Tensiunea dintre a fi prea productiv și prea plictisit ridică întrebarea: Care este cantitatea optimă de timp liber pentru o viață bună?

Mai mult de cinci ore de timp liber pe zi „răpește” sentimentul de productivitate Foto: © Ariel Dunn | Dreamstime.com

A avea timp liber nelimitat nu este întotdeauna atât de incredibil pe cât ne așteptam. Să luăm, de exemplu, pensionarii care visează cât de fericiți vor fi odată ce nu mai sunt nevoiți să meargă la locul de muncă și vor avea mult timp la dispoziție pentru hobby-uri.

Cu toate acestea, realitatea este că mulți dintre cei care se pensionează la început se bucură de petrecerea timpului liber, dar, doar câteva săptămâni mai târziu, își dau seama că le lipsește de fapt acel job pe care l-au lăsat în urmă, care a oferit un sentiment de productivitate, scop și sens vieții lor. Zi după zi cu cât de mult timp liber la dispoziție te poate îmbătrâni rapid. Pe de altă parte, a fi ocupat cu munca și cu alte obligații de dimineață și până seara, nu e un lucru bun pentru fericirea noastră și asta din cauza stresului acumulat.

Care este cantitatea optimă de timp liber pentru o viață fericită?

Cercetătorii au încercat să răspundă la această întrebare chestionând zeci de mii de participanți, colectând date despre cum și-au petrecut timpul și cât de fericiți sunt (Sharif, Mogilner & Hershfield 2021).

Rezultatele studiului lor au relevat trei concluzii cheie:

1. Dacă ai mai puțin de două ore de timp liber pe zi ai parte de prea mult stres și asta te împiedică să fii fericit.

După ce a analizat datele, echipa de cercetare a descoperit că a avea mai puțin de două ore pe zi de timp liber nu este suficient pentru a fi fericit. Participanții cu mai puțin de două ore de timp discreționar pe zi au raportat un stres crescut, ceea ce înseamnă că erau pur și simplu prea ocupați cu munca, comisioanele, îngrijirea copiilor sau alte probleme pentru a-și maximiza fericirea.

2. Mai mult de cinci ore de timp liber pe zi îți „răpesc” sentimentul de productivitate, ceea ce reduce fericirea.

În mod surprinzător, a avea mult timp liber nu este un as în mânecă spre calea fericirii. Oamenii obțin un anumit sentiment de bucurie, de a fi productivi și de a îndeplini sarcini/ obiective, iar acest sentiment de bucurie se pierde atunci când ne petrecem toată ziua relaxându-ne pe plajă sau urmărind Netflix acasă. Deși, cu siguranță, există un timp și un loc pentru a petrece o zi întreagă relaxându-se, a avea o abundență constantă de timp liber subminează fericirea din cauza plictiselii.

3. Cum ne petrecem timpul liber contează.

Ultimul rezultat al cercetării a fost că două aspecte sunt esențiale atunci când vine vorba de modul în care ne petrecem timpul liber. În primul rând, atunci când timpul liber este folosit în moduri mai productive, cum ar fi jocul unui sport de echipă sau voluntariatul, cinci sau mai multe ore pe zi pot menține sau chiar crește fericirea. În al doilea rând, timpul liber petrecut socializând cu alții are un efect pozitiv similar, în timp ce petrecerea a cinci sau mai multe ore de unul singur poate afecta fericirea oamneilor.

Pensionarii care fac voluntariat sau se alătură cluburilor de seniori sunt mai fericiți (Kelly & Ross 1989), iar vacanțele cu echilibrul potrivit de stimulare (drumeții, scuba diving, excursii etc.) și relaxare ne fac cei mai fericiți. În mod surprinzător, mai mult nu este întotdeauna mai bine când vine vorba de relaxare.

Concluzia: două ore sau mai puțin pe zi este prea puțin, cinci ore sau mai mult pe zi este prea mult, deci între două și cinci ore este cea mai bună variantă.

Ce spun alte studii despre raportul dintre productivitate și relaxare

Indiferent de statutul economic, mulți oameni care muncesc – și în special cei care au și copii – sunt presați de timp, dorindu-și să aibă mai multe ore libere pentru a le dedica activităților de agrement (sau chiar doar dormitului). În același timp și alte cercetări au indicat că oamenii care sunt ocupați tind să fie mai fericiți decât cei care sunt inactivi, indiferent dacă ocupația lor este intenționată sau nu.

O lucrare de cercetare publicată la sfârșitul anului 2022 a investigat acest compromis, încercând să identifice de cât de mult timp liber avem cu adevărat nevoie. Autorii săi au examinat relația dintre cantitatea de „timp discreționar” pe care oamenii au avut-o - practic, cât timp petrec oamenii treji și făcând ceea ce își doresc - și cât de mulțumiți au fost de viața lor. (Unele exemple de activități „discreționare” au fost privitul la televizor, socializarea, mersul la film, petrecerea timpului cu familia și a nu face nimic).

Lucrarea, care a analizat date de la 35.000 de americani, a constatat că evaluările angajaților cu privire la satisfacția lor față de viață a atins apogeul atunci când aveau aproximativ două ore și jumătate de timp liber pe zi. Pentru persoanele care nu au lucrat, cantitatea optimă a fost de patru ore și 45 de minute.

„Fiecare minut pe care îl avem este supus alegerii într-un fel sau altul, conștient sau nu”

Daniel Hamermesh, economist la Universitatea din Texas din Austin, care studiază utilizarea timpului, crede că poate fi dificil de aflat relația dintre timpul liber și satisfacția vieții.

În primul rând, unele dintre datele analizate în lucrare au fost obținute prin solicitarea oamenilor să estimeze cât timp liber au, iar acele estimări pot fi nesigure. Pe de altă parte, este dificil să spui în mod sistematic ce se califică drept timp „discreționar” și ce nu.

„Fiecare minut pe care îl avem este supus alegerii într-un fel sau altul, conștient sau nu”, notează el. Deși Hamermesh nu a inspectat datele de bază, el a oferit câteva explicații posibile (dar, notează el, greu de testat) pentru descoperiri.

„Să spunem că toată lumea din jurul meu are două ore de timp discreționar și, din anumite motive, am patru”, spune el. „Nu am prieteni cu care să îl petrec” – ideea lui fiind că timpul liber al oamenilor ar putea fi mai puțin împlinitor dacă nu îl pot petrece cu alții.