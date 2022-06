MEET YOUR MEP Miercuri, 15 Iunie 2022, 16:01

HotNews.ro

​România așteaptă încă să fie primită în spațiul Schengen, în ciuda promisiunilor și a recomandările oficiale făcute până acum.

Sondaj Schengen - Romania Foto: Hotnews

Președintele Klaus Iohannis a discutat tema chiar miercuri cu președintele Emmanuel Macron, a cărui țară deține președinția Consiliului UE în acest moment.

„Am avut o discuție cuprinzătoare cu Președintele Macron și cu privire la perspectivele extinderii spațiului Schengen și am explicat așteptarea legitimă a României cu privire la aderare. Am subliniat că extinderea spațiului Schengen va contribui la consolidarea securității și a rezilienței Uniunii în ansamblul său și la întărirea competitivității Pieței Unice, în beneficiul cetățenilor europeni. Am exprimat încrederea că vom putea conta pe sprijinul Franței pentru deblocarea procesului de aderare a țării noastre la Schengen”, a spus Iohannis.

HotNews.ro va organiza o dezbatere cu europarlamentarii români pe tema aderării României în Schengen. Cititorii HotNews.ro pot adresa întrebări pe această temă folosind sistemul de comentarii de la finalul articolului.