefericirea din copilărie în combustibilul pentru succesul tău ca adult, nu e ca și când te-ai plimba printr-o grădină superbă. Este greu și s-ar putea să ai nevoie de ajutor. Nu e semn de slăbiciune, dimpotrivă, este un act de curaj, e un semn clar că ești o persoană inteligentă care a înțeles ca două minți sunt mai bune decât una singură, și că vrei să te vindeci. Poți apela la un prieten de încredere sau la un terapeut în această călătorie spre succes.

Psihoterapia centrată pe persoană pornește de la ideea de încredere în potențialul uman. Acordă încredere forțelor naturale de vindecare și consideră terapia ca un proces de îndepărtare a constrângerilor și de acceptare a sinelui, prin crearea unui climat în cadrul căruia acceptarea este necondiţionată.

8. Rămâi pozitiv

Menținând o atitudine pozitivă este mai probabil să vezi provocările ca oportunități de a evolua decât ca posibile eșecuri. Asta nu înseamnă că trebuie să te prefaci că totul este în regulă când nu este așa. Recunoaște-ți durerea, dar în același timp amintește-ți că ai în tine puterea de a o depăși. Sărbătorește-ți micile victorii și rămâi focusat pe luminița de la capătul tunelului, pentru că, da, este acolo!

Conform unui studiu realizat de oameni de știinta de la Yale, Cambridge, Harvard și Berkeley, atitudinea pozitivă este asociată cu rezultate adaptative în multe domenii, inclusiv sănătatea psihică. Astfel, cercetările au stabilit că atitudinea pozitivă ajută bunăstarea, gândirea creativă, conexiunea socială, rezistența emoțională în fața factorilor de stres și o mai bună sănătate fizică.

