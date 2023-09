Minte&Corp - Powered by Regina Maria Vineri, 01 Septembrie 2023, 19:47

HotNews.ro

0

Ceapa este o legumă bogată în nutrienți, cu multiple beneficii pentru sănătate. Poate contribui la îmbunătățirea sănătății inimii, reglarea glicemiei și creșterea densității osoase. Fiind o sursă importantă de antioxidanți, cum ar fi vitamina C și quercetina, ceapa poate proteja celulele de stresul oxidativ și poate sprijini imunitatea.

Consumul de ceapă roșie crudă a generat o scădere a concentrației de zahăr din sânge Foto: © Citalliance | Dreamstime.com

De asemenea, conține compuși care pot reduce riscul de boli de inimă și pot inhiba dezvoltarea anumitor tipuri de cancer. Consumul regulat de ceapă poate sprijini sănătatea digestivă și poate avea efecte benefice asupra echilibrului bacteriilor intestinale. Iată pe larg ce beneficii poate avea consumul de ceapă pentru sănătate.

1. Sursă de nutrienți

Deși are un conținut caloric scăzut, ceapa e boagată în vitamine, minerale și fibre. O ceapă medie (110 grame) conține, potrivit Departamentului American de Agricultură:

- Calorii: 44

- Proteine: 1,2 g

- Carbohidrați: 10,3 g

- Zahăr: 4,7 g

- Fibre: 1,9 g

- Grăsimi: 0,1 g

- Potasiu: 3,4% din Doza zilnică recomandată (DZR)

- Vitamina C: 9% din DZR

Ceapa are un conținut generos de vitamina C, o substanță care participă activ la reglarea sistemului imunitar, la sinteza colagenului și la procesul de absorbție a fierului. Totodată, vitamina C este un antioxidant puternic, capabil să protejeze celulele împotriva acțiunii moleculelor instabile și distructive, cunoscute sub numele de radicali liberi.

Pe lângă toate aceastea, ceapa mai are în componență și vitamine din complexul B, inclusiv acid folic și vitamina B6. Aceste elemente îndeplinesc funcții esențiale pentru metabolism, pentru producția de celule sanguine și pentru buna funcționare a sistemului nervos.

De asemenea, ceapa e o sursă bună de potasiu, un mineral care poate ajuta la:

- funcționarea celulară,

- echilibrul lichidelor din organism,

- transmiterea semnalelor nervoase,

- funcționarea rinichilor,

- contracția musculară.

2. Menține inima sănătoasă

Ceapa se remarcă prin conținutul bogat în antioxidanți și compuși care pot reduce riscul afecțiunilor cardiovasculare, acționând prin combaterea inflamației și prin reducerea nivelurilor de trigliceride și colesterol. De asemenea, conține o proporție semnificativă de quercetină, un antioxidant care poate contribui la scăderea tensiunii arteriale.

O cercetare efectuată în 2015 pe un eșantion de 70 de persoane supraponderale și cu hipertensiune arterială, a demonstrat că administrarea zilnică a unei doze de 162 mg de extract de ceapă bogată în quercetină a condus la o scădere semnificativă a tensiunii arteriale sistolice.

În același registru, un alt studiu, desfășurat în 2014 pe un grup de 54 de femei a relevat că ingestia zilnică a 80-120 g de ceapă roșie crudă, pe parcursul a 8 săptămâni, a generat scăderi ale nivelului de colesterol total și de colesterol LDL (denumit și colesterol „rău”).

Este esențial, totuși, de subliniat că pentru a confirma aceste constatări, se impune realizarea ulterioară a unor cercetări mai ample.

3. Bogată în antioxidanți

Antioxidanții sunt compuși care au abilitatea de a inhiba procesul de oxidare, fenomen ce poate conduce la deteriorarea celulelor și poate contribui la apariția unor afecțiuni precum cancerul, diabetul și bolile cardiovasculare.

