O cercetare recentă a descoperit că pasiunea, interesul puternic pentru un hobby, poate fi ingredientul-cheie care previne atrofia cerebrală. Mai simplu spus, descoperă-ți pasiunea și dezvolt-o! Pentru că atunci când faci ceva cu plăcere pui în mișcare motorul bunăstării fizice și psihice.

Hobby-urile duc la o sănătate fizică mai bună, mai mult somn și un nivel mai mic de stres Foto: © Nd3000 | Dreamstime.com

Într-un studiu recent, autorii au efectuat o revizuire a cercetărilor de până acum despre sănătatea creierului. Pe baza dovezilor adunate, cercetătorii au arătat că pasiunea crescută pentru o abilitate duce la mai multă activitate fizică, mai multe relații sociale și o bunăstare psihică crescută. „În cercetările noastre, am descoperit că pasiunea sau interesul puternic într-un hobby poate fi un factor motivațional cheie pentru sănătatea fizică și psihică”, a declarat autorul principal al studiului, dr. Hermundur Sigmundsson, profesor de psihologie la Norwegian University of Science and Technology.

Mișcarea, relațiile sociale și pasiunea pentru un hobby – elementele-cheie

Studiul sugerează că persoanele sănătoase din punct de vedere medical și cognitiv prezintă mai puțină atrofie cerebrală decât cele mai puțin sănătoase. Mai mult, studiul arată că un stil de viață activ contribuie la dezvoltarea sistemului nervos central, încetinind îmbătrânirea creierului. Relațiile sociale și interacțiunile s-au dovedit a fi factori biologici complecși care previn declinul funcțiilor cognitive. În plus, literatura științifică actuală sugerează că pasiunea, interesul puternic pentru un hobby, ar putea fi factorul determinant care motivează indivizii să învețe lucruri noi, influențând astfel dezvoltarea și menținerea rețelei funcționale neuronale în timp.

Găsește-ți pasiunea și dezvolt-o!

Îmbătrânirea nu este sinonimă cu declinul, la fel cum nici în tinerețe nu excelăm în toate. Speranța de viață sănătoasă, adică numărul de ani de care oamenii se bucură fără a avea probleme de sănătate, crește de la o generație la alta. Între anii 2000 și 2019, acest indicator a crescut la nivel global cu 8%, de la 58,3 ani la 63,7 ani, potrivit statisticilor Organizației Mondiale a Sănătății. Pandemia a produs o stagnare sau chiar o ușoară scădere în unele state, însă avem toate șansele unei speranțe de viață sănătoasă mai lungi și mai active decât a bunicilor noștri.

Iată mai exact cele trei ingrediente-cheie care țin creierul în formă:

1. Sport, mișcare, exerciții fizice. Un sondaj realizat în România arată că cei mai mulți sportivi amatori au între 30 și 40 de ani iar pe primul loc între sporturile practicate de aceștia se află alergarea. Pe locul doi este ciclismul. 24% dintre românii care participă la maratoane și ultramaratoane de alergare, maratoane de ciclism, competiții de anduranță la înot, triatlon, Half Ironman sau Ironman au vârsta cuprinsă între 40 și 50 de ani. Prin comparație, tinerii care practică sport de anduranță sunt destul de puțin reprezentați: un procent de doar 7,5 % pentru vârste cuprinse între 18 și 24 de ani. „52% dintre respondenți au spus că au devenit mai organizați și mai energici, că dau mai mult randament și se concentrează mai bine la locul de muncă. 31% dintre ei spun că au dezvoltat un sistem de time management mult mai bun decât înainte, iar 17% mărturisesc că au devenit mai populari printre colegi și o inspirație pentru cei din jur (colegi, șefi, subordonați)”, se mai arată în studiu. Cum ar fi să descoperi că trăiești cea mai frumoasă perioadă a viețiiși tu habar n-ai câte poți face? Nu putem opri procesul de îmbătrânire, dar îl putem încetini dacă practicăm regular exerciții fizice.

2. Relațiile sociale. Adulții mai în vârstă raportează de obicei niveluri mai ridicate de satisfacție în relațiile lor sociale decât adulții tineri, arată un studiu care a reușit să contrazică cercetări mai vechi care arătau un declin al relațiilor sociale odată cu înaintarea în vârstă. Studiile anterioare arătau o scădere a numărului de prieteni odată cu înaintarea în vârstă, ceea ce i-a determinat pe cercetători să creadă că acestea au legătură cu nemulțumirile legate de viața socială. Ultimele studii arată însă relațiile sociale se îmbunătățesc odată cu înaintarea în vârstă; se poate micșora numărul prietenilor, dar crește intensitatea relațiilor.

3. Hobby-urile sunt adicții pozitive. Iar adicțiile pozitive sunt cele care sporesc calitatea vieții, a spus psihologul Alex-Octavian Caciuloiu, citându-l pe psihiatrul american William Glasser. Acesta din urmă este cel care a introdus termenul de „adicție pozitivă” în cartea sa cu același nume, publicată în anul 1976. În carte, psihiatrul vorbește despre alergat și meditație, ca fiind cele două adicții pozitive cu efecte asemănătoare consumului de opiu. În opinia specialistului, alergătorii devin dependenți de endorfină și dopamină, hormoni care se eliberează în timpul alergatului sau practicării meditației, asemenea celor care folosesc substanțe care produc adicții.

Cum îți găsești hobby-ul care să îți placă

Hobby-urile provocatoare, distractive și antrenante au puterea de a ne face mai fericiți și mai sănătoși. În plus, ele favorizează adesea conexiunea cu ceilalți. Cercetările sugerează că hobby-urile duc la o sănătate fizică mai bună, mai mult somn, un nivel mai mic de stres, o satisfacție mai mare a vieții, mai mulți prieteni în jurul nostru și o performanță îmbunătățită la locul de muncă.

„Hobby-urile prezintă o evadare – ne pot ajuta să ieșim din mintea noastră și să ne calmăm”, spune Matthew J. Zawadzki, profesor asociat de psihologie a sănătății la Universitatea din California, Merced, care a cercetat legătura dintre timpul liber și bunăstare. Pentru a descoperi care este acel hobby care să te satisfacă, Zawadzki sugerează să te întrebi cum vrei să te simți practicând un hobby: să îți dezvolte mintea? Să te facă să te simți nebunește? Ori poate să te relaxeze? Să te ajute să te simți conectat social? Răspunsul la aceste întrebări te pot ajuta să alegi să faci ceea ce-ți place. De asemenea, poate fi util să iei în considerare și ceea ce lipsește din viața ta. Ar putea fi creativitatea sau activitatea fizică. „Să recunoști că ai nevoi diferite în momente diferite este un prim pas spre a le împlini”, spune Zawadzki.

