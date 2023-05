Minte&Corp - Powered by Regina Maria Luni, 15 Mai 2023, 17:22

admin admin (admin) • HotNews.ro

0

Îmbătrânirea este un proces inevitabil pentru toți. Însă așa cum ai grijă de sănătatea organismului tău pentru a te putea bucura de bătrânețe, tot așa ar trebui să acorzi atenție și pielii. Ridurile fine și cele de expresie sunt naturale și chiar frumoase. Însă pielea matură are nevoie de puțin ajutor pentru a îmbătrâni frumos.

Pielea matură are nevoie de puțin ajutor pentru a îmbătrâni frumos Foto: © Hootie2710 | Dreamstime.com

Celulele din stratul superior al pielii se regenerează zilnic. Unele mor, se desprind de piele și altele, noi, le iau locul. În tinerețe, acest proces se întâmplă repede, însă odată cu îmbătrânirea, regenerarea celulelor încetinește. Ritmul lent de regenerare a celulelor pielii se vede încă de la vârsta de 20 de ani. Pielea își pierde strălucirea, devenind tot mai puțin elastică. În același timp, producția de colagen și elastină scade favorizând apariția ridurilor.

Chirurgia plastică sau soluțiile care se injectează astăzi pot masca îmbătrânirea pielii, dar nu ajută pielea să îmbătrânească mai frumos sau mai sănătos. E bine că există tehnici noi, dar trebuie să știți că acestea ajută doar din punct de vedere estetic. Ridurile formate în colțurile gurii sau ale ochilor sunt rezultatul contracțiilor mușchilor feței care se produc atunci când zâmbim, ne încruntăm ori avem expresii faciale.

Injecțiile cu toxina botulinică (botox), spre exemplu, funcționează prin slăbirea sau paralizia temporară a acestor mușchi sau prin blocarea acțiunii acestora.

Cum încetinești formarea ridurilor prin metode naturale

Din fericire, există câteva modalități naturale de a încetini formarea ridurilor. Sunt simplu de urmat și te ajută să-i oferi pielii sănătatea de care are nevoie pentru a îmbătrâni frumos.

1. În ritualul zilnic de îngrijire a pielii, cea mai importantă este hidratarea

În mod ideal, toți oamenii ar trebui să folosească un demachiat potrivit tipului de piele cel puțin o dată pe zi. Cei cu pielea uscată și sensibilă au nevoie de un demachiant cremos. Cei cu ten gras sau tendință acneică au nevoie de ceva mai puternic, cum ar fi un exfoliant chimic sau o spumă demachiantă. Al doilea produs recomandat zilnic este serul, apreciat pentru ingredientele sale active, acele mici molecule care permit ingredientelor cremelor să pătrundă în straturile mai adânci ale pielii. Cele mai bune seruri pentru piele ar trebui să conțină retinol (mărește producția de colagen), vitamina C (combate radicalii liberi), peptide (hidratează și mențin fermitatea), niacinamidă (efect calmant), acid glocolic și lactic (conferă pielii o textură frumoasă) sau coenzima Q10 (antioxidant).

Dar cea mai bună hrană pentru sănătatea pielii o vei obține folosind sârguincios, de cel puțin două ori pe zi, o cremă hidratantă. „Multe dintre ridurile mici până la cele mai vizibile apar din cauza uscăciunii pielii”, spune Lauren Otsuki, biotehnolog, într-un podcast recent publicat pe blogul ei, Ourself.

Sfatul ei pentru cei care folosesc deja crema hidratantă de două ori pe zi este să adauge acestei rutine și un ser de acid hialuronic. Adică aplicarea serului peste crema hidratantă, seara la culcare, după ce fața a fost, în prealabil, umezită.

2. Suplimentează dieta zilnică cu colagen

Așa cum am văzut deja, pierderea colagenului sau o producție scăzută din acest ingredient principal al pielii duce la apariția ridurilor. Pielea este alcătuită din colagen. Colagenul este o parte esențială a structurii pielii, oaselor, cartilajelor și mușchilor. Rolul lui este să facă țesuturile să fie elastice, adică rezistente. Studiile arată că producția de colagen începe să scadă pe măsură ce îmbătrânim. Vestea proastă este că procesul de îmbătrânire și scăderea producției de colagen începe undeva pe la vârsta de 20 de ani și scade de atunci cu 1% în fiecare an. Iar la asta adaugă și acțiunea celorlalți factori, externi, cum este deteriorarea pielii sub acțiunea razelor soarelui, dietele bogate în zahăr, stresul, fumatul, lipsa somnului.

Înainte de a lua colagen pentru estomparea ridurilor, ar trebui să știi câteva lucruri importante:

•există 28 de tipuri de colagen (proteina majoră pe care organismul o produce în mod natural). 90% dintre acestea sunt reprezentate de colagenul de tip I. Cele mai importante tipuri de colagen sunt cinci, fiecare aflându-se în diferite zone ale organismului. Cel de la nivelul pielii este cel de tip IV.

•cremele cu colagen ajută la pierderea apei din țesuturile pielii, dar nu măresc cantitatea de colagen din piele.

•deși este puțin studiat efectul suplimentelor cu colagen în menținerea tinereții pielii, se vorbește tot mai mult despre beneficiile suplimentelor cu peptide de colagen.

Deși unele studii au demonstrat că suplimentarea cu colagen poate fi o strategie anti-îmbătrânire, cum ar fi elasticitatea și hidratarea, lumea medicală nu se înflăcărează ca producătorii de cosmetice ori ca unele publicații când vine vorba de miraculosul complex de peptide. Specialiștii în sănătate recomandă să suplimentăm dieta zilnică cu proteine de bună calitate care conțin amino-acizii necesari (carne roșie, de pasăre, fructe de mare), zinc (năut, linte, fasole, lactate), cupru (ciocolată neagră, linte, cacao), vitamina C (citrice, conopidă, căpșuni), glicină (șorici de porc, piele de pui, gelatină) și prolină (albuș de ou, germeni de grâu, lactate, varză, ciuperci).

3. Nu sări peste crema de protecție solară

Nu contează dacă este înnorat, stai după un perete de sticlă sau te crezi genul care „nu se arde niciodată”. Protecția solară se aplică zilnic. Expunerea la razele ultraviolete, chiar și pentru o scurtă plimbare, poate produce mult rău pielii noastre – ridurile fine de pe mână, petele întunecate de pe piept și accentuarea ridurilor de expresie. Acestea sunt simptome ale îmbătrânirii pielii și 80% din ele sunt atribuite expunerii la soare fără protecție solară.

Sursa foto: Dreamstime.com