Ceapa e un adevărat rezervor de antioxidanți, având în structura sa cel puțin 17 tipuri de flavonoide, componente esențiale în lupta împotriva procesului de oxidare. Iar ceapa roșie îmbogățește această gamă cu prezența antocianinelor, pigmenți vegetali ce se încadrează în familia flavonoidelor și conferă culoarea roșie caracteristică. Acești pigmenți au capacitatea de a oferi o protecție semnificativă împotriva afecțiunilor precum diabetul, bolile cardiovasculare și diverse tipuri de cancere.

Un studiu amplu realizat în 2016, care a cuprins un grup de 43.880 de bărbați, a identificat o corelație semnificativă între aportul uzual de antocianine, cu valori de până la 613 mg, și un risc cu 14% mai scăzut de infarct.

De asemenea, în cadrul unei analize desfășurate în anul 2019, cercetătorii au formulat concluzii relevante în ceea ce privește asocierea dintre consumul crescut de alimente bogate în antocianine și un risc redus de afecțiuni cardiace, precum și de mortalitate prin boli cardiovasculare.

4. Ajutor pentru imunitate

Ceapa poate contribui la întărirea sistemului imunitar prin conținutul său bogat în antioxidanți și substanțe nutritive benefice. Ceapa conține antioxidanți puternici, cum ar fi vitamina C și quercetina. Aceștia pot ajuta la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ și a daunelor provocate de radicalii liberi.

De asemenea, vitamina C poate sprijini funcția imunitară și poate ajuta la prevenirea infecțiilor. Quercetina are proprietăți antiinflamatorii și antioxidante. Acest compus poate ajuta la reducerea inflamației din corp, ceea ce poate sprijini sănătatea generală și funcția imunitară.

5. Conține compuși anticancerigeni

Legumele din familia Allium, așa cum sunt ceapa și usturoiul, pot reduce riscul dezvoltării anumitor tipuri de cancer, inclusiv cancer gastric și colorectal.

Într-o evaluare desfășurată în 2015 asupra a 26 de studii relevante, cercetătorii au concluzionat că indivizii care adoptau o dietă bogată în legume apartinând familiei Allium prezentau un risc cu 22% mai scăzut de a fi diagnosticați cu cancer gastric, comparativ cu cei ale căror alegeri alimentare includeau aceste alimente mai rar.

Aceeași tendință se regăsește într-o altă meta-analiză din 2014, bazată pe 16 studii care au inclus un număr total de 13.333 de participanți. Cercetătorii au indicat că indivizii cu un aport considerabil de ceapă prezentau un risc cu 15% mai scăzut de a dezvolta cancer colorectal, comparativ cu cei care o consumau în cantități mai reduse.

În cadrul unor studii, s-a conturat ideea că onionina A, un compus care conține sulf și se regăsește în structura cepei, poate contribui la inhibarea dezvoltării tumorilor și la încetinirea extinderii cancerului ovarian.

În plus, ceapa conține, de asemenea, fisetină și quercetină, doi antioxidanți cu efect inhibator asupra tumorilor, confirmând astfel contribuția acestor legume în lupta împotriva afecțiunilor oncologice.

6. Ajută la reglarea glicemiei

Consumul de ceapă poate contribui la menținerea nivelurilor adecvate de zahăr în sânge, aspect deosebit de important, mai ales, pentru persoanele care suferă de diabet și prediabet.

Un studiu din 2010 care a inclus 84 de indivizi diagnosticați cu diabet de tip 1 și de tip 2, a scos la iveală că ingestia a 100 de grame de ceapă roșie crudă a generat o scădere considerabilă a concentrației de zahăr din sânge, într-un interval de 4 ore.

În anul 2020, un alt studiu a demonstrat că șobolanii cu diabet, care au consumat alimente îmbogățite cu 5% pudră de ceapă uscată, pe parcursul a 8 săptămâni, au înregistrat nu doar niveluri reduse ale glicemiei, dar și valori mai scăzute ale trigliceridelor și colesterolului, în comparație cu un grup de control.

În plus, quercetina din ceapă are capacitatea de a contribui la echilibrarea nivelurilor de glucoză în întregul corp, prin intermediul interacțiunii cu celulele din diverse segmente ale organismului, printre care intestinul subțire, pancreasul, mușchii scheletici, țesutul adipos și ficatul.

7. Poate crește densitatea osoasă

Când vorbim de sănătatea sistemului osos ne gândim automat la lactate însă merită menționat că și alte alimente, inclusiv ceapa, contribuie la menținerea oaselor puternice.

Un studiu efectuat în 2016 asupra unui grup de 24 de femei de vârstă mijlocie la postmenopauză, a evidențiat faptul că participantele care au consumat 100 de mililitri de suc de ceapă zilnic, pe o durată de 8 săptămâni, au experimentat o îmbunătățire a densității minerale osoase și o activitate antioxidantă superioară, comparativ cu grupul de control.

De asemenea, un alt studiu realizat în anul 2009, pe un eșantion de 507 femei aflate în etapele perimenopauzei și postmenopauzei, a scos la iveală că participantele care au consumat ceapă cel puțin o dată pe zi au prezentat o densitate osoasă totală cu 5% mai mare față de cele care au consumat ceapă o dată pe lună sau chiar mai rar.

Densitatea minerală osoasă reprezintă o măsură a cantității de minerale, precum calciu și fosfor, depozitate în oase. Această măsură reflectă rezistența oaselor și este esențială pentru a determina riscul de fracturi. Cu cât densitatea minerală osoasă este mai mare, cu atât oasele sunt mai rezistente și mai puțin predispuse la fracturi.

Ceapa poate contribui la diminuarea stresului oxidativ, la creșterea nivelurilor de antioxidanți în organism, poate preveni scăderea densității osoase, luptând astfel împotriva osteoporozei.

8. Are proprietăți antibacteriene

Ceapa pot ajuta la combaterea bacteriilor potențial periculoase, cum ar fi:

- Escherichia coli (E. coli),

- Pseudomonas aeruginosa,

- Staphylococcus aureus (S. aureus),

- Bacillus cereus.

Un studiu de laborator efectuat în 2010a sugerat că extractul de ceapă ar putea inhiba creșterea Vibrio cholerae, un tip de bacterie ce reprezintă o amenințare semnificativă la adresa sănătății publice în anumite regiuni ale lumii.

Quercetina extrasă din ceapă poate, de asemenea, reduce creșterea bacteriilor. O analiză de sinteză aduce în discuție posibilitatea ca această substanță să stopeze creșterea unor tulpini bacteriene multiple, inclusiv Helicobacter pylori, o bacterie asociată cu afecțiuni precum ulcerul gastric și diverse forme de cancer digestiv.

Un experiment de laborator a constatat că quercetina a exercitat o acțiune de degradare asupra structurii pereților celulari și membranelor bacteriilor E. coli și S. aureus, acest fapt contribuind la încetinirea proceselor vitale ale acestor microorganisme.

9. Poate îmbunătăți sănătatea digestivă

Ceapa reprezintă o sursă generoasă de fibre și prebiotice, elemente esențiale pentru menținerea sănătății tractului digestiv.

Prebioticele - fibre alimentare nedigerabile - sunt descompuse, în interiorul colonului, de către bacteriile bune din componența florei intestinale. Bacteriile intestinale se hrănesc cu prebiotice și, ca rezultat al acestui proces, generează acizi grași cu lanț scurt, o gamă de substanțe care au abilitatea de a susține:

- Îmbunătățirea sănătății intestinale,

- Stimularea sistemului imunitar,

- Limitarea proceselor inflamatorii,

- Optimizarea procesului de digestie.

Consumul de alimente bogate în prebiotice poate, de asemenea, contribui la creșterea populației de probiotice, printre care se remarcă tulpinile de Lactobacillus și Bifidobacterium. Acestea din urmă, reprezintă microorganisme valoroase pentru funcționarea sănătoasă a sistemului digestiv.

Ceapa se remarcă, în special, prin conținutul său în prebiotice precum inulina și fructooligozaharide, substanțe care pot influența, în mod benefic, creșterea numărului de bacterii bune din intestin și pot contribui la îmbunătățirea imunității.

Sursa foto: Dreamstime.com